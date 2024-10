Los tentáculos de la trama Koldo llegaron hasta el partido de la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum y del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dicha formación política se denomina Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de 233 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital señala que "el comienzo de la relación personal entre Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos se puede datar en verano de 2018. Gracias al estudio y análisis de las evidencias que obran en la causa, este hito sería coincidente con la presencia de Rubén de Aldama, hermano de Víctor de Aldama, como escolta personal de Ábalos. Tras ser nombrado Ministro de Fomento el día 7 junio de 2018, y Rubén de Aldama constituir parte de su escolta, se aprecia un permanente interés de éste en presentar a Koldo a su hermano Víctor de Aldama".

"A partir de ese momento, también se detecta de manera recíproca el interés de Aldama en conocer al Ministro. De hecho, incluso días antes de que la presentación de ambos tuviera lugar, Aldama ya alardeaba de su posición ante el Ministerio en favor de sus negocios cuando conversaba con Pedro Miguel Haces Barba.

Cabe destacar que Víctor de Aldama llegó a ser cónsul honorario de México. Por su parte, Pedro Miguel Haces Barba es un empresario taurino y líder sindical mexicano. Fue miembro de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en las fechas en las que contactó con Aldama, era senador del partido Morena que lideraba López Obrador. En la actualidad, es diputado de esta formación ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. Éste es el mensaje de Aldama a Pedro Miguel Haces Barba:

Y acuérdate Hermano la relación que tengo con Abalos el ministró de fomento de españa nuevo que está ahora tú nuevo presidente meter el tren español en mexico y la infraestructura y abalos es el ministro de fomento el puede firmar todo eso y lo que necesite el pais del tema de fomento carreteras puentes trenes transporte público puertos todo lo que se necesite".

La UCO subraya en su informe que el 31 de agosto de 2018, Aldama también escribió a Pedro Miguel Haces Barba: "No me has dicho nada del tema del ministro de fomento podemos hacer muchas cosas esta mañana estuve de nuevo con ellos".

Reunión para fomentar los vuelos de Air Europa a México

Los investigadores destacan que "solamente tres meses después de que Ábalos tomara posesión de su cargo, el día 10 de septiembre de 2018, Aldama intercambiaba varios mensajes a través de WhatsApp con Haces, con el objeto de organizar una reunión en España. Este encuentro, impulsado por Aldama, quien en ese momento era Cónsul honorario de España en México y consejero de Globalia, giraría en torno a cuestiones relacionadas con transportes entre España y el país norteamericano y contaría con la participación de Ábalos, el gobernador de la región de Oaxaca en México —Pedro Murat— y el propio Haces. Todo ello con el fin de fomentar la frecuencia de vuelos de Globalia, Air Europa, en dicho país".

"En este contexto", continúa la UCO, "resulta reseñable cómo Aldama describe su posición ante el Ministerio. En su conversación con Haces, después de que este último le indicara que no podía acudir al encuentro con el Ministro, Aldama señalaba ‘guardo el cartucho para otro momento porque ya le tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid Oaxaca con air europa’".

"Al día siguiente, Aldama volvía a hacer alarde de su capacidad de influencia cuando le mandaba un mensaje donde citaba ‘Hermano tengo aquí armado muchas cosas y con el nuevo gobierno lo que se quiera y súper posicionado podemos hacer mucho (...)’. Más tarde, incidía en su relación con Ábalos al comentarle "te tengo que contar hay mucho y muy bueno’ añadiendo ‘Ya con el ministro de fomento tengo todo armado’", concluye el informe de la UCO.