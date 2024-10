Teresa Ribera sale al rescate de la AEMET y culpa a Mazón: ¿cuál fue el pronóstico para el martes?

El Ministerio de Teresa Ribera ha emitido un comunicado para defender la actuación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y desviar cualquier tipo de responsabilidad sobre la tragedia de la DANA, que ha asolado fundamentalmente la provincia de Valencia, hacia el gobierno de Carlos Mazón.

La alerta a estas horas continúa, fundamentalmente en Castellón pero también en otros puntos como Tarragona. No obstante, y a pesar también de que la Comunidad Valenciana se encuentra sumida aún en el caos y la desesperación, el Ministerio de Transición Ecológica carga contra el gobierno autonómico afirmando que son las autoridades competentes en materia de protección civil "las responsables de evaluar las afecciones sobre la población y el entorno, de emitir los avisos que correspondan y de adoptar las medidas de protección más adecuadas en cada caso". Y lo deben hacer a partir de las herramientas que suponen los sistemas de observación y seguimiento de la AEMET y de las confederaciones hidrográficas.

Como ejemplo, señala que no es lo mismo una nevada o una tormenta en una zona alta de montaña que en el centro de una ciudad. "No representa el mismo riesgo" por lo que las medidas a adoptar tienen que ser diferentes. En este punto, el departamento dirigido por Teresa Ribera subraya que las informaciones aportadas por AEMET y las confederaciones hidrográficas "son alertas físicas que están a disposición de las autoridades de Protección Civil". Pero "los riesgos físicos han de ser gestionados interpretados y respondidos por las autoridades competentes para proteger a la población".

"La evaluación del peligro de una alerta corresponde a las administraciones autonómicas, puesto que el análisis concreto del riesgo se debe adaptar a múltiples factores (territoriales, urbanísticos, orográficos, etc). Es decir, la administración territorial es la que debe evaluar si la alerta afecta a una zona poblada o no; si es una zona inundable o no; si la crecida es un río de caudal elevado o en uno pequeño, para poder proteger a la población", afirma.

Las alertas de la AEMET

A continuación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez realizada una defensa cerrada de la actuación de la AEMET, donde asegura que "informó con antelación" de lo que iba a ocurrir, siendo el jueves 24 de octubre el "primer día" que dio un avisó sobre "lo que se se conoce popularmente como ‘gota fría’".

Según apunta el Ministerio de Ribera, el martes 29 de octubre "desde primera hora de la mañana se podía concretar un aumento de la peligrosidad del fenómeno meteorológico y sus zonas de impacto, y así se dio a conocer por parte de la AEMET con inmediatas actualizaciones:

• 07:31 h; aumenta el aviso naranja a rojo • 07:36 h; se amplía a aviso rojo la zona del litoral sur de València • 07:52 h; se eleva el aviso en el litoral del norte de València. En ese momento ya está en alerta roja o naranja toda la provincia. • 09:41 h; se eleva el aviso rojo a toda la provincia de València. • 17:49 h; se prolonga la alerta roja".

También la Confederación Hidrográfica del Júcar "alertó a las 12:07" de un aumento de caudal en la Rambla del Poyo, lo que motivó una alerta hidrológica que emitió la Generalidad Valenciana, en el que se advertía a la ciudadanía de "no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos"", reconoce la nota.

Predicciones superadas

Sin embargo, Ribera no dice nada sobre el fallo en las predicciones. El martes, a las 14:30 horas, la AEMET emitía un "aviso especial de fenómenos adversos" sobre la DANA. La nota no era demasiado específica y sus previsiones quedaron absolutamente desfasadas: en ese momento pronosticó un máximo de 180 litros por metro cuadrado y cayeron 500. Un fenómeno a todas luces inusual e imposible de abordar. "Hoy se dará el día álgido de este episodio, esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones, es probable que en estas zonas se puedan superar de forma local los 150-180 mm en 12-24 horas", señaló.

El viernes la AEMET había difundido otra nota informativa en la que tampoco recogía la magnitud de las lluvias: "Todavía existe gran incertidumbre sobre la localización exacta de los mayores acumulados, pero es posible que en puntos de la vertiente mediterránea se den chubascos y tormentas fuertes, o muy fuertes, y localmente persistentes, más probables durante el martes 29".

Y en esa línea fue actualizando las previsiones, que seguían sin concretar la localización exacta. El domingo emitió su primer aviso especial, actualizado el lunes donde aún entonces señalaba que era difícil precisar la localización de los mayores acumulados y añadió que se esperaba "la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana". "Es probable – añadía- que en estas zonas se puedan superar de forma local los 120-150 mm en 12-24 horas". Y ya el martes fue aumentando la alerta según pasaban las horas.

Las acusaciones de Ribera

"El servicio autonómico de emergencias y protección civil ha contado en todo momento con acceso a la información automática y con la posibilidad de solicitar aclaraciones, precisiones o ampliaciones de cualquier información que hubiera podido ser requerida", acusa el ministerio de Ribera en su nota, que añade que "lo que en ningún caso pueden hacer AEMET ni las confederaciones es tomar las decisiones de gestión del riesgo que competen a protección civil".

Según Transición Ecológica, "todas estas previsiones e instrumentos permitían anticipar los riesgos a los que se hacía frente. La información está disponible siempre de forma automática. No es necesario requerirla. Es competencia de los servicios de Protección Civil convocar el Centro de Coordinación Operativo Integral (CECOPI), que está presidido por el presidente autonómico, y alertar a la población con todas las medidas necesarias para protegerles".