Contó, de nuevo, con las gestiones del Ministerio de José Luis Ábalos con este fin. Y lo cierto es que la investigación judicial le ha frustrado una potencial y gigantesca vía de negocios y dinero al comisionista de la trama del PSOE y contacto personal de la mujer del presidente en Globalia, Víctor de Aldama. Porque su contacto es nada menos que Pedro Haces, el líder sindical de CATEM, el sindicato más cercano y apoyo directo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien no deja de atacar a España asegurando que debemos pedir perdón por un falso genocidio de Hernán Cortés. Es, además, el hombre que tiene capacidad para presionar a las empresas en México con pleno respaldo del Gobierno de ese país.

La CATEM es la "confederación gremial que dirige Pedro Haces", la misma que en noviembre de 2023, y tal y como narró la prensa local, "recibió a la virtual candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo". Ahora ya no es candidata: es la presidenta que no deja de atacar a España y frente a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido ni siquiera llamar a consultas al embajador como muestra de protesta. Pedro Sánchez ha preferido no enfadar a la presidenta Sheinbaum. Y es que Sheinbaum es la presidenta mexicana y Haces su ariete sindical: toda una puerta al mundo de los negocios en este país.

"En el marco del XV Congreso Nacional del organismo gremial, Sheinbaum Pardo emitió su primer mensaje en relación a la política de trabajo, al afirmar la importancia de fortalecer la alianza entre trabajadores y el próximo gobierno", narró la crónica de aquel encuentro que fue calificado por la prensa local como "el acto que sirvió para formalizar la alianza de la CATEM con la coordinadora de la ‘Defensa de la Cuarta Transformación’, es decir, el apoyo electoral de la central obrera con el proyecto de la virtual candidata de Morena".

Y esa era la puerta de entrada de Aldama. De Aldama y, según los planes de la trama, del por entonces ministro Ábalos.

Libertad Digital ya ha publicado que el informe de la UCO describe un nuevo intento de ampliación de los negocios de Víctor de Aldama en México. La idea era relanzar Air Europa y, de nuevo, también, con el apoyo del Gobierno de España. Con este fin se diseñó un viaje oficial a México, el 4 de febrero de 2019, del por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El objetivo teórico: "Afianzar la presencia de empresas españolas en proyectos de infraestructura y transporte del país". Lo cierto es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) describe esa visita como "un viaje de trabajo en el extranjero, el cual fue organizado por Víctor de Aldama. Todo ello con el fin de fomentar la frecuencia de vuelos de Globalia-Air Europa en dicho país". Es decir, que ya por aquellas fechas Aldama estaba usando sus contactos con el Gobierno de España para relanzar la situación de Air Europa.

Aldama contaba ya con estructura para realizar este tipo de negocios: "Este encuentro, impulsado por Aldama, quien en ese momento era cónsul honorario de España en México y consejero de Globalia, giraría en torno a cuestiones relacionadas con transportes entre España y el país norteamericano y contaría con la participación de Ábalos, el gobernador de la región de Oaxaca en México -Pedro Murat- y el mexicano Pedro Miguel Haces Barba", señala la UCO en su informe.