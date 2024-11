Suspendido el servicio de Cercanías en Cataluña, inundaciones y retrasos en el Aeropuerto por el temporal

Las comarcas del sur de Tarragona estaban desde ayer en alerta máxima por los efectos del temporal. Las autoridades decretaron la suspensión de las consultas sanitarias hasta el mediodía de hoy ante el riesgo de fuertes tormentas. También se han suspendido clases y los juicios previstos en la provincia. Se ha recomendado el teletrabajo en aquellas actividades no esenciales. Sin embargo, el temporal se ha extendido por las comarcas de Barcelona, con precipitaciones de más de cien litros en localidades como Gavá y Castelldefels, donde se registran inundaciones. La Generalidad ha activado el sistema de alertas a los teléfonos móviles.

Los fuertes aguaceros han causado la cancelación de todo el servicio de Cercanías (Rodalies) mientras que el Aeropuerto de Barcelona reportaba retrasos en decenas de vuelos. Además, el agua ha inundado algunas instalaciones aeroportuarias, vestíbulos y otros accesos. La autovía C-32 ha sido cortada por el agua mientras la Generalidad recomendaba restringir al máximo la movilidad en vehículos privados.

En paralelo, la Agencia Catalana del Agua alerta de la posibilidad de desbordamientos en el embalse de Foix y en el río Francolí, en Tarragona.

La entidad informa además de que el último tramo del río Llobregat lleva un cauda de 115 metros cúbicos por segundo, por lo que pide a la población que evacúe las zonas inundables en las poblaciones de la desembocadura del río.

Las universidades han suspendido la actividad académica. No así las escuelas del área de Barcelona, que no ha entrado en alerta hasta primera hora de la mañana. Protección Civil pide a los padres que no vayan a buscar a los niños a la escuela, que estarán bajo tutela de los profesores y los responsables de los centros hasta que pase el temporal.

Más incidencias

Al mediodía cesó la lluvia en Barcelona, pero el agua acumulada obligó a cortar líneas de Metro y cerrar estaciones. La línea 9 hasta el Aeropuerto está cortada. Y se han cerrado diversos accesos a la línea 3 en la plaza de España y en la plaza de Cataluña. Tanto el funicular como el teleférico de Montjuich están fuera de servicio.

En cuanto a las carreteras, las autoridades autonómicas han informado de cortes en la C-32 entre Castelldefels y Sant Boi y en la C-31 B en Salou a causa de las inundaciones. En la A-27 a la altura de Valls y en la C-233 hundimientos y desprendimientos han obligado a bloquear el tráfico.

En la capital catalana también se suspendió el servicio de algunas centrales de taxi así como el reparto de paquetes de Glovo. La lluvia también obligó a suspender la actividad no urgente en el hospital de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat.

La alarma se ha extendido a la comarca del Maresme, en el litoral barcelonés, y a zonas de la Cataluña central, afectando a las localidades de Vich y Olot, entre otras. Los servicios meteorológicos prevén la posibilidad de que los fuertes aguaceros, con cantidades de hasta 130 litros por metro cuadrado se repitan por la tarde.