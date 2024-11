Teniente General Pedro Pitarch: "El Gobierno ha impedido que el Ejército cumpla con su función"

Es la Mañana de Federico ha entrevistado este lunes al Teniente General retirado del Ejército de Tierra Pedro Pitarch, para comentar el desempeño del ejército en las labores de rescate, desescombro y búsqueda de desaparecidos. Entre otros motivos, por la polémica sobre su capacidad o no de intervención y la tardanza en llegar a muchos lugares.

Pitarch ha insistido varias veces en que "el Ejército no es del Gobierno, es de los españoles" y ha hecho hincapié en que en esta ocasión "se ha incumplido lo que dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

"Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente."

Es decir, que en casos de "catástrofe, calamidad o grave riesgo", decía el Teniente General, el Ejército tiene el mandato legal de actuar. Según su interpretación, el Ejército no debería haber sucumbido a la inacción del Gobierno, y tendría que haber atendido este mandato. En este sentido, recordaba que "las anteriores legislaciones hablaban de que las Fuerzas Armadas "en colaboración"… En este caso, les da la misión, el deber de preservar la seguridad de los ciudadanos" y lamenta que "El Gobierno ha impedido que el Ejército cumpla con su función".

¿Y podrían haber ayudado desde el primer momento? El Teniente General no duda: "Las especialidades del Ejército son enormes. El Ejército de Tierra y su batallón de vías de comunicación o los pontoneros. Pero es que las Fuerzas Armadas están para eso. Para el auxilio de la población civil en caso de catástrofe, calamidad o grave riesgo".

Lamentaba Pitarch que "entre otros déficits gubernamentales es que eso no se ha cumplido. Hasta dónde llega la desidia y la lentitud con la idea de echar las culpas a otro. El primer responsable de todo lo que sucede es el Gobierno del Estado", sentenciaba, y añadía: "No entienden que el mando, la dirección y los honores llevan consigo las responsabilidades. Y no se puede tener una cosa sin asumir la otra."