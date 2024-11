La moción de censura presentada por el PSPV y el Partido de Requena y Aldeas (PRyA) contra la alcaldesa de la localidad, Rocío Cortés (PP), ha salido adelante este martes en un pleno extraordinario celebrado en plena emergencia por la DANA que ha asolado parte de la provincia de Valencia.

De esta manera, el socialista Mario Sánchez se ha convertido en el nuevo alcalde de Requena mientras que Rocío Cortés deja el cargo, y con él cesa también de forma automática como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Desde el PP han denunciado que "mientras los vecinos limpian barro, la prioridad del PSOE es echar a la alcaldesa de un pueblo afectado por la DANA", mientras que los socialistas han afirmado que una moción debe debatirse diez días después de su presentación y que la suspensión del pleno está en manos del secretario o secretaria del Ayuntamiento.

En el pleno, el nuevo alcalde ha dicho no ser ajeno "a la realidad y al sentir popular" y sabe que "no es momento de debates superfluos", pero ha señalado que si están ahí hoy es porque la fecha de este pleno "quedó fijada por ley para el día de hoy" cuando se presentó la moción el pasado 21 de octubre. Ha destacado que es una fecha que "no se puede retrasar" y además, ha añadido, "la ley no permite presentar más adelante otra moción", ya que "solo se puede firmar una por mandato". Una vez recibida la vara de mando, Sánchez ha afirmado estar deseando ponerse a trabajar para demostrar que este cambio de gobierno valdrá la pena.

La hasta ahora alcaldesa ha pedido guardar un minuto de silencio por las víctimas de la DANA, tras el cual se ha preguntado qué hacen debatiendo una moción de censura en medio de esta situación y ha afirmado no entender que se "priorice un sillón a una emergencia". Rocío Cortés ha destacado que están "en la mitad de la catástrofe", con zonas en Requena destruidas, preocupados por que no colapse la carretera de la Vega y ayudando a familias afectadas directa o indirectamente, y ha advertido de que poner en marcha un Ayuntamiento requiere tiempo, y más en una situación así.

La edil del PP ha explicado que durante estos días los concejales han firmado contratos verbales en medio de la catástrofe, y que reciben llamadas a sus propios teléfonos para gestionar la ayuda, cosas que cree que ahora se pueden perder, y ha señalado que esta moción es "un despropósito".

La moción recuerda que el PSOE fue el partido más votado en las pasadas elecciones municipales, en las que logró ocho concejales, mientras que PRyA fue el tercer partido más votado, con tres ediles, lo que sumaría los once necesarios para lograr la mayoría absoluta en el pleno de la corporación del Ayuntamiento de Requena.

Añaden que, "sumando además más del 50% de los votos de la ciudadanía, se conforma una mayoría suficiente para la presentación de una moción de censura al actual gobierno del PP en minoría, que fue el segundo partido más votado en las pasadas elecciones municipales, con ocho concejales".

En Las Cortes valencianas, el popular Juanfran Pérez Llorca, ha calificado en rueda de prensa de "muy triste" que, cuando se cumple una semana de la peor catástrofe natural sucedida en la Comunidad Valenciana, se esté produciendo esta moción de censura en una de las poblaciones afectadas por este fenómeno.

Ya este miércoles la secretaria general del PP se ha referido a esta cuestión. Cuca Gamarra ha recriminado a Pedro Sánchez y al PSOE su gestión de la DANA y ha asegurado que "el camino" no es el que han emprendido el presidente del Gobierno y su partido con su "asaltado" RTVE, haciendo "una moción de censura en Requena" y pensando "en garantizarse unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes que cualquier otra cosa".