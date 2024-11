El juez Peinado pide a la UCO analizar los informes de la Complutense sobre la cátedra y el software de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar la documentación aportada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relacionada con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez y el software desarrollado en la misma.

El juez Peinado admitía a trámite hace 10 días la querella presentada por la asociación Hazte Oír, personada como acusación popular en la causa, contra la esposa del presidente del Gobierno por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por el software de la UCM.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Peinado señala que "visto el estado de las presentes actuaciones, confiérase traslado de los escritos y la documentación aportada por la UCM en escritos presentados en fecha 01/07/2024 (176241), 02/07/2024 (176979) y 24/07/2024 (198478), a la UCO de la Guardia Civil a fin de que sean analizados y emitan el oportuno informe".

El pasado mes de julio, la UCM solicitó al juez que investigase a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por un presunto delito de apropiación indebida tras su falta de colaboración en el marco de la investigación interna efectuada en la institución universitaria.

En un informe de 20 páginas, la UCM afirmaba que "las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra".

"La Universidad Complutense de Madrid, en su condición de Administración Pública se encuentra legalmente obligada a defender su patrimonio afecto a los fines que la vigente Ley Orgánica 2/ 2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario atribuye a ésta", apunta la Complutense.

"Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia. o no., de perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración", añadía.

Por ello, la Complutense solicitaba que "se tengan por hechas las manifestaciones contenidas en el presente escrito con el fin de trasladar a ese Órgano las actuaciones de investigación que esta Administración Universitaria ha implementado y desarrollado con el fin de procurar averiguar si en la conducta de los órganos de dirección de la Cátedra han existido conductas no ajustadas a Derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio de esta Universidad Pública".

"Que dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta Universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes. Que todo ello se pone en conocimiento del órgano judicial a fin de hacerle partícipe del contenido de las actuaciones practicadas", apunta el informe.

"Que si de la investigación practicada por el ese órgano Judicial existieran indicios conducentes a considerar que ha existido un. perjuicio patrimonial a la Universidad Complutense de Madrid. por el mencionado órgano se realice, a esta Administración Pública, el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado, al amparo de los arts. 25, 109 bis, 110 y concordantes del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal", concluía.

La falta de colaboración de la esposa de Pedro Sánchez

El informe incluía un correo electrónico que les remitió la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez el pasado 12 de junio de 2024, tras los requerimientos de información efectuados por la Complutense.

Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/ documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo Begoña Gómez"

Según la Complutense, "a día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado".

Además, la UCM pide investigar una factura, recoge el informe, presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva por importe de 24.200,00€, IVA incluido; un contrato menor cuyo objeto fue el 'Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva' por importe de adjudicación: 18.148.79, IVA incluido; y por último, un procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la "Asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa". El valor de la adjudicación: 60.500,00 euros, IVA incluido.