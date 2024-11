La acusación pide al juez Peinado retirar el pasaporte a Begoña Gómez para evitar su reiteración delictiva en el G-20

La acusación popular ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado la retirada de pasaporte de Begoña Gómez para evitar su posible reiteración delictiva durante la celebración del G-20 en Brasil. La acusación popular en esta causa está compuesta por la Asociación Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias, Vox y el Movimiento de Regeneración política de España.

La mujer del presidente del Gobierno envió al juez Peinado la invitación de la esposa del presidente de Brasil Lula da Silva para asistir al G-20 y por tanto, no acudir el próximo día 18 del noviembre al Juzgado. El magistrado había acordado citar a la esposa de Pedro Sánchez para que compareciese en sede judicial al objeto de darle traslado personal de la querella admitida que presentó la asociación Hazte Oír por delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, en relación al software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En un escrito de 4 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación manifiesta que "la investigada no está realizando una petición al juzgado, sino que se trata de una comunicación de no asistencia, cuestión que supone no sólo una falta de respeto y consideración en relación al poder judicial sino la propia consideración de que es merecedora de un trato diferente a cualquier ciudadano ante la Justicia, al que las acusaciones populares nos oponemos de forma rotunda".

"La resolución que acuerda la citación personal de la investigada es anterior a la confirmación de su presencia, pues la primera es de fecha 28 de octubre de 2024, y desde entonces nada ha comunicado al juzgado. También es de resaltar que, además de comunicar con la máxima anticipación su posible falta de comparecencia, deberían haber aportado mayor justificación de las comunicaciones realizadas a fin de comprobar las fechas, y sobre todo de la necesidad perentoria de su presencia, puesto que debería dar prioridad absoluta a la citación judicial frente a cualquier actividad profesional o personal tal y como sucede a cualquier ciudadano que se encuentra bajo investigación judicial", añade.

"Hay que tener en cuenta también que la invitación reviste el carácter personal ya que incluso queda dirigida a "Sra Begoña Gómez en su condición de "cónyuge del Presidente del Gobierno de España", atendiendo a que no existe un estatus especial para el cónyuge del Presidente del Gobierno. No obstante, si la investigaba consideraba que no tenía por qué acudir personalmente al requerimiento judicial podría perfectamente haber interpuesto el oportuno recurso en el momento procesal establecido a tal efecto, resolviéndose la cuestión en plazo y con las debidas garantías", subraya el escrito.

" Es justo precisamente por su actividad profesional la investigación llevada a cabo y no se alcanza a entender cuál es el papel que desempeñará la Sra Gómez en la cumbre mundial del G-20. Además, teniendo en cuenta los delitos que se están analizando, y el modu operandi de los mismos, podríamos llevar a afirmar que resulta contraproducente permitir tal actividad y no sólo por el evidente conflicto de intereses en caso de desarrollar alguna actividad sino que se encontraría en el mismo marco en el que, con anterioridad se han desarrollado la actividad delictiva analizada, teniendo en cuenta que los delitos se cometieron en un marco de encuentros y reuniones que tildados de ámbito profesional eran también actos institucionales en los que acudía la investigada y aprovechaba para su propia actividad empresarial, por lo que no es ni mucho menos descabellado afirmar que se abriría la posibilidad de reiteración delictiva", afirman las acusaciones.

Retirada de pasaporte o cambio de fecha

"Se acuerde a la investigada la obligatoriedad del cumplimiento del Auto de 28 de octubre de 2024, todo ello, apercibiéndole de las consecuencias legales que implica la incomparecencia. Se deniegue la petición de no asistencia y se requiera a su representación procesal para que en el plazo de un día confirme la asistencia de la investigada a la diligencia acordada en virtud del referido auto. A la vista del contenido del petitum del escrito presentado por la investigada, se le recuerde que este Juzgado practica las notificaciones en la forma en que se prevé en la LECRIM y LOPJ. OTROSI DIGO.- Para el caso de que la representación procesal de la investigada reitere la intención de no comparecer de la investigada en el plazo de un día, interesamos que de conformidad con el art. 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se acuerde la RETIRADA DEL PASAPORTE de la investigada Doña Begoña Gómez Fernández, todo ello, a los efectos de asegurar su presencia para las diligencias acordadas en el marco del presente procedimiento" señala el escrito.

"En caso no estimarse dicha petición, se solicita que se modifique la fecha de la citación al próximo viernes 15 de noviembre, fecha en la que Begoña Gómez aún no estará en "viaje oficial" alguno tras haber su marido, del que parece depender la agenda de la investigada, cancelado, no a diferencia del G20 - pudiendo haber cancelado los dos o asistido a los dos actos- su participación en la XXIX Cumbre Iberoamericana de Ecuador que se celebrará del 12 al 15 de noviembre", concluye.