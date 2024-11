El detalle de la ayuda inmediata de Sánchez por las inundaciones revela que es aún peor: ni 5.000€ de media por persona

Peor aún de lo esperado. El plan de Respuesta Inmediata de Pedro Sánchez lleva camino de ser un Volcán de la Palma II. Libertad Digital informó desde el principio de que se habían introducido medidas que no eran realmente ayudas directas, que la mitad eran créditos a devolver y que la ayuda media por damnificado se reducía a unos 14.000 euros. Pues bien, el detalle de las partidas demuestra que la realidad es aún peor. No sólo 5.000 millones de los supuestos 10.600 millones en ayudas son realmente créditos ICO a devolver. Es que, encima, los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros se han cuantificado dentro del volumen -son 3.500 millones-, la "pérdida por rentabilidad" va ligada igualmente a créditos a devolver y las ayudas por rehabilitar establecimientos se limita en realidad a unos míseros y miserables 3,2 millones de euros.

Si en La Palma aún están esperando las ayudas, tiene toda la pinta de que la historia se va a repetir en la Comunidad Valenciana. Y es que el desglose de las partidas del plan de ayuda demuestra una tomadura de pelo sin paliativos para una gente que lo ha perdido todo. Incluida la vida en cientos de casos.

Detalle de las ayudas

El detalle es el siguiente. En teoría se anunciaron 10.600 millones de euros en ayudas para los afectados. Pues bien, el cuadro de desglose eleva esa cifra inicialmente hasta los 10.881 millones. Pero empieza la letra pequeña.

En primer lugar, y como ya explicó Libertad Digital desde el primer momento, la cifra ha incluido 5.000 millones en líneas de avales para créditos ICO. Es decir, que no son ayudas a fondo perdido, sino que su importe se tiene que devolver.

Pero hay más: el Gobierno también ha metido dentro de la cifra el pago del Consorcio de Compensación de Seguros –3.500 millones–. En este caso, no es que no se trate de pagos. Pero es que son pagos realmente debidos y ya regulados. Se trata de los cobros de los afectados por sus bienes asegurados, que, al tratarse de catástrofe, los abona el Consorcio –pagado, de hecho, por una parte de las primas que se abonan durante toda la vida de los segundos para generar este fondo y evitar que las aseguradoras quiebren en ese tipo de casos–. Pero son pagos a los que ya tenían derecho los damnificados. Por lo tanto, no hay generosidad alguna del Gobierno. No hay ayuda de Sánchez.

Además, hay otras dos partidas –de 200 y 250 millones– totalmente ambiguas: "Ayudas para recuperar el potencial productivo" y "Ayuda para la pérdida de producción". ¿Cómo se van a cuantificar? ¿Cómo se van a pagar? Es un misterio y huele a partidas que no recogerán la pérdida real por todas partes.

Igualmente se han cuantificado dentro de los 10.600 millones de ayudas los aplazamientos fiscales de los pagos que no se perdonan. Y se cuantifican como ayudas de 300 millones para las personas físicas y de otros 300 millones para pymes y autónomos. Pero lo cierto es que sólo se trata de aplazamientos de la fecha de pago del impuesto: no se perdona el impuesto en cuestión, que lo tendrán que pagar pese a estar quebrados muchos de ellos.

Igualmente se incluyen en la cifra 39,20 millones que realmente son pagos a ayuntamientos –no a personas ni empresas– por los daños sufridos.

Y lo más llamativo, de hecho, llega con tres partidas: las que todo el mundo esperaba. Se trata de los pagos para paliar "daños materiales en viviendas y enseres", para daños por "fallecidos" y para "rehabilitar los establecimientos". Pues bien, de todo lo anunciado a bombo y platillo, a esas tres partidas llegan 54,60 millones para daños en viviendas, 21,60 para fallecidos y, atención, aún más insultante, 3,2 millones para establecimientos.

Pendiente de los PGE

Hay que recordar que en un primer momento, el plan entero se ligó a la aprobación de los Presupuestos que Sánchez negocia con los separatistas y proetarras. Y que el colectivo de afectados y damnificados es de 400.000 personas, con lo que las ayudas, quitando la paja, no llegarán probablemente, ni a 5.000 euros de media por persona: rondarán los 4.000 euros. Todo ello para restaurar una vida y actividad arrasada por completo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que el Consejo de Ministros había aprobado un "primer paquete de medidas por importe de 10.600 millones de euros, destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA", según la versión oficial de Moncloa. "Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y comunidades autónomas, en función de las necesidades", añadió. Es decir: podrían ser más los receptores entre los que repartir los teóricos fondos.

Lo siguiente que se supo es que esas ayudas podían ser condicionadas a la aprobación de unos presupuestos que Sánchez negocia con el separatismo y que están estancados en estos momentos en el Parlamento.

Pero, incluso omitiendo semejante obstáculo, las trampas no dejan de salir en las propias cuentas.