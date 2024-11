Puente dice que Sánchez no dijo lo que dijo el fin de semana del mayor caos por la DANA

En una comparecencia en Moncloa para informar del avance en la reconstrucción de infraestructuras por la DANA, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido preguntado por las críticas de Alberto Núñez Feijóo a la frase de Pedro Sánchez hace diez días diciéndole a Carlos Mazón que si quiere más ayuda, "que la pida".

El líder popular apuntó que esa frase "pasará a la historia" y Puente ha respondido ante los medios que "pasará a la historia de los bulos porque es una frase que jamás pronunció". "Acabo de pronunciarme en idénticos términos en lo que me compete. Yo trabajo en las vías titularidad del Estado" y al mismo tiempo "le digo a Valencia estoy a vuestra disposición, tan pronto me lo requiráis, para construir carreteras que no son de mi titularidad". "Jamás se pronunció", insistió Puente lamentando que se dé "muchas vueltas a una frase que tiene el mismo sentido" que lo dicho hoy: "Tenemos todos los medios disponibles, no escatime, no hace falta priorizar, todos los medios están a disposición" de las autoridades, sólo hay que solicitarlo".

Lo cierto es que Sánchez dijo lo que dijo y en el momento en que lo hizo pero el PSOE, el Gobierno y sus portavoces habituales se han aferrado a la literalidad de la frase -Sánchez declaró "si necesita más recursos, que los pida" y no "si necesita más ayuda, que la pida"- para esparcir que es un bulo la afirmación que más ha golpeado al presidente en estos días de gestión del desastre.

El presidente lanzó la frase el pasado 2 de noviembre, en una comparecencia desde Moncloa cuando ya se había hecho evidente la descoordinación y falta de medios en las decenas de pueblos arrasados por las inundaciones. Con los vecinos denunciando que no tenían lo más básico y que los agentes aún no habían pasado por allí, y miles de voluntarios acercándose por sus propios medios a los lugares afectados, Sánchez compareció para anunciar el envío de más militares y policías esforzándose en todo momento en poner toda la responsabilidad en el Gobierno valenciano obviando que el Ejecutivo central también tenía en su mano elevar la alerta al nivel 3 y asumir la gestión de una crisis de enormes dimensiones.

En ese contexto, Sánchez se comprometió a movilizar todos los recursos que hicieran falta pero lo hizo poniendo la pelota en todo momento en el tejado de Mazón cuando ya se había hecho evidente la magnitud del desastre. Esto dijo en concreto el presidente y fue lo que se destacó de su comparecencia: