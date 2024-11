Sánchez reconoce que no ha hecho suficiente, pero descarga la responsabilidad en Mazón: "Si necesita más, que lo pida"

Cuatro días después de que la DANA haya arrasado la Comunidad Valenciana, el presidente del Gobierno ha anunciado este sábado que el Ejecutivo "va a movilizar todos los recursos que sean necesarios durante todo el tiempo que haga falta". Así lo ha asegurado en una comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa, en la que no ha admitido preguntas, y donde ha descargado toda la responsabilidad en el Gobierno de Carlos Mazón.

Así, aunque ha reconocido que "la respuesta que se está dando no es suficiente", ha asegurado que todo depende del ejecutivo autonómico: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta para priorizar unos principios sobre otros. Se priorizan cuando faltan medios y este no es el caso".

Más efectivos... al cuarto día

Frente a las críticas recibidas por el envío de militares con cuentagotas, Sánchez también se lava las manos. "Celebro que el presidente Mazón haya decidido elevar de 500 a 5000 su petición de efectivos militares" ha dicho dando a entender que si no se han enviado más es porque no se habían pedido."Y les anuncio, como le he trasladado a él en la llamada que me hizo antes de comparecer ante los medios de comunicación, que el Gobierno de España procederá inmediatamente a ese envío hoy mismo".

En total, se sumarán a las tareas de ayuda 5.000 militares y 5.000 policías y guardias civiles más. "Estamos hablando del mayor despliegue de efectivos de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz".

Lejos de cualquier atisbo de autocrítica por la falta de mando desde Moncloa, el presidente se ha escudado en que "las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie" y que, por tanto, "son sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos que están allí los que saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan".

No hay que criticar, pero critica

A pesar de la descarga de responsabilidades en el Ejecutivo de Mazón, Sánchez ha concluído su intervención pidiendo unidad. "No se trata de que la Administración General del Estado emplace la Administración Autonómica", ha dicho contradiciendo su propia línea argumental.

A su juicio, lo único que nos debería preocupar a todos no es depurar responsabilidades, sino ayudar: "Ya habrá tiempo de analizar negligencias, reflexionar sobre cómo mejorar el reparto de competencias, hablar sobre la importancia de los servicios públicos y de su refuerzo en las situaciones que estamos viviendo como consecuencia de la emergencia climática y también de la necesidad de respetar el asesoramiento científico y adaptarnos al cambio climático".

Los próximos pasos

Por su parte, Sánchez se ha limitado a anunciar que el próximo martes el Consejo de Ministros va a proceder a la "declaración de zona gravemente afectada" para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón que se han visto más golpeados por la DANA y que ya han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad.

Según los datos actualizados desde Moncloa, el número de víctimas mortales asciende ya a 211 y se trabaja para tratar de localizar a los cientos de personas que aún permanecen en paradero desconocido. Al mismo tiempo, ha insistido Sánchez, se está tratando de restablecer todos los suministros y se está tratando de garantizar la seguridad. En este sentido, Sánchez ha informado de que ya se han realizado "más de 82 detenciones", ya que "hay algunas personas que están aprovechando la situación para saquear y cometer actos delictivos".

Con todo, el presidente ha asegurado que las prioridades en estos momentos son cinco: salvar vidas, recuperar los cuerpos, restablecer los servicios esenciales, garantizar la seguridad en las calles y poner en marcha todos los recursos económicos necesarios para iniciar cuanto antes la compensación y la recuperación de los territorios afectados.

Los datos que maneja el Gobierno

Según Sánchez, en las últimas 48 horas "se ha restablecido el suministro eléctrico del 94% de los hogares que se vieron afectados, pasando de 240.000 puntos de incidencia a menos de 14.000, y se han recuperado aproximadamente la mitad de los casi 550.000 líneas telefónicas cortadas, con la previsión de recuperar el resto a lo largo de este fin de semana". Además, se han instalado numerosos dispositivos portátiles para dotar de Wifi a las zonas que actualmente permanecen incomunicadas.

En cuanto a las las infraestructuras de transporte, Moncloa asegura que se ha desplazado a "300 especialistas en la Dirección General de Carreteras, se han retirado ya más de 2.000 coches y camiones dañados y cientos de toneladas de lodo y de escombro, y, además, se ha puesto en marcha la limpieza de túneles y la construcción de desvíos provisionales".

Por otro lado, se ha podido recuperar el tráfico en varias carreteras del corredor del Mediterráneo y ofrecer circulación de emergencias en el tramo de la A-3 entre Cuenca y Valencia. También se ha restablecido la alta velocidad entre Barcelona y Valencia, varias líneas de cercanías y el tráfico ferroviario de mercancías, y han comenzado las labores de reparación de los túneles ferroviarios de Chiva y de Torrent que conectan Valencia con Madrid.

Por último, el Gobierno dice que se ha adoptado medidas para facilitar la llegada y la distribución de los alimentos, "utilizando al Ejército para reforzar las vías logísticas y repartir entre la población miles de litros de agua embotellada y raciones de alimento".