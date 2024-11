La tensión de la última reunión de la Cátedra: Begoña Gómez no entregó la memoria económica, ni justificó las facturas

Begoña Gómez no entregó la Memoria Económica, ni justificó las facturas de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) del ejercicio 2023 durante la última reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra que se celebró en el Vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el pasado 2 de julio.

En esa fecha, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado ya había imputado a la esposa de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De hecho, su primera citación como investigada estaba fijada para 3 días después de dicho encuentro.

Libertad Digital publica el acta de esta tensa reunión a la que acudieron José María Coello de Portugal Martínez, vicerrector de la UCM como presidente de la Comisión; Carmen Mitxelena, directora de la Escuela de Gobierno de la UCM; Marc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa; Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva; José Manuel Ruano, co-director de la Cátedra; y Blanca de Juan de Castro, secretaria no vocal de la Cátedra. Los desencuentros entre Begoña Gómez y el vicerrector de la UCM se hicieron palpable desde el primer minuto. LD detalla esta cita en la Complutense:

Comienza la sesión y el vicerrector Coello de Portugal pone de manifiesto la necesidad de observar de forma estricta los requisitos y solemnidades legal, estatutaria y convencionalmente establecidos para el funcionamiento de la Cátedra Extraordinaria. Muestra su oposición a la aprobación del acta de la reunión celebrada el 3 de febrero de 2023 y recuerda la necesidad de elaboración, aprobación e inclusión como anexo al acta de las Memorias de actividades y económica, lo que no le consta haya tenido lugar.

Begoña Gómez manifiesta que las actividades desarrolladas han sido presentadas, lo que no impediría la aprobación del acta celebrada en el 2023. A ello responde el presidente que por aplicación del principio de prudencia, en su opinión debería dejarse en suspenso la aprobación, sin perjuicio de que pudiese aprobarse en una reunión posterior, en función de la evolución de las circunstancias. Tras este tenso enfrentamiento, se rechaza aprobar el acta de la sesión del año pasado.

A continuación, el vicerrector afirma que tampoco le consta la puesta a disposición de los miembros de la Comisión Mixta de las Memorias de Actividades y Económica correspondientes al año 2023. Respecto a la Memoria de Actividades, apunta que resulta imposible su aprobación, en cuanto que no ha sido presentada a este órgano, siendo necesario distinguir entre el mero informe verbal o puesta verbal de manifiesto por la Dirección de la Cátedra Extraordinaria de las actuaciones desarrolladas, y lo que es muy diferente, la elaboración de una Memoria de Actividades y su aprobación por el órgano competente.

Begoña Gómez responde que la expresión formulada por el presidente implica sostener que la Cátedra Extraordinaria está incumpliendo sus obligaciones. El presidente responde que no es lo mismo una reprobación de actividades que una no aprobación de lo que no se conoce, de manera que los miembros del órgano no han podido formarse criterio.

La esposa de Pedro Sánchez replica que en ejercicios previos la información sobre las actividades no se enviaba, y se llevaba directamente a las reuniones de la Comisión. Pide que conste que la Memoria de actividades está elaborada, que justifica todas las actividades realizadas cada mes del año y que se ha traído a la presente Comisión, como se ha venido haciendo durante años anteriores.

Se rechaza por tanto aprobar la Memorias de Actividades 2023 y la Memoria Económica 2023 de la Cátedra. Muy molesta, Begoña Gómez pide entonces que conste en acta que para la siguiente reunión se enviará la Memoria de Actividades con dos semanas de antelación corno se solicita hoy en la Comisión, a efectos de su aprobación, lo que anteriormente nunca se solicitó. Afirma que puesto que por el repetido principio de prudencia las Memorias no son objeto de aprobación en la reunión de hoy, en la fecha de hoy no va a hacer entrega de las mismas.

Begoña Gómez tampoco justifica las facturas

Se pasa al siguiente punto del día. El vicerrector afirma que ha sido informado de que desde la Gerencia de la Universidad se ha requerido información a la Dirección de la Cátedra, relativa a los resultados a que dieron lugar determinados contratos suscritos en el ejercicio 2023. Indica que no consta que tal información haya sido aportada.

Añade que esta Comisión Mixta es asimismo competente para conocer cuáles han sido los resultados de los contratos suscritos por iniciativa de la Cátedra Extraordinaria en 2023, en la medida en que se trata de una actividad desarrollada en el seno de la Cátedra durante el ejercicio, habida cuenta especialmente de que esta contratación constituye además una disposición presupuestaria de los fondos de la Cátedra.

Begoña Gómez replica que las Memorias se han traído a la reunión pero no se aportan a los miembros de la Comisión porque sin conocerlas han descartado aprobarlas. El presidente apunta que ello ha sido así habida cuenta de las razones expuestas y de la prevalencia de las diligencias judiciales.