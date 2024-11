Las reuniones de Aldama con Ribera, Dolores Delgado...

Las fuentes consultadas por LD señalan que "Aldama ha asegurado que se reunió en varias ocasiones con la ministra para Transición Ecológica Teresa Ribera para el proyecto de la España vaciada en el que también participaba la filial de Globalia Wakalua. Y que Ribera se reunió también con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez".

El empresario, que ha declarado a petición propia ante el juez Ismael Moreno, ha señalado que "Ábalos y Koldo recibían cantidades de dinero de mi parte y Koldo me dijo si había posibilidades de conseguir una vivienda en la Costa del Sol para disfrute y bienestar del señor Ábalos y de su familia. Yo dije que no pensaba ponerla a mi nombre porque ya le daba dinero por otro lado. Di 400.000 euros a Ábalos y 250.000 a Koldo en efectivo, en concepto del 10% de comisión. A Ángel Víctor Torres me lo presentó Koldo en su momento y pidió 50.000 euros a través de Koldo", ha afirmado Aldama.

"La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asistió a una cita relacionada con un tema de Venezuela sobre una demanda de extradición", ha añadido sobre sus contactos con el Ejecutivo de Sánchez, que abarcaban hasta a la Fiscalía General.