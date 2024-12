Aldama entrega sus primeras pruebas: contratos de carreteras a cambio de mordidas o un piso en la Castellana para Ábalos

El empresario Víctor de Aldama ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo la primera remesa de pruebas documentales relacionadas con la trama Koldo que salpican especialmente al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente acordaba esta semana su declaración como investigado para el próximo 17 de diciembre.

Un escrito de 37 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido presentado ante el Supremo por la defensa de Aldama que lidera el penalista José Antonio Choclán: "Se hace preciso realizar alegaciones complementarias y aportar determinada documentación, sin perjuicio de analizar y poner en contexto la declaración, en relación con otros datos que ya se contienen en Informes elaborados por la Unidad Central Operativa y de la realización de nuevas alegaciones cuando se disponga de información adicional que resulte del contenido de los mensajes de WhatsApp almacenados en el terminal del teléfono incautado por el Juez Central de Instrucción núm. 5, en las Diligencias Previas núm. 147/2024, que contiene información relevante para la presente Causa Especial, a cuyo fin se interesara que se aporte a las presentes diligencias el referido terminal, previo volcado en el Juzgado de origen".

Contratos de carreteras a cambio de mordidas

Según el escrito, "Víctor de Aldama dispone de una relación de obra pública, pre-adjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras".

En un documento adjunto aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. "Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias. La investigación acreditará las empresas a las que fueron adjudicadas las obras subrayadas en "rosa". Adicionalmente, los contratos subrayados en "verde" corresponderían a las posibles adjudicaciones", señala.

"Varias de estas sociedades constructoras, que resultaron adjudicatarias de obra pública, mantuvieron relaciones comerciales con don Víctor de Aldama. Es el caso de Lantania S.A.U, que se ocupó de las obras de demolición del edificio de la calle Juan Pérez Zuñiga, núm. 18; Levantina Ingeniería y Construcción SL., que intervino en las obras del Club de Natación de Sevilla, y Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A, en el acondicionamiento de la Nave nº 3 en San Agustín de Guadalix, calle Cancheras. Esta sociedad fue en UTE con Lantania en varios contratos públicos. Estas obras se realizaron en favor de don Víctor de Aldama sin contraprestación, en retribución de la mediación realizada frente al Ministerio de Transportes, para su adjudicación, sin perjuicio de las comisiones abonadas a los otros investigados en esta causa especial", destaca.

Un piso en la Castellana para Ábalos

El escrito de Aldama señala que "Entre otras relaciones económicas, se proyectó una operación, por la cual el sr. Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana núm. 164 de Madrid, propiedad de don Víctor de Aldama, como garantía en favor de don José Luis Ábalos del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos, pre-adjudicados, esto es, decididos antes de su licitación. A tal fin se llegó a concertar el contrato -una especie de fiducia de garantía- el 24 de abril de 2019, un contrato de arrendamiento con opción de compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024, y cuyo original se adjunta como documento núm.5. Este método de contrato de arrendamiento con opción de compra también se siguió con relación a la compra en la provincia de Cádiz del chalet adquirido por la sociedad HAVE GOT TIME, de la que se dio cuenta en la declaración de don Víctor de Aldama y que fue analizada extensamente a los Folios 157 y ss. del Informe UCO nº 211/2024, de 8 de octubre".

"Don José Luis Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana nº. 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros, antes de su reforma. Este contrato permitía a don José Luis Ábalos asegurarse el cobro de las comisiones futuras. Una vez abonadas el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo. En el propio documento se disponía que la opción caducaría el 14 de febrero de 2024. El inmueble nunca fue ocupado por don José Luis Ábalos, de hecho, se encontraban realizándose obras de reforma que impedían su ocupación por el propio sr. de Aldama, y obviamente no se pagó renta alguna, al tratarse de un mero contrato de fiducia", añade.

Solicita una copia de su último móvil incautado

"Teniendo por presentado este escrito se tengan por realizadas las anteriores alegaciones, se acuerde la unión a los autos de los documentos presentados, siendo algunos originales, para su ulterior investigación, y que se acuerde librar atento oficio al Juzgado Central núm.5 a los efectos de que se realice el volcado del teléfono móvil , intervenido en el registro del día 7 de octubre de 2024, ordenado en las Diligencias Previas de ese Juzgado núm. 147/2024, y, tras ello, se remita el terminal del referido teléfono al Excmo. Sr. Instructor a los efectos de poder acceder al contenido de los distintos WhatsApp, que se dejan mencionados en este escrito y cuyo acceso está restringido con una clave de seguridad", concluye.