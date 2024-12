El extraño "trastorno obsesivo emocional que atormenta a Sánchez con Ayuso"

El Mundo

"Puigdemont exige que Sánchez se someta a una "cuestión de confianza" y anuncia que Junts ya ha registrado una iniciativa parlamentaria: "No es de fiar"". "El Gobierno descarta la cuestión de confianza y achaca el órdago de Junts a la negociación de los Presupuestos: "Pedro Sánchez es muy de fiar"". Puigdemont sólo quiere dar la nota y los del Gobierno son unos payasos. Pedro Sánchez de fiar, vaya chiste malo. ¿Es de la Bolaños? Le pegan ese tipo de provocaciones estúpidas. Nos toman el pelo como quieren.

Y aquí seguimos, de jaleo en jaleo. Ayer, porque el Gobierno no molestó en mandar a nadie a Notre Dame, tanto follón judicial que no dan abasto. "Francia había cursado invitaciones a los Reyes y al ministro de Cultura, pero no asistieron. La Casa Real declinó explicar sus ausencias; nunca dijo que asistirían y solo explican las ausencias en caso de que primero dijeran que sí y luego fuese que no", explica Santiago González." Lo de Urtasun es aún más complejo: dijo que no asistió por un compromiso familiar. Digo yo si habría prometido a su familia llevarla a una capea el fin de semana y como a los niños les hacía tanta ilusión no era cosa de darles un disgusto. Dicen que las invitaciones eran nominales y no transferibles, pero la cosa no acaba de encajar. Los mejorables oficios del ministro Albares podrían haber resuelto el tema con una simple llamada telefónica: «Miren, que el ministro de Cultura tiene un compromiso insoslayable; hagan el favor de extender la invitación a nombre de la ministra Alegría, o a la vicepresidenta Yolanda, que están las dos muy versadas en el arte gótico»", continúa Santiago con su natural gracejo. "En fin, que sin conocer la causa que motivó las ausencias, solo sé que España no estuvo el sábado donde tenía que estar y aunque quitaran las sillas, en la catedral de París eran clamorosos los huecos que dejaron nuestros representantes". Unos por otros y la casa sin barrer.

Según el editorial, "la fastuosa ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame el pasado sábado no solo reunió a cerca de 40 grandes mandatarios de Europa y del mundo, sino que se convirtió en una potente proyección de los valores democráticos y la cultura occidental. Por ello, la total ausencia del Estado español en el acto resulta inexcusable". "Aunque los invitados por el Elíseo eran los Reyes y Ernest Urtasun como ministro acompañante, la responsabilidad última de una ausencia tan llamativa es del Ejecutivo. Las explicaciones de la Moncloa se han limitado a responsabilizar al Ministerio de Cultura (en manos de Sumar), y a restarle importancia a un acto cuyo impacto geopolítico es innegable". Muy propio de este gobierno, hacerse los tontos.

"Si ha sido una decisión consciente, se constata una desidia inquietante respecto a un aliado histórico con el que tanto compartimos. Y, si se ha tratado de una torpeza, es preciso que se aclare lo ocurrido y se asuman las responsabilidades pertinentes". ¿Responsabilidades políticas? ¿Y eso qué es?

Federico Jiménez Losantos dice, oh sorpresa, que Sánchez es un estafador. "Sánchez, acosado por la corrupción de su familia, su partido y su Gobierno, ha dicho en el aniversario de la Constitución de 1978, la de más apoyo popular de nuestra historia, que hay que cambiarla. Pero nunca ha ido a las elecciones diciendo qué artículos quiere cambiar y por cuáles sustituirlos. En rigor, la estafa electoral que marca desde el principio su estadía en el Gobierno es pura arbitrariedad que inventa novedades legales según las va necesitando. Pero su corrupción es tal que la novedad necesaria es prescindir de la Ley". Es lo que hacen los estafadores, estafar, pero la culpa no es del estafador, sino de los que le votan, convirtiéndose así en cómplices de la estafa.

"Si Sánchez no dimite es porque se ve fuera de la UE y le estorba cualquier Constitución. Gobierno y Fiscalía han denunciado a jueces, Guardia Civil, prensa libre y oposición como enemigos del único poder que reconocen: el suyo. Recordemos, pues, la primera Constitución: "La Nación española no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona". Ni del PSOE, ni de Sánchez". Muy bonito, Federico, pero poco realista en tiempos del sanchismo.

El País

"Puigdemont pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y el Gobierno lo rechaza". "El expresidente catalán asegura que no tiene intención de ayudar a aprobar los Presupuestos Generales de 2025". Ya le comprará Sánchez con alguna baratija. Puchi no tiene palabra ni valor. O es tonto de baba o sabe perfectamente que Sánchez no se va a someter a nada. Que deje de marear la perdiz. Ha investido a este monstruo y punto.

"Vox recoge el desplome del PP de Mazón por la gestión de la dana mientras crecen PSOE y Compromís". "Los ultras son los que más suben en toda España". ¡Qué viene la ultraderecha! Parece que estamos oyendo a Sánchez dando la murga. "Casi el 90% señala a Mazón como el más ineficaz durante la dana". Casi el 90% de los preguntados por El País, ojo. En Paiporta no vimos eso. Ahí estaba Mazón y Sánchez huyendo como la rata miserable que es. Eso vimos.

"El PP carga contra el Gobierno por la ausencia de España en la reapertura de Notre Dame". "El Ejecutivo alega que las invitaciones cursadas por Francia eran "personales e intransferibles" y las recibieron únicamente los Reyes y el ministro de Cultura, que finalmente no asistieron". Claro, hombre, a ver si el Gobierno va a tener alguna responsabilidad a la hora de gobernar. Lo mismo piensan que Sánchez es presidente para algo más que para defender a su familia. Diego Garrocho le dedica una columna a la bella Notre Dame sin que se le escape un solo reproche al Gobierno. Ay si hubiera sido el PP.

ABC

"Puigdemont exige a Sánchez una cuestión de confianza: «Un año después, las cosas no van bien»". Puchi ya tiene lo que buscaba. Los titulares de los periódicos. Hala, ya se puede volver a Waterloo y votarle los presupuestos a Sánchez, como hace siempre. "Feijóo, sobre la moción de confianza de Junts: «No sabemos si esto va en serio o no»". Sin comentarios.

Dice Peláez que "la alianza táctica de Le Pen con Mélenchon es un adelanto de lo que veremos en España. De una primera etapa en la que Vox se sentía obligado a favorecer gobiernos del PP, ha pasado a otra de total independencia en la que, ya como proyecto autónomo y con un gran futuro por delante, se libera de las cadenas y rompe gobiernos municipales, autonómicos y, llegado el caso, también el nacional. Vox tiene claro que tiene poco que ver con el PP y sus bases los desprecian –cuando no los odian–. Están en su derecho, pero comienza a resultar urgente que el PP comprenda esto, deje de actuar como un marido abandonado que sueña con la reconciliación y asuma la realidad: no solo no habrá reconciliación, sino que sería indeseable que la hubiera". Sobre todo porque de Vox no te puedes fiar, no son perritos como los socios de Sánchez. En cualquier momento se revuelven y te arrean un mordisco, como estamos viendo. Están más cerca de Sánchez que del PP. Unos socios inesperados del sanchismo. Así está Pedro, que no cabe en sí de gozo. Tiene comiendo de su mano a la ultraizquierda y a la ultraderecha.

"El rumbo actual del PP no solo es decepcionante sino incomprensible. No basta con el antisanchismo, es necesario un rearme ideológico sin complejos que traslade a la sociedad que el futuro no pasa por perder derechos, libertades ni por aferrarse a pasados idealizados y nacionalistas, sino por avanzar sobre premisas opuestas a las de los populistas: Constitución, democracia liberal y economía de mercado. El día que lo hagan se encontrarán con la inmensa mayoría de españoles". Muy chuli, Peláez, pero no te lo crees ni tu. O acabamos con el sanchismo o nos vamos al carajo con nuestra Constitución, nuestra democracia liberal y toda la economía de mercado. Esto es lo que hay.

La Razón

"El Gobierno rechaza someterse a una moción de confianza como ha pedido Puigdemont". Qué raro, todos esperábamos que dijera que sí, que claro, qué cuándo le viene bien.

Carmen Morodo habla de Aldama, ese plasta al que muy pocos creen. "Su política de declaraciones y de filtraciones es merecedora de un máster en comunicación por los canales que favorece y el momento que elige para soltar su disparo. Entramos en una etapa de fuego cruzado, en la que el Gobierno ha visto que lo que le puede ser más rentable es dejar de señalar al ex ministro José Luis Ábalos como el culpable sin derecho a la presunción de inocencia para apuntar sin piedad contra Aldama. Deben estar muy seguros de sí mismos a la hora de apostar tan fuerte porque, igual que ocurre con el comisionista, a ellos se les verá también muy pronto el plumero si sus negaciones se demuestran falsas". El comisionista tiene una pinta mafioso que ni Sánchez.

En Vozpopuli, Ignacio Ruiz Jarabo intenta explicar la obsesión enfermiza de Sánchez con Ayuso." En su célebre "carta a la ciudadanía", vaya cursilada, el presidente del Gobierno nos comunicó por escrito que era "un hombre profundamente enamorado" de su mujer. Felicidades a él y al objeto de su enamoramiento, nada hay que objetar a semejante declaración pública de amor".

"Pero nada dijo Sánchez en su misiva acerca de los sentimientos que tiene frente a otra mujer, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nada dijo, pero lo demuestra casi a diario con sus actos y con sus palabras. Sánchez tiene claramente una obsesión con Ayuso, una tensión emocional no resuelta que le atormenta y que condiciona su acción política. Solo así pueden entenderse sus recurrentes ataques a una presidenta autonómica. Solo así puede entenderse que lance reiteradamente a sus sufridos y sumisos peones contra ella. Solo así pueden entenderse sus desesperados cambios de caballo en el PSOE madrileño para intentar derribar al fruto de su enfermiza obsesión". Una obsesión sumamente sospechosa. ¿Le atrae tanto Ayuso que no puede contenerse? Yo que Begoña estaría mosca. "Más siendo evidente el trastorno obsesivo emocional que padece Sánchez, tiene interés indagar sus posibles causas que podrían varias y no excluyentes entre sí".



"La "envidia que es causa de la obsesión compulsiva que tiene con Isabel Díaz Ayuso. Un peligroso trastorno que, añadido a su infinito ego y a sus ilimitadas ansias de poder, configura un cóctel auténticamente explosivo. Ése es el presidente que gobierna España, obligado a hacerlo, además, con el apoyo imprescindible de una mayoría parlamentaria tan estrambótica como frágil, circunstancias que agravan aún más el desorden mental que habita en Sánchez". Parece algo más que envidia.

"Son los expertos en problemas de la mente los que deben intentar explicar con más rigor lo que padece Sánchez pero sus palabras, sus gestos y sus decisiones revelan claramente que el padecimiento existe y va en aumento". Y ahora manda a Óscar López con el único mandato de "liberar a su jefe del grave trastorno obsesivo que le atormenta". Y ya van unos cuantos. Begoña, dile algo, que está poniendo en evidencia.