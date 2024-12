Begoña Gómez niega que el saldo de "casi todas" sus cuentas bancarias sea 0 euros

Begoña Gómez asegura que es "incierto" que el saldo de la mayoría de sus cuentas sea 0 euros. El Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado un lista "incompleta" de 10 cuentas bancarias vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno cuyo saldo total ascendía únicamente a 40,25 euros.

En un escrito de 3 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Begoña Gómez se refiere a esta respuesta remitida desde la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial al requerimiento del Juzgado sobre sus cuentas bancarias.

"El contenido de la citada información es absolutamente erróneo tanto en cuento a la identificación de las cuentas de la que es titular, puesto que aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma y, sobre todo, es errónea en cuanto a los saldos. Puesto es que es totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo O", afirma.

"Por otro lado, la información que ha sido remitida por el Punto Neutro Judicial ha sido unida al procedimiento con todos los datos que han sido remitidos, incluyendo por ello la identificación del numero de cuenta de los que mi representada, en algunos casos, es titular incumpliendo con ello principios básicos en materia de protección de datos personales y con ello normas esenciales en la tramitación de los procedimientos penales. No hay que olvidar que en nuestro Sistema Procesal el Juez de Instrucción es el máximo garante de la protección de los Derechos de los intervinientes y, en especial, de las personas investigadas", añade.

"Pese a que, en teoría, el acceso a las pruebas aportadas durante un procedimiento judicial resulta, sin duda, muy limitado en la práctica, quedando accesibles únicamente a los Jueces y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las partes procesales implicadas nada impide, que otras personas en el transcurso del procedimiento puedan tener acceso a las mismas. Por ello, la obtención y aportación de pruebas no debe vulnerar derechos ni libertades fundamentales y, entre ellos, tampoco la protección de datos personales", subraya.

"Es obvio que la numeración de las cuentas bancarias no constituye un dato que sea necesario conocer a las partes y en concreto a las Acusaciones Populares personadas", sostiene el escrito.

Pide "anonimizar" sus datos

"La forma en la que a lo largo de este procedimiento se están aportando datos al procedimiento, como la numeración de las cuentas bancarias presuntamente de mi representada ya que todas ellas no los son, viola el Derecho que corresponde a mi representada de que dichos datos personales y reservados no estén en posesión de terceros y en ocasiones publicados por la prensa. Maxime si dicho dato, el numero de la cuenta, no constituye un dato que tenga entidad a los efectos de la investigación que se está desarrollando", continúa.

"A la vista de lo expuesto esta parte interesa que se proceda a anonimizar todos aquellos datos que, no siendo necesarios a efectos de la investigación, afectan a Derechos que nuestro Ordenamiento reconoce a todos los ciudadanos y, por ello, también con relación a las personas sujetas a una investigación judicial.

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito y lo admita, teniendo por formuladas las anteriores alegaciones y proceda a garantizar el derecho al no acceso a datos personales sensibles de mi representada", concluye.