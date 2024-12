Ayuso, ante Sánchez: "Si hay que condonar la deuda, que sea a Valencia. No somos un Estado federal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado clara su postura en el seno de la XXVII Cumbre de Presidentes, que se ha celebrado este viernes en el Palacio de la Magdalena (Santander) con casi tres años desde la última.

A puerta cerrada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los dirigentes autonómicos que en enero convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acometer "la condonación de la deuda de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común". Éste es uno de los puntos incluidos dentro del pacto entre el PSOE y ERC para investir a Sánchez y que incluía la condonación de un 20% de la deuda catalana. Pero hay autonomías del PP que estarían dispuestas a aceptar la condonación parcial si fuera muy elevada y para todos. No es el caso de Madrid, que no tiene deuda pública que condonar.

"Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué: ¿se evaporan las dudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones. La deuda billonaria que tiene el Estado se queda ahí. Por tanto, te lo perdono. ¿Me lo devuelves? Y el conchabeo me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura", manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid en su turno de intervención.

"Y por eso me parece que los que más estamos aportando y que no nos estamos endeudando, cuando hemos gestionado sin endeudarnos, por qué tenemos que asumir que se regala todo, o por lo menos lo que pido es que no se nos siga subiendo impuestos y llamándonos ricos, diciéndonos que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué, porque me parece profundamente injusto", subrayó.

Isabel Díaz Ayuso considera que "no" hay que condonar deudas y, que en caso de que haya que hacerlo, "sea al gobierno de Valencia, pero no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores".

Así, subrayó, que "cuando hay que hablar de una cosa común, se habla entre todos". "Y hay que ayudar, efectivamente, a Valencia de una manera extraordinaria por lo evidente, por lo que han sufrido".

"España es un Estado de las autonomías, no federal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en su turno de intervención, ante Pedro Sánchez, recordó que "España es un Estado de las autonomías y no federal"; e invitó a que si alguien quiere cambiar todo esto, que "lo ponga en un programa electoral" y que sean los españoles quienes decidan en unas elecciones.

"Todos somos iguales ante la ley, ante las oportunidades y, por eso, como somos un Estado de las autonomías, no somos un Estado federal. Si alguien quiere cambiar todo esto, le animo a que lo ponga en su programa electoral y que se presente ante los españoles", señaló Díaz Ayuso. "Que se presente con el mensaje de ‘queremos cambiar el modelo y vamos a ser la República Federal y Cataluña va a ser una nación con caja propia y con los funcionarios propios y con Hacienda propia’. Bueno, pues lo llevamos todos a unas elecciones y que los españoles decidan", ahondó.

Mientras eso no suceda, "somos un único país, 17 regiones y todo lo que es de todos se tiene que debatir abiertamente en confianza, porque es para decidir entre todos qué España queremos".

También en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero se intentará "acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica", informa Rubén Fernández. Con este anuncio, el presidente del Gobierno aplazó a principios de 2025 cualquier explicación sobre el "cupo catalán" firmado entre PSC y ERC, tal y como le exigían varios presidentes autonómicos. En el Consejo de Política Fiscal prometió que tratarán de "conciliar" la "multilateralidad y la bilateralidad" con "blindar la solidaridad entre territorios y garantizar que todas las CCAA reciban más recursos".

Más información en unos minutos.