Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se verán las caras este viernes en XXVII Cumbre de Presidentes, que reunirá a los 17 líderes autonómicos con el Gobierno central en Santander. La última vez que ambos mandatarios conversaron en privado fue en 2021, cuando la presidenta madrileña acudió a Moncloa tras ganar las elecciones en mayo de ese año. Ya por aquel momento Ayuso despuntaba como la principal figura de la oposición a Sánchez tras sus constantes encontronazos durante la pandemia.

Pero los sucesivos acontecimientos que a partir de ese momento se han vivido –la ley de amnistía, los pactos con los secesionistas, los casos de corrupción en el entorno del PSOE y del Gobierno, etc– han hecho disparar la tensión entre el Ejecutivo central y el de la Comunidad de Madrid hasta sus cotas más altas, llegando a un punto de no retorno tras la sucesión de tres hechos: los ataques y acusaciones del presidente del Gobierno contra el hermano de la jefa del Ejecutivo regional –un ciudadano anónimo sin cuentas pendientes con la justicia— así como contra ella misma; la propuesta de un cupo catalán; y la operación urdida por la Moncloa para tratar de desgastarla políticamente utilizando para ello datos reservados de su pareja, lo que ha provocado un punto de no retorno entre ambas administraciones.

Antes de que esto último se desvelara, los puentes habían saltado por los aires cuando Ayuso rechazó reunirse con el presidente en Moncloa dentro de la ronda de encuentros bilaterales organizada en el Palacio presidencial. Los motivos que esgrimió entonces la presidenta fueron dos: porque su celebración se producía tras la "negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno" y por las "gravísimas acusaciones" lanzadas por el jefe Ejecutivo contra ella. De esta manera, Díaz Ayuso se desmarcaba del resto de barones del PP con los que había polemizado por esta cuestión tan sólo un mes antes.

El último choque entre Ayuso y Sánchez se produjo esta misma semana a cuenta de los más de cien actos que el Gobierno central quiere impulsar en 2025 para conmemorar la muerte del dictador. "Sin Franco, Sánchez no es nadie", aseguró este mismo jueves la madrileña en la Asamblea para indignación del Ejecutivo. No fue el único enfrentamiento de la jornada. Moncloa también preparó una rueda de prensa monotemática para acusarle de acabar con la Universidad Pública pese a que Ayuso estaba en esos momentos firmando un convenio.

Este viernes al fin se verán las caras. Será la foto más buscada de la tan ansiada Conferencia de Presidentes, que desde hace tanto tiempo reclama la presidenta madrileña, quien llegó acudir a los tribunales por esta cuestión. Pero las previsiones no son halagüeñas. Desde Sol denuncian que llegarán a la capital cántabra sin ningún documento técnico que profundice en los contenidos a tratar entre las regiones. Apenas cuentan con un dosier, "a modo logístico", lamentan.

Los asuntos prioritarios para Madrid

Cuatro son los asuntos que el Gobierno de Ayuso considera primordiales: la financiación autonómica, la necesidad de reforzar el sistema nacional de salud, la vivienda y la inmigración. El portavoz y consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, subrayó esta semana que para ellos es primordial abordar la financiación autonómica, "un sistema que lleva caducado más de diez años". Su primera exigencia a este respecto es que "todas las comunidades que estamos en el régimen común permanezcan en el régimen común y por tanto todas colaboremos en la solidaridad entre las regiones". Para el Ejecutivo regional, es necesario que esta negociación se lleve a cabo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y "no en esa relación bilateral que ha establecido el presidente por la necesidad de los pactos con los independentistas para mantenerse en el poder".

Sobre el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, el consejero madrileño enfatizó la necesidad de que se incorporen más profesionales sanitarios. Es urgente pues muchos médicos y enfermeras están próximos a la jubilación y es necesario garantizar que no quedan plazas por cubrir. También pondrán sobre la mesa la necesidad de "derogar la ley de vivienda". "Y hablaremos del caos migratorio que está viviendo este país y que tampoco está haciendo nada el Gobierno central para ponerle freno, para llegar a acuerdos en los países de origen" así como de la "falta de financiación" de las comunidades autónomas, que tienen "la obligación legal de atender" a los menores.

Ánimos "constructivos" para llegar a acuerdos

Aún con todo, la presidenta irá con "todo el ánimo del mundo", avanzó García. "No sé con qué ánimo acudirá el presidente del Gobierno porque tengo que recordar que no se ha convocado por su voluntad sino porque las comunidades autónomas se lo hemos exigido. Hemos tenido que acudir a los tribunales para que el presidente se digne a convocar una Conferencia que no le gusta porque lo que se exhibe (ahí) es que la mayoría están gobernadas por el PP", deslizó.

Por su parte, el Gobierno informó de que llega a esta cumbre con ánimo "constructivo" y con ganas "de hablar" y "llegar a acuerdos". Es lo que afirman en Moncloa donde esperan alcanzar un importante pacto en materia de vivienda aunque, al final, en el orden del día también han añadido un punto dedicado a la inmigración y otro a la sanidad.

Y es que no sólo es Madrid, la mayoría de comunidades desean que Sánchez les explique el "cupo catalán" que el PSC firmó este pasado verano con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

Sánchez no estará sólo en La Magdalena. Le acompañan hasta seis ministros, además de las tres vicepresidentas. Por parte del Gobierno también estarán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. También participarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.