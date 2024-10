Ayuso rechaza reunirse con Sánchez tras sus "gravísimas acusaciones" contra ella

Isabel Díaz Ayuso había manifestado sus reservas, incluso dentro de su propio partido, a acudir a un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Pero los acontecimientos de los últimos días han terminado de inclinar la balanza.

En un comunicado emitido por la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional anuncia que la presidenta declina acudir a esta cita que iba a tener lugar este próximo viernes. Los motivos que esgrime son dos. Por un lado, porque "se se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones".

"Por tanto – señala el comunicado- no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse".

Esta causa, expuesta este lunes negro sobre blanco, es que la que había sostenido la presidenta madrileña semanas atrás y que provocó polémica con los barones territoriales del Partido Popular. "No son reuniones normales" las que plantea Sánchez sino que su objetivo es "dividir" al PP, "desdibujar el papel" de Alberto Núñez Feijóo y dar la "sensación" de que España es una "República de Estados", argumentaba Ayuso.

Ahora bien, a pesar de ello, condicionó su decisión a que el Gabinete del presidente se pusiera en contacto con el suyo y presentara con tiempo un orden del día por escrito y pactado entre ambos. Siempre y cuando se sacara fuera de la ecuación la financiación territorial que, bajo ningún concepto, se abordaría en esta reunión.

Las "gavísimas acusaciones" de Sánchez

Pero todo ha terminado por saltar por los aires tras las "gravísimas acusaciones" lanzadas por el presidente del Gobierno contra ella hace cuatro días. "Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior", señala el comunicado de la Comunidad de Madrid.

Y es que desde Bruselas, Sánchez volvió a pedir a Feijóo que exija a Ayuso su dimisión por "ser pareja de un delincuente confeso" y haberse beneficiado "de manera indirecta" de ello. Sus ministros y otros cargos socialistas repiten desde entonces las mismas palabras, acusándola de corrupta. Es el caso de Félix Bolaños, Óscar López o la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López.

Ofensiva legal del novio de Ayuso

Tal es la gravedad de estas acusaciones que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha emprendido ya acciones legales contra el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Según adelanta este lunes El Mundo, la pareja de Díaz Ayuso ha presentado sendas solicitudes de conciliación en los juzgados de Madrid como paso previo a interponer una querella por injurias y calumnias.

No es el primer movimiento que en este sentido realiza González Amador. El pasado mes de septiembre ya emprendió una batería de acciones judiciales contra el PSOE; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el diputado socialista José Zaragoza y la concejal de Más Madrid, Rita Maestre. Estas demandas se sumaban a las que González Amador ya había presentado previamente contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; o la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, después de que se conociera que estaba siendo investigado por defraudar dinero al fisco.

Fuentes de la Comunidad de Madrid resumían así, este domingo a última hora, lo acontecido desde el miércoles: "Sánchez, ministros y PSOE salen a llamar corrupta a la presidenta Díaz Ayuso basándose en que su novio se enfrenta una multa de Hacienda. Por eso le llaman delincuente. Y le acusan de defraudador cuando está claro que acepta pagar la multa a Hacienda porque hizo mal la declaración de su sociedad en un ejercicio fiscal".

Según estas fuentes, "pretenden tapar así toda la porquería que afecta a la mujer de Sánchez, su hermano, su ex número 2 (en el partido), el fiscal general, ministros, presidenta del Congreso…". "A ver qué se inventan esta semana", se preparaban.

El comunicado de la Comunidad de Madrid concluye señalando que "el deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto" e informa de que la presidenta acudirá el viernes al evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño, Galicia, con varias instituciones más.