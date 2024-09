Ayuso pone como condición para reunirse con Sánchez un orden del día previo y pactado: "No voy a Moncloa a tomar café"

La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue sin tener decidido – o al menos así lo ha asegurado este martes en una entrevista en Telecinco- si acudirá a un encuentro con Pedro Sánchez en el marco de las reuniones bilaterales que el presidente del Gobierno inaugura este viernes con País Vasco, Andalucía y Galicia.

Moncloa aún no se ha puesto en contacto con su Ejecutivo, pero Isabel Díaz Ayuso condicionó su encuentro con Sánchez a un orden del día presentado con tiempo, por escrito y pactado entre ambos gabinetes. "Ahora, si es para esa foto pero no hay un orden del día y unos temas serios de los que hablar, no", subrayó. "Nos llama para un café, ¡un café!, yo no voy a la Moncloa a tomar un café", añadió. "Si esto es que nos llamen de tres en tres, te tomas el café, te escucha para no hacer nada..."

En este sentido, Ayuso ahondaba en el malestar trasladado este lunes por su gabinete en cuanto al formato elegido por el presidente: "Recibe a los presidentes autonómicos de tres en tres", sin dedicar tiempo suficiente a cada uno de ellos. Así, advertían a este periódico que si convocaba a la dirigente regional "con otros dos" [presidentes autonómicos] más, "se pone más difícil" su presencia en Moncloa porque, si es así, "¿cuánto tiempo dura la reunión, media hora?", se preguntaban.

La jefa del Ejecutivo madrileño incidió en lo ya expuesto estos días. "No son reuniones normales" las que plantea Sánchez sino que su objetivo es "dividir" al PP, "desdibujar el papel" de Alberto Núñez Feijóo y dar la "sensación" de que España es una "República de Estados". Pero introdujo en abierto un argumento más. Y es que los tiempos han cambiado, España ya no se rige por una normalidad institucional. "Ya no es normal todo lo que está pasando". En este sentido, la situación nada tiene que ver a la que había cuando ambos se reunieron en 2020 y 2021. "Cuando Sánchez vino a la Puerta del Sol y nosotros fuimos a la Moncloa era para hablar del covid; fue para una relación institucional normal que se tiene cuando uno toma posesión (de su cargo). Y los gabinetes hablaron y tuvieron varias reuniones, hubo un orden del día y se dieron los temas".

No obstante, aunque a la presidenta le parece que "todo es una pantomima" y Sánchez "no va a hacer nada" con los problemas sobre Cercanías u otras cuestiones que pudieran exponerse, porque no hizo "nada tampoco después de esas reuniones", entiende que debe haber "cierta normalidad para que no se rompan todos los puentes". Pero siempre y cuando haya "unos temas serios sobre los que hablar".

Sánchez "necesita más madera"

Ayuso se pronunció también sobre otros temas de actualidad. Uno de ellos fue la ofensiva que este martes se aprobará en el Consejo de Ministros contra los medios de comunicación; el llamado Plan de Acción por la Democracia. "En el mismo momento que ya se va a publicar ese plan de medios conocemos que el PSOE estaba pergeñando dossieres para intentar desprestigiar a jueces y a medios de comunicación y a periodistas", destacó haciendo referencia a la exclusiva de El Confidencial, según la cual Ferraz lleva meses diseñando una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados y periodistas críticos para tratar de diluir las investigaciones sobre Begoña Gómez y el caso Koldo, entre otros.

El modus operandi sería el siguiente: una de las fontaneras del PSOE, Leire Díez Castro, habría mantenido ya numerosas reuniones en los últimos meses con imputados y procesados en casos de corrupción a los que ha pedido documentos, audios o cualquier otro material que contenga información perjudicial para los profesionales y sectores que el Gobierno ha puesto en su punto de mira. A cambio, la enviada de Ferraz habría prometido a estos cooperadores que el Gobierno, a través del Ministerio Público, aliviará sus respectivos problemas con la Justicia.

"Esto va un poquito más en la línea de lo que venimos denunciando ya desde hace muchísimo tiempo y es que, como bien decía Bolaños estos días, se van a mantener en el poder sí o sí al margen de parlamentos poniendo todos los activistas que se puedan en las instituciones y acabando con todo aquello que le recuerda a una democracia", añadió la presidenta durante su entrevista en Telecinco.

Para Ayuso, como el Gobierno es "incapaz de sacar siquiera unos Presupuestos", y su "único punto es que no gobierna la derecha", "necesita más madera". "Y luego nos meterá en siguientes debates", como el de Monarquía o República. Pero lo "más preocupante" para la jefa del Ejecutivo autonómico es "algo que no habíamos visto" hasta ahora: el buscar el "desprestigio de jueces, presentadores, artistas [como Nacho Cano]; es decir, ‘todo aquello que me molesta o todo aquello que me ha puesto en aprietos en algún momento, será atacado de manera o directa o indirecta’".