Sánchez, con su hermano y su mujer imputados, acusa a Ayuso de beneficiarse por ser "pareja de un delincuente confeso"

Con su hermano investigado por malversación, con su mujer imputada por tráfico de influencias y con su Fiscal General encausado por revelación de secretos, Pedro Sánchez se ha puesto a dar lecciones sobre regeneración.

El presidente del Gobierno, en una comparecencia desde Bruselas tras el Consejo Europeo ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que solicite la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por "ser pareja de un delincuente confeso" y haberse beneficiado "de manera indirecta"

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "el origen" del caso que afecta al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, es que el " jefe de gabinete de Ayuso", Miguel Ángel Rodríguez, "propaga un bulo y desinformación para situar la mentira del lado" de la Fiscalía. De ahí que Sánchez haya "respaldado" de manera "clara y rotunda" a García Ortiz para que continúe al frente del Ministerio Público pese a su imputación por "revelación de secretos".

Que dimita Ayuso pero no el imputado García Ortiz

Según la teoría de Sánchez, no hay que pedirle explicaciones al imputado Fiscal General sino a Ayuso porque su pareja "es un delincuente confeso", tras admitir unos delitos fiscales, que no de corrupción, en un pacto de conformidad con la Fiscalía que luego fue filtrado a la prensa. "Nos tenemos que preguntas cuándo el PP le va a pedir explicaciones a Ayuso porque es la pareja de un delincuente confeso y la presidenta de la Comunidad de Madrid pudo haberse beneficiado de manera indirecta", ha asegurado desde Bruselas.

Más rocambolescas aún han sido las explicaciones sobre la visita sobre Delcy Rodríguez. Sánchez ha reconocido la visita y la ha negado en la misma frase. "Sobre la visita, la visita no se produjo", ha terciado y luego lo ha justificado asegurando que se canceló cuando se "dio a conocer que había sanciones individuales a la presidenta de Venezuela". Unas afirmaciones que contrastan con las fotografías de aquel día ya que el avión descendió a tierra y la número dos de Maduro se paseó por el aeropuerto hasta la zona VIP.

Rechaza el Plan Meloni

Ya en clave europea, sobre este Consejo en el que se ha debatido crear campos en países no comunitarios para deportar a inmigrantes ilegales, Sánchez ha asegurado que "no estamos a favor de este tipo de fórmulas" que Italia ya aplica en Albania y que Países Bajos estudia copiar en Uganda. "No atajan los problemas y crean otros nuevos", ha asegurado Sánchez que ha defendido que "necesitamos del aporte de la migración ordenada y segura".

El presidente del Gobierno español ha pedido al Frontex que llegue a acuerdo con países como Mauritania y que se vuelquen "en el fenómeno exterior para anticipar la llegada a las costas" europeas.