El portavoz del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso entró este miércoles en la sala de prensa de la Real de Casa de Correos para informar de los principales acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. El día era importante: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acababa de ser imputado, por unanimidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos relativos al novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

A diferencia de otros días, con otros asuntos, el portavoz y consejero de la Presidencia obvió esta cuestión hasta el turno de preguntas. Fue en ese momento cuando Miguel Ángel García ofreció una implacable respuesta y exigió la dimisión de García Ortiz, primer fiscal general del Estado imputado en nuestro país, aunque dejó traslucir el poco optimismo que existe entre los miembros del Gobierno madrileño. "Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todo lo que está cayendo, rodeado de corrupción como está, incluso con lingotes de oro de por medio, no dimite, no esperamos que el fiscal general del Estado lo haga. Aunque sí que le digo que debería dimitir de manera inmediata".

El consejero de Díaz Ayuso hice hincapié en dos cuestiones. Por un lado, que García Ortiz no está imputado por "desmentir bulos", tal y como sostienen machaconamente los ministros y la prensa afín al Ejecutivo de Sánchez, sino por revelar secretos de los que tiene conocimiento gracias al cargo que ostenta. "Es lamentable ver mentir a un Gobierno para tratar de defender a un fiscal que ha revelado datos personales de un contribuyente que solo la Administración y el contribuyente deberían conocer", dijo.

Por otro lado, recalcó que "es falso" que la Comunidad de Madrid "haya lanzado ningún tipo de bulo". Según García, simplemente "se dio a conocer una comunicación de la Fiscalía donde se planteaba un acuerdo". "Y lo que vimos después es que el propio fiscal general del Estado dio una orden para que no se llegara ese acuerdo con el señor González Amador". En este sentido, subrayó que es el fiscal general del Estado el que "se ha saltado la ley que ha prometido proteger; es el fiscal el que ha sido imputado, la primera vez en democracia, por revelar datos que tan solo la Administración y el particular pueden conocer y decidir si revela o no revela". Para el Ejecutivo madrileño, esto "es muy grave", igual que "también lo es que el Gobierno trate de justificar lo injustificable lanzando bulos y calumnias una vez más".

Más información en unos minutos.