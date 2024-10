Tensión y bronca en la Asamblea por el fiscal general imputado y las "difamaciones" de Sánchez a Ayuso

La tensión fue in crescendo este jueves en la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, que se produjo tan sólo un día después de que el Tribunal Supremo imputara por unanimidad al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto de delito de revelación de secretos que afectan al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

El primero en preguntar a la jefa del Ejecutivo regional fue el portavoz del PSOE ya que Isabel Pérez Moñino, nueva portavoz de Vox, no registró ninguna cuestión. Lo hizo sobre el plan de empleo joven de la región. "Por lo menos dedique un minutito hoy a hablar de los jóvenes, de la formación, de la vivienda. No nos venga con sus distracciones de siempre: con Pedro Sánchez, ETA, Venezuela, procedimientos judiciales…", le espetó Juan Lobato en los minutos finales de su intervención a la vez que sacaba pecho por "dar la cara siempre" que hay una condena, no así una imputación, argumentó.

En este punto, el líder socialista afeó a Ayuso los casos de corrupción que en el pasado han salpicado al PP de Madrid. "Aquí ha habido imputados mucho tiempo y yo no he dicho ni palabra por coherencia. Pero usted, sin embargo, no es así, usted habla de casos donde no hay condenas ni hay imputados, pero bien que calla con la condena al señor Prada, con los casos de Ignacio González, de Paco Granados...".

Díaz Ayuso arrancó fuerte su réplica: "Muchas gracias, cariño, que diría Koldo a la presidenta Armengol". Y a continuación señaló que "de las 180.000 viviendas prometidas por Sánchez, sólo ha construido una, la de la sobrina de Ábalos, la universitaria, ¡vaya plan joven!".

La presidenta también tuvo un mensaje directo para Pedro Sánchez, que ayer desde el Congreso de los Diputados volvió a difamar y calumniar a la jefa del Ejecutivo madrileño y habló de la corrupción del PP, "de la A de Ayuso a la Z de Zaplana". "Ayer el señor 1 de todas las tramas de corrupción que están asolando España se atrevió desde el Congreso a difamarme nuevamente, así que aquí le pienso responder: si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero, vamos a hablar de la B de Berni, de Barrabés y de Begoña, la mujer del presidente del Gobierno imputada que está en todas las salsas. Otra que va pa´lante".

"Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene pundonor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno conmigo, pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites", sentenció la presidenta que este jueves celebra su 46 cumpleaños. "Esto es un desastre para España. Primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que le han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año y a él cada día nadie le defiende".

El ambiente se iba calentando y desde la bancada socialista se empezaron a escuchar con fuerza las primeras protestas. Pero Ayuso elevó el tono y continuó con su ataque frontal. "Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario, algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra usted. Jamás. Sin embargo, la señora Gómez utilizó La Moncloa sin tener ningún tipo de preparación laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del Gobierno. Y ahora el caradura del fiscal general, utilizando la televisión pública para seguir difamando", dijo sobre la entrevista anoche de Xavier Fortes a Álvaro García Ortiz, donde el jefe del Ministerio Público amenazó a la oposición.

"Esto es un insulto a los españoles. Y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este Gobierno que utiliza prácticas mafiosas", incidió Ayuso quien remató afirmando que el Gobierno de Sánchez "es un gobierno de tiranos, de caraduras, que vulnera los derechos de los ciudadanos y, por eso, Pedro Sánchez también va pa'lante".

El ciudadano español está indefenso ante un gobierno que opera con prácticas mafiosas. Por eso Pedro Sánchez también acabará yendo pa'lante. pic.twitter.com/sICjyj7opb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 17, 2024

"Ahora defienden a una organización criminal"

Completó la ofensiva el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz Pache. "Pertenecían a un partido de Estado, a un partido del que entiendo que se sentían orgullosos, y ahora se ven en esta Asamblea defendiendo a una organización criminal", espetó duramente a los socialistas. "Pistolas, dinero en efectivo, maletas de narcodictadores, lingotes de oro, millones para empresas, amenazas a medios. Lo de Sánchez ya no es corrupción, tampoco es un Gobierno ni un partido, esto es la mafia y ustedes son los cómplices", acusó con crudeza.

"En la democracia española nunca un fiscal general del Estado estuvo imputado por el Tribunal Supremo", recordó Pache. "Esta imputación es una anormalidad y tiene que terminar con su dimisión inmediata". Y es que García Ortiz "está imputado por intentar perjudicar a una rival política del capo de esa mafia". El portavoz popular tachó al fiscal de "poco original" por el argumentó que ayer esgrimió para aferrarse al cargo. "Le ha faltado decir que se va a tomar cinco días para reflexionar y que se sepa quién le inspira y quién le manda", dijo irónico.

Lo del PSOE ya no es corrupción, ni un gobierno, ni un partido. Son una mafia y su capo es Pedro Sánchez. pic.twitter.com/gL8pflmizD — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) October 17, 2024

"Dicen que son bulos, que es fango. ¿Es fango el Tribunal Supremo de España que imputa al fiscal general? ¿Es fango la Guardia Civil que investiga varios ministerios y explica la trama de Ábalos? ¿Son fango los medios de comunicación? ¿Es fango Anticorrupción, que dice que Ábalos dirigía una organización criminal? No es fango, es la resistencia frente a la mafia", concluyó.