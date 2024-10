Ayuso, tras la condena a Zaplana: "De lo que hay que hablar es de cómo Sánchez chapotea en una montaña de corrupción"

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió este martes a la inauguración de una exposición sobre Lorenzo Caprile, un viaje por la vida y obra del modista que permanecerá en la sala Canal de Isabel II hasta el 30 de marzo. Al término del acto fue preguntada por la condena de la Audiencia Provincial de Valencia, que acababa de conocerse, al expresidente Eduardo Zaplana por el caso Erial.

"De lo que tenemos que hablar es de lo que está sucediendo en La Moncloa y cómo el presidente del Gobierno está chapoteando en una montaña de corrupción que afecta a todo su entorno personal. Y cuando digo personal no sólo es familiar, también a su partido, al Gobierno, siete ministerios, 50 altos cargos", respondió tajante Isabel Díaz Ayuso, quien volvió a exigir explicaciones. "Sólo hay un encierro en La Moncloa y un ataque permanente a la prensa, a los jueces, a la transparencia, y una inversión total de los valores".

"Eso es lo que ocurre hoy en España y yo entiendo que se abran todos los debates, que se vea todo lo que ha sucedido hace 15 o 20 años", pero incidió en que "no hay que desviar el tiro de lo que está sucediendo y, por lo tanto, pedir a la justicia y a cada uno desde su trabajo que esté a lo que tiene que estar, a la altura, para seguir investigando y arrojando luz sobre algo tan grave, gravísimo".

La presidenta madrileña se desmarcó, no obstante, de las críticas a los jueces, tan habituales entre los miembros del Gobierno. "Yo no soy como el Partido Socialista ni como la izquierda, que ha decidido ser juez", pero apuntó que "Zaplana es una persona a la que le vulneran la presunción de inocencia durante todo este tiempo y que no ha recibido el trato ni mediático ni político" que sí han recibido los condenados por los ERE en Andalucía, ejemplificó. "O incluso aquellos que han atentado contra la vida de personas en otras regiones". Todos ellos, dijo, "han pasado casi de puntillas por la opinión pública".

Ayuso añadió que, en su opinión, esta condena "llega en un momento perfecto para que el Gobierno intente despistar, pero no puede desviar el tiro". Y subrayó que "estamos asistiendo a una inversión de valores de la verdad y estamos con un Gobierno que piensa que todo se puede comprar, que con dinero y con voluntad política, con una corruptela constante, puede comprar y retorcer la voluntad de todo y mantenerse a cualquier precio. Y, aunque estemos cada vez más deteriorados, los problemas de España se sigan multiplicando".