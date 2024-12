Primera sesión de control en la Asamblea con Juan Lobato "de cuerpo presente", como definió la situación el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache. Pero el tsunami político que se llevó por delante al ya exportavoz del PSOE sobrevoló de manera muy intensa la jornada. Fue la presidenta la primera en hacer mención a esta circunstancia en su contestación al sucesor de Lobato, Jesús Celada, mientras el protagonista escuchaba atento desde la segunda fila de la bancada socialista, lugar al que ha sido relegado cuando dimitió de sus cargos tras conocerse que había depositado ante notario la conversación y el correo con los datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso enviado por wasap por la mano derecha de Óscar López.

La jefa del Ejecutivo regional puso de manifiesto el desconcierto total que siente cuando se dirige a la oposición. Y es que todos los candidatos que concurrieron en las pasadas elecciones ya no están. La primera en desaparecer fue Alejandra Jacinto pues Podemos no superó el umbral mínimo para tener representación en la Cámara de Vallecas. Pero es que tampoco figuran ya Mónica García, Rocío Monasterio ni Lobato. "Esto es un follón porque, entre purgas, van cortándose cabezas en los plenos. Yo ya no sé con quién hablar. Sé que nadie dimite, la única persona que tuvo la dignidad de hacerlo fue la señora Monasterio", lanzó. "Lo único que le pido a su partido – le dijo irónica a Celada - es que le respete y le deje estar unos meses porque esto es una confusión".

"Al señor Lobato le deseo lo mejor, pero probablemente le va a ocurrir como a usted: ni una palabra contra el concierto catalán, contra la amnistía, contra todos los ataques que recibe diariamente la Comunidad de Madrid", vaticinó Ayuso, para quien lo "más interesante" que se ha conocido durante este tiempo del exsecretario general del PSOE-M es "una operación de Estado que va desde la Agencia Tributaria, al fiscal (general), a la Abogacía y al jefe de Gabinete del presidente del Gobierno y todo el entorno de la Moncloa para ir contra un adversario político". "Y cuando (Lobato) se ha visto atrapado y en las peores circunstancias ha acudido, no a la Fiscalía, ha ido a la notaría siete meses más tarde a intentar hacer todo el daño posible. Eso sí, la tourne de radios y teles a mis costa ha sido tremendo", afeó.

Esta primera sesión de la era pos-Lobato tuvo lugar mientras José Luis Ábalos prestaba declaración en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, cuya investigación arrancó por una denuncia presentada por el PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022. "Este es un mal día para la Francosfera: tenemos al número dos de su partido, el que era el secretario de Organización, el que le organizó también las primarias a Sánchez con urnas de cartón, otra vez contra la militancia socialista, imputado. Va a declarar y a cantar La Traviata... o no, porque luego entre ellos hay una mezcla de intereses, de indultos… Ya veremos qué sucede, pero mal día para la Francosfera".

Bautizaba así Ayuso al sanchismo después de que el presidente del Gobierno anunciara hace dos días un centenar de actos para el 2025 como conmemoración por la muerte del dictador. "Lo último que tenemos es ver cómo la Francoesfera nos va a preparar el año 2025", denunció. Y esto se avanza por parte de Pedro Sánchez después de que quedara patente su "cobardía" en Paiporta; "la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes", censuró.

La presidenta, que ya había contestado de forma muy contundente al anuncio de Sánchez, volvió a incidir en esta cuestión. "Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa". Ayuso zanjó resumiendo la situación. "Y una cosa queda clara: sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie".

"Un acto de Franco por cada escándalo de Sánchez"

La bancada popular, que ovacionó a la presidenta, pasó después a disfrutar con la irónica intervención de su portavoz. "Si el objetivo es tapar las noticias incómodas, les propongo un acto público de Franco por cada noticia de un escándalo de Pedro Sánchez que haría dimitir a cualquier gobierno europeo, así tendrán muchos más y la España de Sánchez se convertirá en Francoladia para taparlo todo", planteó.

Díaz Pache siguió tirando de ironía para subrayar que en su opinión los socialistas "han perdido la cabeza" con esta propuesta pero que le "preocupa más que hayan perdido la ambición: 100 actos públicos me parecen pocos para un año con 365 días. Hay más oportunidades", indicó entre las risas de los suyos.

El portavoz popular instó a los socialistas a perder la "esperanza de someter" a los madrileños. "Sigan construyendo ese muro para dividir a los españoles, aunque les recomiendo que hagan una puerta para que aquellos que quieran abandonar ese lado oscuro y fanático pasen a donde estamos la mayoría viviendo en libertad y defendiendo este gran país que hemos construido entre todos".