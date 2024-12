Veinte minutos exactos fueron los que el nuevo secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, tardó en contestar a la presidenta de la Comunidad, que previamente había reaccionado al anuncio de Pedro Sánchez quien este martes acudió a un acto con víctimas del franquismo donde anunció que en el año 2025 se llevará a cabo un ambicioso plan para ‘resucitar’ a Franco: se celebrarán un centenar de actos bajo el lema "España en libertad" por el 50 aniversario de su muerte.

Para ello se creará una Alto Comisionado y un comité científico de expertos que colaboren con todas las administraciones en la celebración de estas actividades, dijo.

Según Sánchez, se llevarán a cabo más cien actividades culturales y eventos de diversa índole en escuelas, calles y museos a partir del 8 de enero con el objetivo de poner en valor la gran transformación que ha experimentado España en este medio siglo de democracia y rendir homenaje a todas las personas y "colectivos" que lo hicieron posible.

Pero no será en Madrid, donde se encontró con el freno de Isabel Díaz Ayuso, quien por su parte anunció que la región no se sumará a ninguno de estos actos. "Para que no haya dudas: Pedro Sánchez ha enloquecido", afirmó la presidenta quien a través de redes sociales lanzó una dura crítica al jefe del Ejecutivo central: "Como su gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal".

Ayuso subrayó que la Comunidad de Madrid "es garante de la Transición, la libertad y la Constitución", motivo por el cual no participará de estas iniciativa promovidas por Sánchez. "Madrid, con la democracia y contra el guerracivilismo", sentenció.

Para el PP de Madrid, no falla nunca. "¿Qué vienen curvas?", pues Sánchez echa mano del "Francomodín". El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, incidió también en que "los españoles celebramos la llegada de la libertad con la Constitución".

Veinte minutos después irrumpió el nuevo secretario general del PSOE en Madrid, quien no defraudó en su estreno como nuevo ariete de Sánchez contra la presidenta. "Para que no haya dudas. La campaña de insultos al Presidente del Gobierno por parte de Ayuso es enfermiza. Ella está (en) cruzada permanente contra la razón, contra la mesura, contra la dignidad y contra la Memoria y, por lo tanto, contra los Derechos Humanos y la convivencia", afirmó Óscar López en el que fue su primer encontronazo con la jefa del Ejecutivo regional.

Para que no haya dudas. La.campaña de insultos al Presidente del Gobierno por parte de Ayuso es enfermiza.

Ella está una cruzada permanente contra la razón, contra la mesura, contra la dignidad y contra la Memoria y, por lo tanto, contra los Derechos Humanos y la convivencia. https://t.co/3mOdMNmU5t — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) December 10, 2024

Este primer choque se produjo en redes sociales y desde el equipo de la presidenta no pudieron ocultar la gracia que les produce este debut del también ministro para la Transformación Digital y Función Pública, quien minutos antes había anunciado desde Moncloa ayudas por valor de 124,5 millones de euros para los medios de comunicación. "Dice que la crítica de Díaz Ayuso atenta contra los derechos humanos. Verdaderamente, todos los socialistas han enloquecido. Los de dentro del muro están fatal", escribió también en X, antes Twitter, el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

El margen en el que se mueve Óscar López para entrar en el cuerpo a cuerpo contra Ayuso es estrecho ya que no contará con el foco y altavoz de su antecesor en el cargo, Juan Lobato, que era también portavoz de los socialista madrileños en la Asamblea y, por tanto, podía encararse con la presidenta en cada sesión de control. "Todo el mundo sabe que no es un candidato", es un "recadero" del presidente. "Un desastre en todo". "Ha ido pasando de equipo en equipo. Le manda a desguazar, a hacer daño", opinó la presidenta sobre López la semana pasada en una entrevista en Trece Tv.

Para los populares, Óscar López debería estar "inhabilitado" para la política después de que se haya conocido que desde su Gabinete se filtró el correo de la Fiscalía con los datos reservados del novio de Ayuso con la intención de desgastarla políticamente. "Óscar López está metido hasta el cuello en esta operación delictiva e igual puede ir pa´lante, como se dice ahora", expresaron fuentes populares a Libertad Digital.

Sea como fuere, ni en el partido ni en el Gobierno madrileño hay preocupación por el desembarco de López. "Será uno más que pasará por Madrid y que se irá a otro lugar a continuación, mientras nosotros seguiremos desarrollando el proyecto que conecta con los madrileños", opinaba la semana pasada su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache.

Quien tampoco pierde ocasión en realizar ese marcaje en corto a la presidenta madrileña es el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien duramente muchos meses sonó como el candidato de Ferraz para disputarle el puesto a Lobato. "Para que no haya dudas: la presidenta de la Comunidad de Madrid no celebra que vayamos a cumplir 50 años viviendo en libertad", escribió en redes sociales.

Para que no haya dudas: La presidenta de la Comunidad de Madrid no celebra que vayamos a cumplir 50 años viviendo en libertad. https://t.co/4kRaviNFAD — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) December 10, 2024

Martín, que irrumpió la semana pasada en el acto que la Puerta del Sol había organizado por el Día de la Constitución para arremeter contra Ayuso, tildó de "barbaridad" que acuse de "incendiar las calles y provocar violencia". "Es justificar lo que pueda pasar", opinó el delegado de Sánchez, quien consideró que la presidenta debería estar "inhabilitada para cualquier tipo de responsabilidad pública" e instó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "desautorizarla".