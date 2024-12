La predicción del PP de Ayuso sobre la llegada de Óscar López a Madrid y la reaparición de Lobato en la Asamblea

La reaparición de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid coincidió en el tiempo con la tan cacareada rueda de prensa de Óscar López para anunciar de forma formal su candidatura a liderar el PSOE de Madrid, puesto que hasta hace ocho días ostentaba el defenestrado socialista.

Lobato llegó a la Cámara madrileña arropado por los suyos pero esta vez no lideraba el grupo, aparecía colocado entre los demás, como diputado raso. En el interior del hemiciclo iba a tener lugar un debate importante, el de las enmiendas a la totalidad que todos los grupos de la oposición, sin excepción, habían presentado a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para el año 2025.

Lobato conversa con Celada en su nuevo escaño | EFE

Las cámaras persiguieron a Lobato por los pasillos. Era la imagen más buscada a pesar de que ya había acudido al Senado esta semana. Pero el morbo no era el mismo. La última vez que se vio al exportavoz socialista en la Cámara de Vallecas fue el pasado 26 de noviembre, cuando amagó con resistir a pesar del escándalo por las filtraciones sobre el novio de la presidenta. Fiel a su estilo, contestó sonriente. "Si es que no puedo decir nada hoy, de verdad. De ánimo bien, ya sabéis que soy una persona serena y con energía", dijo brevemente ante los medios. Acto seguido se sentó en su nuevo escaño, en segunda fila detrás del nuevo portavoz, Jesús Celada.

La abrupta salida de Lobato rompió con la dinámica habitual de este tipo de plenos, donde los portavoces de la oposición suelen defender la posición de sus grupos. Esta vez no ocurrió así: Celada no participó y el encargado de defender la postura del PSOE fue Fernando Fernández-Lara.

Pero el foco no estaba puesto tanto en el asunto que se estaba debatiendo en el Pleno como en los dos socialistas: Lobato y López, López y Lobato copaban el interés informativo de la jornada. Un interés que no era compartido por los populares. Un día antes la propia presidenta mostró, en una entrevista concedida a Trece Tv, la poca preocupación que le suscita la llegada del ministro de Pedro Sánchez a la política madrileña. "Todo el mundo sabe que no es un candidato", es un "recadero" del presidente. "Un desastre en todo". "Ha ido pasando de equipo en equipo. Le manda a desguazar, a hacer daño", añadió.

Óscar López durante su rueda de prensa | EFE

Para los populares, Óscar López debería estar "inhabilitado" para la política después de que se haya conocido que desde su Gabinete se filtró el correo de la Fiscalía con los datos reservados del novio de Ayuso con la intención de desgastarla políticamente. Sea como fuere, Carlos Díaz Pache recalcó que a su partido no le importa quién lidere a los socialistas madrileños porque el PP seguirá desarrollando su proyecto para la Comunidad y los 179 municipios de la región "al margen de quien esté enfrente". "Será uno más que pasará por Madrid y que se irá a otro lugar a continuación, mientras nosotros seguiremos desarrollando el proyecto que conecta con los madrileños", subrayó el portavoz parlamentario popular.

Por su parte, Alfonso Serrano, quien mantuvo esta semana un rifirrafe parlamentario con el ministro de Sánchez en el Senado, le recomendó que se centre en "su futuro judicial y procesal" en vez de en su futuro político en la Comunidad Madrid, "que todavía no ha empezado". "No sabemos si va a hacer como sus antecesores y va a romper la puerta de la sede del PSOE-M o va a cambiar la cerradura antes o después de ser secretario general", añadió Serrano rememorando el dantesco episodio con Tomás Gómez.

En cualquier caso, "lo que hemos visto hoy es nuevamente a un ministro de Sánchez atacando a la Comunidad de Madrid, y yo le aconsejo que reflexione sobre esa permanente obsesión que tiene con la región madrileña y con la presidenta de la Comunidad de Madrid", indicó.

Y es que los diputados populares tenían en esos momentos un ojo puesto en lo que sucedía en el interior del hemiciclo y otro en la rueda de prensa que protagonizaba López de forma paralela. Incluso se aventuraron a hacer pronósticos en redes sociales. "Predicción sobre la llegada de Óscar López a la política madrileña: llegará, fracasará, se irá", escribía en redes Ismael Siro López. Pedro Corral puntualizaba: "Mentirá, llegará, fracasará, mentirá, se irá, mentirá".