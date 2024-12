Ayuso y Serrano desmienten el "bulo" de que Madrid haya propuesto diferentes SMI en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido muy tajante al respecto y ha desmentido categóricamente no sólo que haya propuesto un salario mínimo interprofesional distinto entre sectores sino también que quiera una diferenciación en ese sentido entre comunidades autónomas.

Así lo explicó después en la rueda de prensa que ofreció al filo de las 17.00 horas y tras concluir la Conferencia de Presidentes. Isabel Díaz Ayuso fue preguntada por una información que publica eldiario.es, según la cual la jefa del Ejecutivo regional habría afirmado en el seno de la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno con los dirigentes autonómicos que "el salario mínimo no debería ser el mismo para un agricultor de Extremadura que para un empresario de Madrid".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se quedó con ese titular y salió a arremeter contra Ayuso en redes sociales.

"No es exactamente lo que he dicho, es lo malo que tiene hablar por mí", señaló a este respecto la presidenta. "Lo he leído en algún diario digital y no lo he dicho así", aseguró. Según explicó ella misma, lo que ha dicho ante Pedro Sánchez y el resto de sus colegas es que "cuando uno hace anuncios hablando por la empresa, sin consultar a nadie como se ha hecho en ocasiones desde Empleo, no se da cuenta de que la realidad de cada uno es muy distinta y que una gran empresa, una multinacional, con sus dificultades, pues puede incrementar un salario mínimo por imposición. Pero esto a un agricultor o a un ganadero o a un autónomo y, especialmente, en algunas comunidades autónomas les hace papilla".

Así las cosas, Ayuso pide tener en cuenta estas peculiaridades a la hora de acometer ciertos anuncios pero "no he dicho en ningún momento que haya un salario mínimo por comunidades autónomas, en ningún momento he propuesto eso", sostuvo.

El diario.es, después de la rueda de prensa, matizó su información y sacó también una breve nota como última hora en la que recogía asimismo estas palabras de la presidenta. "Ayuso defiende que el salario mínimo se establezca teniendo en cuenta ‘peculiaridades por regiones’ y afirma que no pide uno por cada comunidad".

En esta ocasión fue el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien tachó de "bulo" también este título. "Era bulo la primera. Y sigue siendo bulo la segunda. No habla de salarios mínimos diferentes. Si no del impacto del salario mínimo en realidades diferentes", escribió en X, antes Twitter.