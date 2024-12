La trama de Delcy y Aldama también pretendió hacer negocio en los hospitales españoles por medio de Salvador Illa

La insistencia en que estuviera el ministro de Sanidad en la visita ilegal de Delcy Rodríguez a España tenía un motivo. Y es que la rama hospitalaria atrajo la atención de la trama de Delcy y Víctor de Aldama. Las conversaciones interceptadas por la UCO explican perfectamente este interés: Salvador Illa, entonces ministro y ahora presidente de la Generalidad catalana, era accesible -como prueba que entrara después en los contratos de la trama del covid-, que se trata de un negocio con pleno control público y que cuenta con una partida presupuestaria gigantesca y que nadie se atreve a cuestionar. Además, Aldama tenía unos socios "americanos" con lo que quería hacer negocios en España.

El Ministerio de Sanidad, implicado

Hay que recordar que la agenda preparada por Aldama para la visita ilegal de la narcodictadora Delcy Rodríguez incluyó el encuentro con todos los "M" y, en especial, con el "M" de "Sanidad", como escribió en el plan de viaje Aldama y bendijo Delcy Rodríguez. Hay que recordar que ese mismo viaje contó con la aprobación directa de Pedro Sánchez después de que le comunicara la visita José Luis Ábalos. Pues bien, esa insistencia en el "M de Sanidad" era porque había negocios que hablar con él: toda una rama de la trama centrada en los hospitales.



Una conversación registrada por la UCO en fechas muy posteriores al viaje de Delcy -el 17 de junio de 2021- deja constancia de que el negocio diseñado iba más allá del material para el covid. Por esas fechas el negocio con la pandemia remitía ya y había que pasar a otros asuntos relacionados con la sanidad: "El lunes podríamos ver también al embajador y a los americanos de los hospitales es muy importante si puede ser antes de la 13 o después de la comida me dices algo por favor", insistió Aldama a Koldo. "Gracias todavía la embajada no me ha dicho nada", alertó previamente. "Lo sé. Hablamos", contestó Koldo plenamente consciente de la importancia de las gestiones.

El rol de Venezuela

Hay que recordar que Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre montaron un sistema de entrada de venezolanos cercanos al régimen de Maduro y Delcy para hacer negocios en España mucho más amplio de lo que se pudo pensar en un primer momento. Tramitaban sus entradas en el país llegando a comunicar con los "puestos fronterizos" en el aeropuerto de Barajas, bajo dependencia de Interior, y lo hicieron en innumerables ocasiones. De hecho, la guía de los que entraban da una idea del tipo de negocios al que se abrió la trama. Hidrocarburos, mascarillas, productos sanitarios en general y también en construcción. En uno de los momentos de una de las conversaciones interceptadas entre Koldo y Aldama, de hecho, se habla de un "cuartel de Zamora".

Pruebas y Covid

Como ya ha publicado Libertad Digital, uno de los hombres a los que la trama tramitó su entrada en España fue "D. ALEJANDRO JESÚS CEBALLOS JIMÉNEZ, con PASAPORTE N° XXXXXXXXX". Y el servicio de recepción y guía en Madrid, por lo visto, incluía hasta una visita ministerial. La documentación de la UCO a la que ha tenido acceso Libertad Digital prueba que el citado empresario "se reúne en el Gabinete del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el martes 30 de marzo, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, situado en Paseo de la Castellana n° 67, Madrid". Este último documento contiene la firma de Ana Mª Aranda Jaraices, jefa de la secretaría particular del ministro. La fecha es del 29 de marzo de 2021, es decir, bajo mandato en ese departamento de José Luis Ábalos.



Alejandro Ceballos es un empresario del mundo de la construcción ubicado en el estado de Mirando en Venezuela.

Pero si eso es ya de por sí llamativo, más llamativo es aún el reguero de venezolanos introducidos con los mismos mecanismos por la trama. Uno por la facilidad para introducir personas por la frontera, dos porque aún había restricciones covid, tres porque es imposible hacer eso sin poder contar con la complacencia del Ministerio que controla esos puestos fronterizos, que es Interior.

PSOE y Venezuela

De hecho, Libertad Digital ya ha publicado que Aldama coló a más hombres de Maduro para hacer negocios con permiso de Marlaska y con frases del estilo de "ya está notificado al puesto fronterizo". El volcado de las conversaciones del líder de la trama y contacto de Begoña Gómez con Globalia, Víctor de Aldama, ha permitido a la UCO detectar nuevas vías presuntamente delictivas. Y una de ellas no es una vía, sino toda una cascada de negocios entre la trama del PSOE y la narcodictadura venezolana. Delcy Rodríguez entró ilegalmente en España, venía con idea de hacer negocios. Y la trama se encargó, no sólo de montar su visita a España, sino, como prueban los datos volcados por la UCO, de introducir a distintos enviados del régimen de Nicolás Maduro a lo largo del tiempo y de forma secreta con la connivencia del departamento de Fernando Grande-Marlaska.