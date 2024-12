Fue todo un hito durante la pandemia, y hoy ha vuelto a sonar con fuerza. El clásico de Dúo Dinámico, Resistiré, ha sido la banda sonora de la concentración protagonizada por funcionarios de toda España para la defensa del concierto sanitario. El objetivo es así de sencillo, y apela al mantenimiento de un modelo que permite a un millón y medio de funcionarios elegir su asistencia sanitaria. La cita ha estado marcada por un ambiente festivo y reivindicativo, con las proclamas habituales: "Con la sanidad no se juega", "La sanidad es un derecho", "Gobierno, escucha Muface está en lucha". Los funcionarios advierten de que presentarán batalla, y no quieren que se rebaje la calidad de los servicios. Además, el presidente de CSIF, Miguel Borra, no ha descartado ninguna medida de presión e incluso tienen en mente la convocatoria de una huelga general de las administraciones públicas si no se alcanza una solución.

Con este hashtag, el sindicato CSIF ha informado sobre la cifra de asistencia, que estiman en cerca de 35.000 personas.

Con este hashtag, el sindicato CSIF ha informado sobre la cifra de asistencia, que estiman en cerca de 35.000 personas.

La concentración, respaldada por el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo, que comenzaron el pasado 11 de noviembre con una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir también al Gobierno el desbloqueo de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.

El PP respalda a los funcionarios

"Creemos en el modelo de Muface, que ha sido importante durante todos estos años", ha afirmado Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP. La diputada ha remarcado que muchos funcionarios con derechos adquiridos están viendo como "el Gobierno está generando un problema donde no lo había".

"Creemos en el modelo de Muface, que ha sido importante durante todos estos años", ha afirmado Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP. La diputada ha remarcado que muchos funcionarios con derechos adquiridos están viendo como "el Gobierno está generando un problema donde no lo había".

Por todo ello ha denunciado la "tremenda irresponsabilidad" del Ejecutivo y ha lamentado que "hay muchísimos funcionarios que sienten ahora mismo mucha incertidumbre" así como jubilados que temen ahora un cambio en sus servicios sanitarios por lo que ha cargado duramente contra el PSOE.

Fedeca, también presente en la manifestación por Muface

La presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca ha analizado en La Trinchera el problema que generaría la desaparición del concierto sanitario de Muface. "Es muy preocupante porque no hay argumentos sociosanitarios ni económicos. El trasvase de ese millón y medio más sus familias va a provocar un grave problema a nivel sanitario. Las listas de espera se van incrementando desde 2020. La media es de 121 días", ha destacado Ercoreca quien ha añadido que las listas de espera para quienes están en el Sistema Nacional de Salud (SNS) aumentan un 266 por ciento para las consultas externas, y un 115 para operaciones quirúrgicas.

De hecho, durante la manifestación, responsables de CSIF aseguraban que "se están retrasando pruebas, se están denegando autorizaciones y recogiendo centenares de quejas" con las dificultades que han empezado a detectar para recibir asistencia sanitaria.

También está generando una gran incertidumbre la situación en la que se quedarían muchos funcionarios jubilados. "El sistema mutualista no solo cubre a los funcionarios en activo sino también a los funcionarios cuando se jubilan y entonces bien por edad o bien porque ya de por sí hayas tenido una enfermedad grave como puede ser un cáncer, que las compañías privadas te digan, pues no te voy a cubrir". Es una obligación que tiene el ministerio, ha señalado Ercoreca, a la par que ha aclarado que no se trata de ningún "privilegio".

"Los funcionarios cuando accedemos a la función pública entramos en este sistema de mutualistas no es gratis porque MUFACE se nutre y se financia con las aportaciones del Estado y con las cotizaciones de los mutualistas que mensualmente hacemos y tampoco hay un argumento económico porque si el Sistema Nacional de Salud fuera más económico pues entenderíamos que pudiera ser una razón pero si tú calculas el importe que cuesta el Sistema Nacional de Salud son 1.736 euros por persona mientras que en el caso de mutualismo cuestan 1.030 lo que supone un ahorro a nivel presupuestario de 600 millones de euros".