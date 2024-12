Sánchez lo hace un año más: felicita las "fiestas" sin mencionar la Navidad, con un gif y también en catalán

Desde las primeras navidades con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Gobierno ha optado por dejar de felicitar explícitamente la Navidad y, en su lugar, ha comenzado a desear "felices fiestas" a los ciudadanos. Y este año no ha sido diferente.

Este martes, en plena celebración de la Nochebuena, Pedro Sánchez ha compartido su tradicional mensaje de felicitación navideña y como era de esperar, lo ha hecho con su particular estilo: evitando mencionar la palabra "Navidad". Para este 2024, el líder del Ejecutivo ha vuelto a optar por un mensaje inclusivo en cuanto a las lenguas cooficiales se refiere, pero sin referencias explícitas a la Navidad, utilizando en su lugar "estas fechas de encuentro" o estas "fiestas".

En el mensaje, publicado en sus redes sociales, dice además: "En estas fechas de encuentro, quiero desearos unos días llenos de paz, cariño y felicidad. Que sirvan para recargar fuerzas, compartir con quienes más queremos y seguir construyendo juntos un futuro mejor para todos y todas".

El texto está acompañado de un gif —una imagen en movimiento— en el que se puede ver un árbol junto a las palabras "Felices fiestas", traducidas también al catalán, euskera y gallego —Bones festes, Jai Zoriontsuak y Boas festas, respectivamente—. Desde 2019, cuando lo hizo por primera vez, Sánchez ha incluido las lenguas regionales en su felicitación.

Así, el texto no menciona de manera directa la Navidad ni hace referencias religiosas, lo que ya ha generado los primeros comentarios en X. "No soy creyente, pero estos días se celebra la Natividad. O deseas Feliz Navidad o, respetuosamente, no dices nada", ha contestado un usuario.

En una línea similar, Podemos también ha optado por evitar referencias explícitas a la Navidad, celebrando en su lugar la llegada del "solsticio de invierno", un evento astronómico que marca el cambio de estación.

Lo ha hecho compartiendo un vídeo de su "cena de traje", donde celebraron un "trepidante" año en el que, "entre todas", han conseguido que Irene Montero e Isabel Serra consigan un escaño en el Parlamento Europeo.