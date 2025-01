Errejón se convierte en representante de "la derecha fanática"

El Mundo

"Interior prohíbe a Aldama utilizar la medalla que le concedió por sus "tributos a España"". ¿Y para qué sirven esas medallas? Y guerra en la prensa. "'El País' se aferra ahora a la información de EL MUNDO para intentar salvar al fiscal general".

"Cada nuevo auto del juez instructor, cada nueva declaración y cada nueva diligencia complican la insostenible posición del fiscal general del Estado. A los múltiples indicios que lo abocan a sentarse en el banquillo por revelación de secretos se suma ahora el testimonio incriminatorio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra", dice el editorial. "La Fiscalía es un pilar clave del Estado de derecho y su deber constitucional es defender la legalidad. Por eso, la sospecha de que su máximo responsable haya podido tener un comportamiento -ya sea finalmente declarado delictivo o no- incompatible con la institución, así como con la credibilidad que merecen sus compañeros, exige su dimisión". Pero ni con agua caliente.

"Lo razonable era que García Ortiz se hubiera apartado tras su imputación. Hoy, la acumulación de indicios contra él le obliga necesariamente a preguntarse a sí mismo por qué ha escogido el camino del calvario personal -el que ya está sufriendo y el que le queda por delante-. Porque del desprestigio de erigirse en un símbolo del desafío a la Justicia no se sale. ¿A qué obedece tal ataque a sí mismo y a su propia carrera? ¿A quién protege, al precio de su dignidad personal, y por qué motivo?". El tío ha decidido revolcarse en la ciénaga por voluntad propia. ¿Qué sabe Sánchez sobre él que no le deja irse con algo de dignidad?

Rafa Latorre dice que "no recuerdo otro caso semejante en el que fuera celebrada como una brillante estrategia de defensa la destrucción de información relevante para una investigación". Y encima todo un fiscal general del estado, no un choricete cualquiera. "El fiscal general del Estado, cuya misión primordial es promover la acción de la justicia para defender la legalidad, se ha comportado como un vulgar caco". "Fingirse idiota es una pose de la que no conviene abusar. Uno corre el riesgo de que, si pasa demasiado tiempo así, cuando los momentos de lucidez ya son los menos, los demás duden de que esté fingiendo. Y la cruzada de este Gobierno contra los jueces es una empresa que exige fingirse idiota a tiempo completo". "Hay que fingirse idiota, en fin, que es ya la única forma de prosperar en el sanchismo". Además de ser un delincuente.

A Federico Jiménez Losantos lo que le alucina es el teatrillo de Badajoz con el hermano de Sánchez. "El resultado de la minuciosa preparación acreditada por la juez Biedma y la negligencia de los llamados a declarar arrojaban un resultado muy adecuado para celebrar el centenario del nacimiento del esperpento, pero poco favorable para el futuro judicial de los desmemoriados. Ese contraste fue especialmente acusado en las declaraciones de los tres peritos de la Agencia Tributaria, que no habían sido capaces de dedicar una sola tarde a preparar una, pero sólo una, versión sobre su caso. La juez se sabía al dedillo el papelucho sin membrete ni firma de los tenores mudos, así que estos balbucían, vacilaban, una se engalló y luego claudicó, otra culpó a otro y se desdijo, y, en fin, los tres quedaron como mentirosos que se reían de una juez de instrucción, que en España es lo más parecido al Jehová iracundo del Antiguo Testamento". Es lo que ha aprendido de su hermano.

El País

"El juez Hurtado elude un testimonio clave sobre el novio de Ayuso que cuestiona la imputación del fiscal general". "El periodista de ‘El Mundo’ que publicó una información falsa y rectificó horas después explicó en el Supremo que conoció detalles de la propuesta de acuerdo de González Amador mucho antes de que García Ortiz la reclamara". Es la información que desmiente hoy El Mundo. Si hay que creer a El Mundo o a El País, así, por las buenas, ya se sabe que el periódico sanchista es la máquina del fango. Rafael del Rosal García defiende que el fiscal se salte la ley. "La obligación de García Ortiz es perseguir el delito con todas las pruebas lícitas a su alcance, entre las que sin duda está el correo del abogado de González Amador". Para el sanchismo mediático todo vale.

ABC

"El juez da cinco días a Errejón y Mouliaá para que aporten pruebas de sus acusaciones cruzadas". Pero Errejón, si las denuncias falsas no existen, en qué charco te has metido. Hermana, yo sí te creo.

El editorial va sobre el fiscal. "Dos fiscales y un diputado autonómico socialista han dado jaque mate a Álvaro García Ortiz y lo ponen en la parrilla de salida para la imputación, la acusación y el banquillo. Uno de esos testigos fue el diputado madrileño Juan Lobato, quien vio venir el escándalo y dejó en acta notarial la conexión de la Fiscalía General con La Moncloa, una línea de investigación sobre la que aún tendrá que pronunciarse el magistrado de la Sala Segunda que investiga a García Ortiz" . Al contrario de lo que opina El País, "un fiscal no debe filtrar información confidencial para perjudicar a un adversario político del Gobierno. Si se publicó alguna información errónea, la Fiscalía pudo desmentirla de muchas maneras y ninguna de ellas ilegal. Pero García Ortiz eligió la ilegal y, además, la delictiva". La única que conoce la mafia sanchista.

"Sánchez ha perdido todos los relatos y aún puede perder el de su propia inmunidad. Hace poco más de 48 horas, el ministro de Justicia –no otro, el de Justicia– se atrevía a descalificar el auto del magistrado Hurtado por carecer de indicios. Pues ya los tiene y sin tener que buscar en la «fachosfera»: los del delito de revelación de secretos y los de la mentira sobre el borrado del móvil de García Ortiz, otro mártir absurdo del sanchismo". Bueno, un mártir muy voluntarioso.

La Razón

"Puigdemont se fija como meta el desgobierno de Sánchez". Desde el primer día, sí, lo habíamos notado, pero nada más allá de tocar las narices. "Se mire como se mire, las cartas están sobre la mesa y al descubierto porque ni a Sánchez ni a Puigdemont les interesa que se vuelvan a repartir en una nueva mano electoral en la que entienden que tienen mucho que perder y casi nada que ganar. Así que en buena medida contemplamos una pieza teatral en varios actos con dos jugadores de ventaja que amenazan pero que no dan mientras sacan provecho de la mascarada", dice el editorial. Y ya cansa tanto teatro.

Abel Hernández comenta lo difícil que lo tiene Feijóo. "Desde que llegó de Galicia, coronado de laureles electorales, y aterrizó en Madrid para poner orden en el Partido Popular y presentar su tarjeta de visita como aspirante a suceder a Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha sido mirado con prevención tanto desde su izquierda como desde su derecha".

"A medida que se consolidaba como jefe de la oposición y principal amenaza del sanchismo, la reacción de este contra él ha ido creciendo en virulencia con ataques despiadados. Se pretende rebajar su talla de político nacional y hombre de Estado reduciéndola a la de un habilidoso político provinciano, que ni siquiera habla inglés. Le dicen de todo todos los días. Que está condicionado por la extrema derecha y por Isabel Díaz Ayuso, que no es capaz siquiera de obligar a dimitir a Mazón, el presidente valenciano, que coquetea con Puigdemont, que fomenta los bulos contra Sánchez y su familia, que está a la que salta, y, en resumidas cuentas, que no da la talla. A esta ofensiva contra Feijóo se ha unido fervorosamente Vox", que hoy hace pinza con el sanchismo, o mejor dicho, que es más sanchista que Sánchez. Con lo a gustito que estaba él en Galicia.

De Errejón, el mejor artículo del día lo firma Ignacio Vidal Folch (el hermano bueno) en The Objective. "«No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres», tuiteó hace algún tiempo Íñigo Errejón, el exlíder de Más País, que ha caído en desgracia y de hecho ya es un muerto civil a raíz de algunas acusaciones de abusos sexuales por parte de unas amantes anónimas". Ay, esos tuits. "Si fuera coherente con sus propios tuits, el señor Errejón tal vez debería declararse culpable: la denuncia contra él tiene que ser veraz, ya que la formula una mujer, y decir que ésta le acusa en falso significaría formar parte de «la derecha fanática»". Al no hacerlo, lo que está haciendo es el ridículo más espantoso. Errejón, vete ya.

"No descarto que el juez, hastiado de tener que dedicar su valioso tiempo a estas tonterías en vez de a perseguir crímenes reales, envíe a acusadora y acusado a freír espárragos. Y no descarto que Errejón empiece una nueva vida rica y provechosa, lejos de los dogmas extraños que han guiado la trayectoria que, sea él inocente o culpable, ya está irremediablemente calcinada". Y lejos de España. No te queremos ver por aquí.