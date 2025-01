La Abogacía General del Estado intenta anular el volcado de un móvil de Álvaro García Ortiz

La Abogacía General del Estado intenta anular el volcado de un teléfono móvil de Álvaro García Ortiz. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) copiaba este miércoles el contenido íntegro de uno de sus dispositivos para entregárselo al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado. Dicha diligencia se practicaba en el marco de la causa abierta al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En un escrito de dos páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Abogacía General del Estado afirma que "sin perjuicio de que en fecha 21 de enero de 2025 nos ha sido notificada la diligencia de ordenación que da cumplimiento al auto de 20 de enero de 2025, se deja constancia de que aún no ha transcurrido el plazo legal para la interposición del recurso de reforma contra dicho auto, el cual esta parte interpondrá en el momento procesal oportuno".

"El auto de 20 de enero de 2025 incurre en causa de nulidad de pleno derecho por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 588 bis a) de la LECrim. En concreto, el auto no realiza mención alguna a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad que exige el precepto legal citado. No consta un juicio concreto sobre la proporcionalidad de la medida, en el que se valore si el sacrificio de los derechos fundamentales afectados resulta superior o no al beneficio público que se pretende obtener. Además, el auto no menciona ningún precepto legal que habilite la medida acordada, vulnerando así el principio de legalidad", añade.

"Esta parte, mediante escrito de fecha 20 de enero de 2025, solicitó la práctica de diligencias menos gravosas para los derechos fundamentales de mi representado, como la toma de declaración de determinados profesionales de la información relacionados con los hechos objeto de investigación. El auto no realiza una ponderación adecuada entre los derechos fundamentales afectados y el supuesto beneficio público que pudiera derivarse de la medida. No se analizan las circunstancias del caso, ni la intensidad de los indicios existentes", subraya.

"Todo lo anterior ahonda en la vulneración de los derechos fundamentales de mi representado, el Excelentísimo Fiscal General del Estado, el señor D. Álvaro García Ortiz. Esta medida afecta de manera grave a sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la intimidad y al propio entorno digital consagrados en los artículos 18.1, 3 y 4 de la Constitución sin que se haya motivado adecuadamente su necesidad ni proporcionalidad, y sin que se haya justificado por qué no se han practicado diligencias menos invasivas previamente solicitadas por esta parte", destaca la Abogacía General.

"Dado lo anterior, solicitamos que quede constancia de la notificación de la diligencia de ordenación de fecha 21 de enero de 2025, sin perjuicio de la interposición del recurso de reforma contra el auto de fecha 20 de enero de 2025. Asimismo, solicitamos que se declare la nulidad de pleno derecho del auto de 20 de enero de 2025. per incumplir los requisitos exigidos por el artículo 588 bis a de la LECrim y por la grave vulneración de los derechos fundamentales de mi patrocinado y que se suspenda la ejecución de las medidas acordadas en el auto de 20 enero de 2025", concluye.