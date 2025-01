Libertad Digital publica la transcripción de la declaración como testigo de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el pasado 16 de enero.

La comparecencia se produjo en el marco de la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Lastra relata al magistrado Ángel Luis Hurtado las órdenes que recibió del fiscal general para obtener los correos electrónicos que intercambió el fiscal Julián Salta con el abogado de González Amador. También explica la tensión que mantuvo con García Ortiz por la filtración de los citados correos y la publicación de una nota de prensa.

Además, desvela que el fiscal general hace sus llamadas telefónicas por Whatsapp para que no sean grabadas, que los medios difundieron información del caso de González Amador que sólo podía salir de Fiscalía y que no existe en el Ministerio Público un protocolo que justificase el borrado del móvil del propio García Ortiz.

La filtración de los correos y la nota de prensa

A las 9, 08, recibo la primera llamada del, del fiscal general del Estado, y yo según descuelgo el teléfono porque, bueno, pues estaba un poco quemada con este asunto tanto por la conversación previa que había tenido con Íñigo, que nos habían mandado la nota hecha como por la filtración que había habido la noche anterior en la Cadena Ser, del contenido de los correos electrónicos, según cogí el teléfono, le dije Álvaro, ¿has filtrado la nota? me dijo eso ahora no importa, tienes que sacar… tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa Íñigo no quiere sacarla dice que no la quieren sacar, la tenéis que sacar ya. Le digo mira, Álvaro primero, voy en el coche y además se escuchaba como entre cortada la llamada. Digo mira, yo tengo la nota y los correos que no he abierto los tengo en este teléfono móvil porque me llamó al móvil oficial.

Los tengo en este, en este teléfono, así que, si te parece lo que voy a hacer es que me voy a leer despacio la nota, que no la he leído en su integridad. En principio yo no estoy de acuerdo, porque creo incluso que no están bien las fechas, le digo, pero lo voy a leer despacio, voy a mirar los correos y después hablamos cuando llegue al despacho, porque voy en el coche. Y corto la conversación, me pongo a mirar la nota de prensa que me había mandado Iñigo que efectivamente coincidía con él, en que no me parecía que era la forma más adecuada de hacerlo, según estoy viendo la nota y y los correos electrónicos, en el móvil, yo no había visto el WhatsApp de mi teléfono particular en el móvil oficial, empiezo a recibir llamadas de el Fiscal General y en ese momento, cuando está entrando en la primera llamada me suena mi teléfono móvil particular, que siempre llevo como ven los

dos, y entonces en ese momento veo que no había visto antes, si me permite para decírselo textualmente, aunque lo tienen incorporado….

En ese momento veo que había recibido a las 9 03 un WhatsApp que decía: "Ya tenemos la nota consensuada con Pilar y con Virna, que Íñigo, la dé cuanto antes", a las 9 6. Otro mensaje que dice "Gracias" y ya veo el mensaje por el que ha pitado en ese momento la aplicación que me dice "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido hay que sacarla, si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo". Termina ese mensaje. Siguiente mensaje: "Es imperativo sacarla, nos están dejando como mentirosos Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato, la actuación de los compañeros de la fiscalía es impecable y hay que ser neutral". Yo leo estos correos y es cuando veo que me está diciendo que esa nota que ha mandado la Fiscalía General del Estado está consensuada con la, con la fiscal jefe provincial, él insiste, insiste y yo estoy leyendo mientras tanto, estoy leyendo este este whatsapp insiste y hace hasta 6 llamadas creo recordar que fueron, exactamente a las 9:18 9:19 9:19 9:21 9:24 9:38. Esta una situación, en fin, no veo cuál es la prisa de todo esto, entonces digo no le voy a contestar, cuando llegue al despacho, que me llame y hablamos a través del teléfono fijo, o incluso si quiere me acerco al despacho y en este momento, cuando estoy haciendo esta esta reflexión me entra una llamada de mi secretaria que me dice que me está, que me llaman por teléfono por la línea fija la secretaría del Fiscal General Estado que quiere el Fiscal general del Estado hablar inmediatamente conmigo es lo primero que me dice. Me lo pasa, digo, mira disculpa, es que te he dicho que voy en el coche que voy leyendo el este y además no oigo especialmente bien y me dice "hay que sacar la nota ya", digo mira Álvaro, ya he visto el whatsapp Ya sé que la tienes consensuada con Pilar Yo no estoy de acuerdo con el contenido de esa nota y por lo tanto, no voy a asumir la publicación, como como nota de mi gabinete de prensa, entonces si tú me ordenas, que me estás ordenando, que saque esa nota, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial.

Desde el momento en que me dices que la tienes consensuada, tú con con Pilar Rodríguez, y me dijo "Vale, pues como nota de la provincial". Colgué el teléfono, la llamada duró creo que un minuto exactamente, y esa es la última llamada.

Llamadas del fiscal general por Whatsapp

Una de las de una de las llamadas del día 13 que yo le hago la primera llamada que yo le hago a este móvil suyo, e insisto en que yo no tengo otro móvil del Fiscal general de todas las llamadas que tenemos la tarde del día 13, la de las 21, 0 6 me las hace por el WhatsAPP llama a través de WhatsApp del teléfono oficial no me lo hace directamente de llamada de teléfono y con el fiscal general esa noche tengo una, 2, 3 llamadas, y luego tengo las llamadas que le he dicho de del día siguiente. Después de esto lo único que tengo es que le le mandé al día… esto ocurre el jueves 14, el viernes 15 es esa reunión que tienen con, con Victoria Ortega, y con Eugenio Ribó en la Fiscalía general, y yo lo único que le mandó es un whatsapp con el pantallazo de la información que da el Colegio de Abogados de que se va a presentar va a valorar la presentación de una querella y no hemos vuelto a tener ninguna, ninguna conversación por los teléfonos móvil ni por mí por WhatsApp.

Datos que no aparecen en la denuncia

A ver yo el día 12 por la mañana voy en mi coche particular también, no en el coche oficial, voy escuchando en emisora de radio y escucho a un periodista que está hablando de nuestras diligencias de investigación y me acuerdo bueno, pues estaba contándolo y me acuerdo que le dije a mi pareja "esto Yo no lo he leído en la denuncia", porque ya le digo que yo aquí lo único que había leído es la denuncia que nosotros habíamos puesto y los datos que estaba dando, digo yo esto no lo he leído en la denuncia y me empezó a preocupar que ese periodista parecía saber cosas que no estaban en la, en la denuncia. Yo tengo conocimiento por la emisora de radio, ya ha a lo que hayan comentado…. ¿Estaba enfadada? hombre, si estaba enfadada y se lo traslade así a Pilar y hombre, yo no sé cómo ha llegado al periodista, desconozco absolutamente cómo ha llamado el periodista, lo que sí sé es que Hacienda lleva, la Agencia Tributaria, lleva muchísimo tiempo tramitando esto y justo ha salido a la luz pública en el momento en que nosotros hemos trasladado la información y se lo digo por eso

que le digo, porque no era solo la denuncia, que ya estaba en el decanato y que podía tener conocimiento periodista por otras vías es que decía cosas que yo no había leído la denuncia y que por lo tanto entendí que eran cosas que o bien estaban en nuestras diligencias de investigación o en el expediente de Hacienda, que formaba parte de ella y por eso tenía la sospecha. Yo no lo sé, yo no lo sé.

La advertencia a Pilar Rodríguez: "Los van a filtrar"

Entonces en cuanto yo cuelgo con Julián habló con Pilar y Pilar me dice "Ya tengo los correos", ya, me acaba de llamar Julian, y me ha dicho, ya que le has sacado del partido para pedirle los correos tal, fin, la riño o un poco y tal y digo. Bueno, pues ya está ya tenemos los correos, "ya se los he mandado al fiscal general", claro yo me quedo así porque, insisto, la dación de cuenta es que es a través y además le reñí, "vamos a ver, yo comprendo que te llama el fiscal general y tú tienes que atender al fiscal general, es tu fiscal general y yo lo comprendo, pero ya sabe el fiscal general ya le he dicho ya ya estamos hablando y ya le he dicho que deje, que ya me ocupo yo y que, Pilar por favor, para que le pasan los correos" y además creo que lo puede decir ella, "Pilar los van a filtrar." Es que se lo dije expresamente "para qué le mandas los correos Pilar los van a filtrar. Pilar haz el favor de no hacer nada más, nada más, como sé que trabaja hasta las tantas de la mañana en la sede de la fiscalía, dije haz el favor de ir a tu casa, de descansar y a ver si podemos estar tranquilos esta noche y mañana ya vemos cómo hacemos esto, y esa fue la última conversación que he tenido con Pilar.

Sobre el protocolo de borrado