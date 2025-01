La llamada que detonó la filtración contra el novio de Ayuso: "¡El fiscal general no puede esperar, lo necesita ya!"

El fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, ha desvelado en sede judicial la llamada que detonó la filtración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Salto ha comparecido este jueves durante una hora como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado y es el fiscal al que asignaron inicialmente la investigación del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador. También ha declarado durante una hora y media la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Ambos eran citados en el marco de la investigación abierta a García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Julián Salto ha explicado en sede judicial cómo funcionan los pactos de conformidad de la Fiscalía y ha relatado cronológicamente el origen de la filtración contra González Amador".

El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Salto se enteró por la fiscal decana de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso, que el novio de Ayuso está implicado en una investigación y que ella se había enterado recientemente. El 13 de marzo es el primer momento en el que le preguntaron por los correos electrónicos, a los que sólo él tenía acceso, y confirmaba que sólo los envió aquella noche del citado 13 de marzo y cuando se los tuvo que rebotar a su propio abogado para defenderse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando estaba imputado.

Salto ha explicado que ese 13 de marzo por la noche se encontraba viendo un partido de fútbol de Champions en el estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán (2-1). Entonces recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra preguntándole por los correos intercambiados con la defensa de González Amador sobre mientras se negociaba un pacto de conformidad. Salto explicó a Lastra que estaba en el fútbol y ésta le dijo que dejaban el asunto para mañana y que no había ninguna prisa.

El fiscal recibe una segunda llamada a las 21:39 horas de la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez por el mismo motivo. Éste le dice también que está en el fútbol y que si no le importa que haga la gestión mañana. Solo cuatro minutos después, recibe una tercera llamada, otra vez de Pilar Rodríguez. La fiscal jefe provincial le dice textualmente: "¡El fiscal general del Estado no puede esperar, lo necesita saber ya y conocer el contenido de los correos!".

Salto relataba al magistrado Hurtado que cuando los jefes te llaman en la Fiscalía "nunca es para felicitar". Por ello, empezó a darse cuenta de que él mismo podía tener un problema por este asunto teniendo en cuenta la hora de la llamada. Abandonó el partido y reenvió los correos electrónicos que le pidieron y que posteriormente fueron filtrados. Finalmente, recibió un mensaje de Pilar Rodríguez diciendo que "el fiscal general del Estado les felicitaba por el trabajo realizado".

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "el fiscal Julián Salto ha dejado además sin coartada al fiscal general tras haber borrado su teléfono móvil. Salto ha asegurado que en la Fiscalía no existe un protocolo de borrado del dispositivo, tal y como alegó el propio García Ortiz". Cabe destacar que Salto es delegado digital de la Fiscalía madrileña.

Villafañe: "¿Hay algo más contra el novio de Ayuso?"

Por su parte, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra ha explicado al magistrado del Supremo que estaba muy quemada "con la filtración de los correos electrónicos y con la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la negociación de González Amador".

Según Lastra, tras saber que había una investigación abierta a Alberto González Amador, el teniente fiscal de la Secretaria Técnica, Diego Villafañe, actualmente imputado en la causa, preguntó expresamente por teléfono "si había algo más contra el novio de Ayuso".

Ha recordado que el día 13 de marzo por la noche, el fiscal general del Estado le pidió los correos y que no le bastaba con que le dijera que existían, los quería tener en persona. A las 21:43 mantiene una llamada con él y se los pide expresamente "invocando su autoridad jerárquica". Lastra habló después con Pilar Rodríguez y le dijo que dejase esa gestión sobre los correos porque "los van a filtrar". Los correos enviados por Julián Salto les llegaron a las 21:50 horas y a los pocos minutos aparecieron en la prensa.

Álvaro García Ortiz le llamó el día 14 de marzo en 6 ocasiones y ella no quería coger el teléfono. Por eso, el fiscal general hizo una última llamada a través de la secretaria de Lastra y finalmente hablaron durante un minuto. Lastra le preguntó con tono de reproche: "¿Álvaro, lo has filtrado tú?". García Ortiz no lo negó y respondió: "Eso ahora no importa".

Lastra ha recordado en sede judicial que empezó a escuchar la radio y en las noticias sobre el novio de Ayuso dieron datos que "sólo podían proceder de la Fiscalía". No podían salir ni del Juzgado decano, ni del entorno de Ayuso o de su novio. Se dio cuenta de que "solo podían salir de la fiscalía".

Finalmente, Lastra negaba también la existencia del protocolo de borrado en cuanto a borrado de whatsapps, o cambio de terminales y señalaba que en su caso concreto es responsabilidad de la Comunidad de Madrid y que se pasa toda la información del móvil viejo nuevo, sin borrar absolutamente nada en el proceso.