El juez del caso Errejón pedirá amparo al CGPJ tras las 900 denuncias por su interrogatorio a Mouliáa

El juez Adolfo Carretero encargado de investigar a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, solicitará amparo al Consejo General del Poder Judicial tras las críticas recibidas por el tono utilizado durante los interrogatorios tanto al propio exportavoz parlamentario de Sumar como a la supuesta víctima y denunciante, la actriz Elisa Mouliáa.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press que el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid también pedirá a la Fiscalía que investigue cómo se filtraron a los medios los vídeos de las declaraciones.

Su decisión coincide con la decisión de este mismo miércoles del órgano de gobierno de los jueces de abrir una diligencia informativa sobre su actuación como paso preliminar para determinar si se procede a iniciar un expediente disciplinario.

El CGPJ había destacado que, hasta el momento, su Unidad de Atención Ciudadana ha recibido más de 900 quejas y denuncias relacionadas con la conducta del juez, tras la difusión en los medios de las grabaciones de quienes comparecieron el pasado 16 de enero.

Durante el interrogatorio a Elisa Mouliáa, el juez Carretero puso en entredicho en varias ocasiones la versión de los hechos narrada por la actriz, que acusa a Errejón de agredirla sexualmente en septiembre de 2021. Aspectos como el estado de embriaguez de la denunciante, reprochándole que no incluyera en su denuncia inicial ciertos detalles. "Recuerdo que estaba muchísimo más ebria de lo normal, me daba vueltas todo, tengo lagunas", explicaba Mouliáa, ante lo que Carretero respondía: "Usted en la denuncia no lo dijo. ¿Estaba muy ebria seguro?".

Además, al referirse al momento en que Errejón y Mouliáa estaban en la habitación, el magistrado preguntó si ella le pidió que parara: "¿Le dijo algo como 'que me dejes en paz, que no me toques'?". Pese a que la actriz dijo sentirse "incómoda", el juez insistió en detallar si había dicho algo más explícito.

En otra parte del interrogatorio, el juez preguntó a la actriz: "Errejón se sacó el miembro viril: ¿sabe usted para qué?", "¿le intentó bajar a usted las bragas?, "¿cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?".