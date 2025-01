Tras la información publicada en El Confidencial sobre los pagos de la editorial IVAT SL, del Grupo Intereconomía, a Lidia Bedman por servicios de "consultoría de redes sociales y márketing", la mujer de Santiago Abascal ha emitido un comunicado negando las informaciones. "No he facturado nunca al Grupo Intereconomía", afirma Bedman en la nota sobre la información que alude a más de una decena de facturas por un importe total de más de 60.000 euros.

Bedman defiende su "trayectoria profesional", "avalada por años de esfuerzo, títulos reales y una carrera consolidada". "Llevo trabajando desde los 16 años", defiende Bedman citando su título de Publicidad y Relaciones Públicas y "dos másteres, uno en Dirección de Marketing y Comercial, y otro en Comunicación".

La mujer de Abascal, tras señalar que ha trabajado "con más de cien empresas nacionales e internacionales y que en 2018 "antes de que Vox llegara a las instituciones" ya contaba "con miles de seguidores", pasa luego a presentarse como víctima de una campaña "machista" por ser esposa del líder de Vox:

"A lo largo de estos años, he tenido que enfrentar ataques injustos derivados únicamente del trabajo de mi marido. Esta demonización no sólo me ha hecho perder contratos, sino que también ha dado pie a insultos y difamaciones dirigidos contra mí, basados únicamente en el hecho de ser la mujer de. Este tipo de ataques no solo son profundamente machistas, sino que reflejan una falta de ética y rigor inadmisibles".