"El PSOE vive enclaustrado en una incapacidad ya endémica para superar su trauma con Ayuso"

El Mundo

"Abascal afronta su mayor crisis territorial con la dimisión de García-Gallardo en Castilla y León entre acusaciones de injerencia y falta de "pluralidad"". García Gallardo un rebelde, quién lo iba a decir. "El líder de Vox en esa comunidad, miembro de la cúpula nacional, deja el cargo tras negarse a firmar la expulsión de dos procuradores que pedían retomar las primarias en el partido". ¿Ah, es que ha habido primarias en Vox alguna vez? Parecía que se hacía siempre lo que Abascal decía.





"Albares advierte a los diplomáticos de "una revisión del despliegue en el exterior" mientras aparta al embajador en Corea tras verse con Ayuso". Está claro que no van a parar. Sánchez está obsesionado con acabar con Ayuso y es su único proyecto político. De psiquiatra. Es capaz de declarar la guerra a cualquier país que se tercie, ya sea Italia, EEUU o Corea con tal de darle dentelladas a Ayuso. Esto no puede acabar bien.





Cuenta Raúl del Pozo que "en una cumbre de propaganda, en el Congreso del PSOE de Madrid, Óscar López e Illa propusieron un modelo de prosperidad compartida entre Cataluña a y Madrid frente a Ayuso, a la que llaman la faraona de la ultraderecha. La dirección del PSOE en pleno ha declarado que en España el único gobierno ultra puro es el que dirige Ayuso. Qué miedo le tienen".





Eduardo Álvarez dice que la locura sanchista ha llegado tan lejos que en su guerra contra Trump "no parece ni lo más prudente ni lo más atinado en la persecución de ese objetivo que lo primero que se haya deslizado desde el Departamento del relamido Albares sea un próximo viaje de Estado de los Reyes a China". Prudencia, pedir prudencia al tipo más zumbado que ha presidido España. "Va de suyo que la Secretaría de Estado norteamericana no nos va a dictar nuestra acción exterior ni a decirnos con qué naciones del globo debemos reforzar nuestra amistad. Pero se antoja sorprendente que, nada más ocupar el rey de reyes el Despacho Oval, con la atención mundial centrada en la guerra de las guerras -por suerte sin armas ni derramamiento de sangre- entre las dos superpotencias, un país tan de liga media como España en vez de ponerse a resguardo un tiempo prudencial a la espera de los primeros acontecimientos, se decante tan a las claras por uno de los contendientes, y no necesariamente el que a la larga más nos conviene". No soporta que los únicos que le aplaudan sean los pelotas del PSOE mientras en las calles le cubren de insultos.





"El presidente del Gobierno confía en que nuestro país se convierta en el gran recipiente de inversiones del gigante asiático en el sur de Europa y en mejorar el comercio, para así esquivar en situación más ventajosa las imprecaciones trumpianas. Pero meter en este ajo al Rey, máximo representante del Estado en nuestras relaciones con terceros, es poner todos los huevos en la misma cesta". Y en la cesta equivocada.





Federico Jiménez Losantos dice que "la nación española, incapaz de extraer de su interior la larva zapasanchista, ve cómo la monarquía parlamentaria, que es el Estado legítimo, languidece poseída por esa larva que es el Gobierno, con sus dos dientes que son como dos feroces comisiones de negocios sucios, los propios de países BRICS". "La monarquía parlamentaria, el Estado legítimo, el imperio de la ley que, sobre el poder político, establece la Constitución, se nos muere, infectado por las larvas zapasanchistas y pumpidianas. Asquerosas". Y sin remedio.





El País





"El dólar se dispara y las Bolsas caen con fuerza tras el inicio de la guerra de aranceles de Trump". Y mientras la moneda china cae, Albares manda al Rey a visitar al líder comunista. Si es que son unos lumbreras.





"Ayuso ve "odio" en el PSOE de Madrid y dice que Pedro Sánchez la quiere "matar" políticamente". Bueno, querido Juan José Mateo, eso lo ve cualquiera que no esté ciego o sea un esclavo sanchista como tu. "La presidenta de Madrid desliza sin pruebas que La Moncloa ha borrado de su móvil mensajes "de poca importancia" con el jefe del Ejecutivo central". Si nos atenemos a las pruebas en todas las acusaciones que ha vertido el PSOE y sus medios a sueldo sobre Ayuso no daríamos abasto. "Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, identificara a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la "multinacional ultraderechista" ", dice el siervo sanchista. ¿Y esto con pruebas o por que le ha salido a Sánchez de ahí mismo? "La baronesa conservadora ha dicho este lunes ser víctima de una supuesta operación de Estado que busca su "destrucción personal" y "deshumanizarla", y ha acusado al jefe del Ejecutivo de quererla "matar". "Políticamente"". Bueno, no seamos tan quisquillosos. Insisto, eso lo sabe todo el mundo y Juan José Mateo, también. No se molestan en ocultarlo ni en disimular lo más mínimo.





"El choque entre los dos líderes alcanza así un nuevo cenit en una escalada continua que el pasado fin de semana tuvo parada en el congreso regional del PSOE de Madrid, donde Óscar López fue proclamado nuevo líder entre referencias constantes a la baronesa conservadora, identificada con la extrema derecha a través de un video en el que se mezclaron imágenes suyas, y de otros políticos, como Javier Milei o Viktor Orbán, con las de movilizaciones de nazis". Virgen santa, ¿y qué más pruebas quiere Juan José? Al margen de que ahora mismo los nazis están más cerca de Sánchez, por si no han caído.





"Ayuso ha venido a decir que son "la cara visible" de una supuesta "operación de Estado" que "se les ha ido de las manos" y en la que, ha asegurado, sin aportar pruebas, están ocurriendo más cosas "de manera soterrada". "Se roban ordenadores, se allanan viviendas, se destruyen pruebas y se persigue"". Hay pruebas de sobra, Juan José, tu eres una de ellas.





Pero el tío sigue, erre que erre, "Ayuso incluso ha deslizado, sin aportar ninguna prueba, que La Moncloa ha borrado de su móvil las conversaciones "de poca importancia" que mantuvo en el pasado por WhatsApp con Sánchez". Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue.





"Albares defiende la discrecionalidad del Gobierno para nombrar y cesar embajadores". "Exteriores relevará al jefe de la misión de Corea del Sur, que se reunió con Díaz Ayuso sin comunicarlo al ministerio". ¿Pero hay pruebas?





ABC





"García-Gallardo dimite por discrepancias con la dirección de Vox y deja todos sus cargos".





Dice el editorial que "El PSOE acaba de hacer su enésima oferta electoral y política a los madrileños, alzando como líder autonómico a Óscar López, otra designación directa de Pedro Sánchez para lograr un objetivo que, por el momento, le resulta inalcanzable: desbancar a Isabel Díaz Ayuso. La fijación de los socialistas por la presidenta madrileña es obsesiva y, a la postre, la explicación de su impotencia electoral". Más que obsesiva, Sánchez se tiene que tratar esa enfermedad mental, no hay otra. "Sánchez busca líderes leales, no candidatos ganadores; constructores de su 'muro' y no políticos de una democracia deliberativa; y sobre todo agitadores que mantengan la cohesión de sus votos por medio de la radicalización de lo que este fin de semana se ha presentado como «izquierda valiente», reducida a surtidor de descalificaciones". Más de lo mismo. "El PSOE vive enclaustrado en una incapacidad ya endémica para superar su trauma con Díaz Ayuso".

La Razón





"El líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, dimite por discrepancias con Abascal y deja la política". Es el hombre del día. "Las costuras entre el PP y Vox estallan en medio de las dificultades para tumbar a Sánchez". Algunos pensábamos que ya habían estallado.









Marhuenda también le dedica su columna a la obsesión de Sánchez con Ayuso. "La «izquierda valiente» de Madrid ha optado por la estrategia de la crispación y el radicalismo al más puro estilo de la izquierda populista iberoamericana. Es cierto que su nuevo líder, Óscar López, se siente cómodo, ya que ha asumido gozoso su papel de principal portavoz desde que Sánchez le nombró ministro. Este desconocimiento de la realidad madrileña es el talón de Aquiles del sanchismo, porque los madrileños no perciben esa chorrada de que Ayuso esté abrazada a la extrema derecha. Es el problema de los mediocres guionistas que rodean a Sánchez. Han elaborado un relato que está en las antípodas de la realidad. La presidenta madrileña no necesita que la defiendan, a diferencia del inquilino de La Moncloa, porque se basta por sí sola". "Por supuesto, los fieles medios de comunicación sanchista seguirán con su campaña para destruir personal y políticamente a Ayuso, pero no consiguen otra cosa que morder el polvo. Hay que animarlos para que sigan en ese camino. El fracaso está asegurado. Me gusta". Sí, aunque ya cansan.





"Hay que animarlos a que sigan con la cantinela de la multinacional ultraderechista que lideran, entre otros, Trump, Meloni y Milei mientras gobiernan con la ultraizquierda comunista y el apoyo de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de la banda terrorista ETA". "Me parece que les gusta demasiado la fruta". Demasiado, les gusta.