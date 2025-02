Podemos dice que apartó a Monedero tras dos testimonios de "violencia sexual" y él habla de denuncia falsa

Tras la caída de Íñigo Errejón, otro de los personajes clave de Podemos, Juan Carlos Monedero, se enfrenta a varias acusaciones de acoso y violencia sexual. Este miércoles, el excolaborador de Pablo Iglesias Sergio Gregori difundió varios audios en los que habla de "cosas muy fuertes de Juan Carlos" con mujeres, "de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual y que son graves". Horas después de que la polémica arreciara en las redes sociales, fuentes de Podemos han reaccionado desentendiéndose de su fundador, alegando que el partido supo de los testimonios en septiembre de 2023 y "actuó desde el primer minuto" apartando de toda actividad pública a Monedero.

Según explicaron estas fuentes a Efe, el partido recibió un correo electrónico con un testimonio sobre comportamientos de Monedero que "podían llegar a ser violencia sexual" y donde "se solicitaba que se actuase de forma interna". Podemos asegura que activó el procedimiento y trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que "ofreció a la denunciante una vía confidencial y segura para aportar testimonios concretos de los hechos". Sin embargo, el partido alegó no haber obtenido respuesta a esa comunicación.

En las mismas fechas, varios miembros de la dirección de Podemos recibieron otro testimonio de una mujer que acusaba de violencia sexual a Monedero. Esta segunda mujer "pidió expresamente una actuación a nivel interno para que Monedero dejara de participar en los actos de la organización", según fuentes del partido.

Podemos "actuó y dejó de convocar a las actividades del partido a Monedero", señalan esas fuentes, que recordaron que desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección y que en mayo de 2023 había abandonado el Instituto República y Democracia. El partido defendió que su "prioridad" ha sido "en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres, además de reconocer a aquellas que han ofrecido su testimonio y respetar sus decisiones". Así, explicó que la situación no se hizo pública a petición de las denunciantes.

Entre tanto, Monedero ha utilizado las redes sociales para defenderse alegando que se trata de denuncias falsas. En un extenso mensaje, ha dicho que "ya sabemos desde Julian Assange que hay acusaciones que son eficaces. Porque desaparece la presunción de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable. Pero eso forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto", apunta.

Querido Sergio:

lamento que no hayamos comentado antes. Hemos hablado varias veces de tu trabajo y salud y te llamé hace poco con motivo del fallecimiento de tu padre. Siempre he pensado que teníamos confianza y sabes que he estado atento a tus quebraderos de cabeza,… — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 19, 2025

Monedero señala que "por fortuna, los delitos están delimitados por la ley" y, en este sentido, subraya que "cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible".

Monedero y la "empatía relacional"

"Algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos, porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública. Yo no tengo una opinión política y otra privada. Por eso no tengo nada que esconder", afirma.

El cofundador de Podemos asegura que cree en el solo sí es sí y en la necesidad de que haya un consentimiento expreso y límites "muy claros" en las relaciones, pero reconoce que aún tiene "mucho que aprender" sobre feminismo y advierte de que "la empatía relacional es una asignatura siempre pendiente".

Por otro lado, comenta que Podemos lleva más de una década, desde su fundación, con "una policía política poniendo la lupa, con teléfonos pinchados y cientos de periodistas investigando, y nunca han encontrado nada". "Qué casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga. Y justo cuando Podemos está subiendo en las encuestas, que no sé si tendrá que ver, pero me temo que sí. No me parece adecuado", concluye.