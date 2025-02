La Guardia Civil explica con qué disfraces hay que tener cuidado en estos carnavales

En la semana del carnaval, muchos pueblos y ciudades se llenan de ambiente, con gente disfrazada ocupando las calles de fiesta. Hay quienes optan por tirar de ingenio y hacer disfraces muy logrados, que parecen de verdad, mientras otros eligen diseños más creativos que recrean algún personaje o animal. Sin embargo, también están aquellos que prefieren un disfraz que les permita hacer algunas gracietas.

Algunos de estos disfraces son, por ejemplo, el de guardia civil. El hecho de ejercer una supuesta autoridad sobre el resto de personas que están de fiesta, simular un control de alcoholemia o incluso una detención con esposas supone un gran atractivo a la hora de elegir disfraz para estas fechas. No obstante, es importante recordar que no todo está permitido y que ciertas acciones pueden traer consecuencias legales.

Aviso de la Guardia Civil

Por ello, la Guardia Civil ha subido varias publicaciones a sus redes sociales avisando de lo que está y no está permitido hacer en caso de disfrazarse de agente de La Benemérita. Lo primero que señala el encargado de responder a las preguntas sobre este tema es que, por supuesto, uno puede disfrazarse de guardia civil, pero lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real.

Jamás se deberá identificar, detener o hacer controles haciéndose pasar por un guardia civil. Por lo tanto, tampoco está permitido utilizar prendas oficiales; el uso del uniforme con la intención de hacerse pasar por un agente de la Guardia Civil podría llegar a suponer un delito de usurpación de funciones públicas. Además, si una persona disfrazada genera confusión entre los ciudadanos o interfiere en la labor de las fuerzas de seguridad, podría enfrentarse a sanciones aún mayores.

Si durante la semana del 27 de febrero al 5 de marzo se incumplen las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la multa podría tener una cuantía mínima de 500 euros e incluso derivar en penas de prisión de hasta un año. Estas sanciones buscan evitar fraudes y garantizar que la seguridad pública no se vea comprometida por acciones irresponsables durante la celebración del carnaval.

¿Te dicen que está prohibido disfrazarse de #GuardiaCivil en #carnaval? ✅ Claro que puedes ponerte un disfraz Lo que no está permitido es: ❌ Hacerte pasar por un agente real (no identifiques, detengas, hagas controles... ni en broma).

❌ Usar prendas reglamentarias (para… pic.twitter.com/xbjc4MFjcn — Guardia Civil (@guardiacivil) February 12, 2025

Otros disfraces con los que hay que tener cuidado

Pero este no es el único disfraz con el que hay que tener especial cuidado. Los disfraces de policía, militar, médico o enfermero también deben usarse con especial precaución en caso de que no se haga de forma jocosa o no quede claro que se trata de un disfraz. De lo contrario, se podría incurrir en un delito recogido en el artículo 402 del Código Penal. En este sentido, es recomendable optar por disfraces que incluyan detalles claramente diferenciadores, como colores llamativos o accesorios exagerados, para evitar cualquier tipo de malentendido.