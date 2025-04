La UCO sospecha de una brutal bolsa de enchufados políticos en empresas públicas tras la trama del PSOE

Las noticias sobre prostitutas seleccionadas por José Luis Ábalos enchufadas en cargos públicos en Ineco, Emfesa, Tragsatec… no dejan de salir. Libertad Digital ya ha publicado un mail interno de Adif aludiendo a un volumen total de "785 efectivos sin cobertura presupuestaria". Ahora se descubre que Tragsa -otra de las sociedades públicas usadas por la trama del PSOE para sus enchufes- tenía un contrato de 2,4 millones para albergar a los incrustados de Adif. Y una fuente interna a la que ha tenido acceso este diario apunta a la gravedad de la situación y desliza una cifra de coste total cercana a los 30 millones de euros. La UCO no es ajena a esta situación y sospecha de una brutal bolsa de enchufados políticos en empresas públicas tras la trama del PSOE.

El citado mail publicado por Libertad Digital ha captado ya la atención de los investigadores del caso Koldo-PSOE. "Según la información que nos habéis pasado, en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio al que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar". Esa es la frase y así se lo remitió uno de los directivos encargados de estos asuntos en Adif a Michaux Miranda, el director de Gestión de Personas de Adif, sociedad pública dependiente de José Luis Ábalos en el momento del inicio del enchufe de Jésica.

El mail en cuestión fue remitido por Manuel Fresno a Michaux Miranda el 5 de diciembre de 2023: "Hola Michaux, te mando las cuatro slides sobre temas de personal que hemos incorporado en la presentación de los PGE 2024. Si los datos de incorporaciones para 2024 y 2025 de la primera slide no son correctos necesitamos con urgencia que los corrijáis, ya que según la información que nos habéis pasado en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar", señala el correo. Efectivamente, se trataba de un asunto muy serio. ¿Cómo se les pagaba si no había cobertura presupuestaria? ¿Cómo se controlaba su labor? ¿Cómo se justificaron sus puestos?

"Las últimas slides son un intento de comparar el incremento de contrataciones de Ineco y Tragsa versus el incremento de efectivos (las contrataciones de MRR no afectan aquí porque se consideran inversión y aquí se incluyen solo contratos de explotación). En mi opinión debemos profundizarse más en este tipo de análisis", añadió el correo en cuestión. El receptor, Michaux Miranda, está imputado en el caso y ha sido recientemente cesado. Pero el directivo escandalizado y que pidió una explicación, casualmente, también ha dejado la compañía el pasado mes de febrero.

Fresno no ha tenido problema en su recolocación, básicamente porque es interventor auditor del Estado. Pero lo cierto es que su puesto en Adif ha sido removido. ¿Y qué más dijo Fresno? Pues resulta que fue el mismo cargo incómodo que afirmó que cuando vio el perfil de la principal empresa de la trama en los contratos de mascarillas -Soluciones de Gestión- puso el grito en el cielo porque "tenía un entramado que me ponía los pelos de punta. Vi el contrato de Angola, no me gustó un pelo, era una empresa de chicha y nabo", tal y como afirmó en su momento. De hecho, su testimonio figura en la auditoría interna encargada por el ministro de Transportes Óscar Puente sobre el caso PSOE-Koldo.

Fresno era el director general financiero y de Control de Gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Y así habló de la orden del exministro José Luis Ábalos que encomendó en marzo de 2020 a esta empresa pública la compra de 5 millones de mascarillas por las que se acabaron pagando 12,5 millones de euros.

Fresno es "economista especializado en Sector Público y Monetario. Funcionario del Cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado (Ministerio de Hacienda) con más de 20 años de experiencia. Ex-vocal de su Junta Directiva y número 1 de su promoción. Master en Dirección Pública y Políticas Públicas y colaborador del FMI (Fondo Monetario Internacional). Acreditado como Experto Contable por la Asociación Española de Contabilidad y Auditoria (AECA)", tal y como recoge su perfil en Linkedin. "De 2017 a febrero 2025 Director General Financiero y de Control de Gestión de ADIF y anteriormente de RENFE-Operadora. Responsable de Fondos Europeos, contabilidad, tesorería, emisiones en mercado de capitales, presupuestos y control de gestión", añade ese perfil. Porque su desempeño en ese cargo de ADIF finalizó justo en el momento en el que sus datos resultaban incómodos.

El ministro Óscar Puente cesó en agosto del pasado año al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda -el receptor del mail de los 785 "efectivos sin cobertura presupuestaria"-, por su condición de investigados en el caso Koldo. "Habida cuenta la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan", señaló Puente en el Senado durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

La persona en auge en la empresa ha sido, por otra parte, Concepción Casillas, responsable de la Dirección General Corporativa de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad y con un fuerte respaldo de UGT. Pero la gran pregunta que se hace ya la UCO, a la vista de los hechos, es si estamos en vísperas de conocer todo un aluvión de enchufados adicionales.

