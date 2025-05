El Gobierno de Aragón reclamó a Sánchez medidas para evitar el apagón: "Nos llamaron agoreros"

El Gobierno de Aragón ha decidido este jueves bajar el nivel de alerta al 1, donde lo mantendrá hasta que compruebe que se mantiene la estabilidad tras el apagón eléctrico registrado el pasado lunes en todo el país. La vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha reprochado a Pedro Sánchez —en el programa Es la mañana de Federico Jiménez Losantos, en esRadio— "la incertidumbre que todavía tenemos por parte del Gobierno". "Aún se desconocen las causas".

Ante las acusaciones vertidas por el delegado Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien afirmó que el ejecutivo autonómico había hecho un uso partidista del apagón, Vaquero recuerda que él "no deja de ser un portavoz" de Pedro Sánchez y asegura que "se dedica a confrontar en momentos muy críticos". "Las decisiones que se han tomado a la hora de dirigir esta crisis han sido de total lealtad, de colaboración institucional y coordinación con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", asevera.

"Pero siempre tenemos una voz que trata de introducir esa confrontación y esa brecha, ese muro que se encargan de construir desde el Gobierno de Sánchez", apunta la vicepresidenta autonómica durante la entrevista. "Las Comunidades Autónomas se ven muchas veces solas ante la toma de decisiones", añade Vaquero. "El propio Gobierno no ha sido capaz todavía de dar una explicación" acerca de lo que ocurrió el pasado lunes. "Se desconocen las causas" y "hay contradicciones", añade.

Miles de atrapados, sin explicación

Ante la pregunta de Rosana Laviada sobre los miles de usuarios de tren de la línea de alta velocidad que se quedaron atrapados durante horas por el apagón —entre ellos, muchos niños y personas enfermas sin agua ni asistencia médica—, la falta de comunicación por parte de Adif —que no facilitó la localización de esos trenes hasta última hora y obligó al Gobierno de Aragón a buscarlos con helicópteros para poder auxiliar a los pasajeros afectados— y la ausencia de explicaciones por parte del ministro del Transportes —Óscar Puente—, el ejecutivo autonómico ha trasladado "la necesidad de que con Renfe, Adif y los demás operadores ferroviarios pueda haber una mayor coordinación" para situaciones futuras.

"Gracias a Dios no ocurrió nada, pero en situaciones de emergencia hubiera sido muy complicado poder solucionar esta crisis", añade Vaquero. "Es más, tuvimos que concentrar a muchas de estas personas posteriormente en la estación de Delicias y —en colaboración con restaurantes y con hoteles con los que pudimos comunicar a esas horas— para poder buscar habitaciones y darles pues agua, comida...", explica. "La verdad es que gracias al trabajo de los voluntarios de Protección Civil y —una vez más— de la coordinación entre las diferentes administraciones" se pudo hacer. "El propio personal del Gobierno de Aragón se puso a disposición para ejercer las funciones que pudieran ser necesarias para atender a todas estas personas".

Habrá novela exculpatoria

Vaquero se muestra escéptica hacia la posibilidad de que nadie asuma responsabilidades por lo que ha sucedido. "En este tipo de situaciones, ya vemos que siempre el método es el silencio" apunta. "Tal y como hemos visto en el presidente de España, tratar de alargar el dar explicaciones para construir —que lo veremos, lo veremos— un relato que sea exculpatorio y donde —desde luego, tal y como hemos visto— la culpa la tienen otros".

No hay más que ver que ya ha dejado caer que "la culpa la tienen los operadores privados, cuando en el principal —que es Red Eléctrica— el socio mayoritario, con el 20%, es el Gobierno de España, pero resulta que es un operador privado que todavía no ha sido capaz de dar explicaciones".

"Ahora todo se delega en un órgano, que llaman independiente, que va a estar formado mayoritariamente por miembros del Ejecutivo y que no sabemos todavía cuándo dará una explicación, pero que estamos seguros que les va a dar tiempo de escribir una novela exculpatoria en la que seguro que el Gobierno de Sánchez no tendrá absolutamente ninguna responsabilidad". "Es a lo que estamos acostumbrados cuando hay una crisis", sentencia Vaquero.

Las santas renovables

Aragón —ha recordado Laviada— es una de las comunidades autónomas que más ha apostado por las energías renovables, especialmente en la provincia de Teruel. "Expertos autorizados están apuntando precisamente a la sobresaturación de esas energías y a ese mix elaborado por Red Eléctrica, que podría ser el causante del apagón", añade la subdirectora de Es la mañana. "Aparte del problema de gestión, ¿se está ocultando la verdadera causa de esta crisis?", pregunta la presentadora. "¿Es una causa ideológica para esa transición verde impuesta?".

Vaquero lo tiene claro. "Para no saber nada, ni conocerse las causas, lo que sí le hemos oído decir al Gobierno es que no tiene nada que ver con un desequilibrio en el despliegue de las renovables y en la gestión de la red eléctrica", y además "que seguro que tampoco las nucleares ayudan a evitar este tipo de riesgos". "No dan explicaciones sobre las causas, pero sí que descartan ya algo que ni siquiera se sabe", asevera. "Estoy convencida, además, de que van a mantenerlo en ese relato final".

Invertir para adecuar

"Nada más llegar al Gobierno nos comprometimos a llevar a cabo una planificación de las renovables, una ordenación, una delimitación también de aquellas zonas donde debían de ser protegidas. Pero también es cierto que sabemos que es un gran potencial que tiene en estos momentos Aragón y el foco de atracción de inversiones que tiene Aragón por ese potencial energético. Y, aún y todo, nos hemos mantenido reiteradamente en la necesidad de llevar a cabo inversiones en la red eléctrica para hacer esta adecuación"

"Tenemos que tender hacia energías limpias, hacia energías renovables. Pero Red Eléctrica no ha hecho las inversiones necesarias en las infraestructuras y es algo que hemos pedido desde el primer día", explica, "es algo que también los expertos, los gestores de redes de transporte, de electricidad, han insistido". "Sin inversiones en la red eléctrica somos mucho más vulnerables y es necesario llevarlo a cabo". añade. "Si no, seguiremos expuestos a que se produzcan este tipo de desequilibrios". Y la inversión, asevera, "corresponde a Red Eléctrica".

¿Agoreros o previsores?

"Nosotros lo que hemos hecho es aprobar una ley para introducir una planificación y una ordenación. Una ley que, por cierto, en estos momentos está recurrida por el Gobierno de España y tenemos abierta una negociación bilateral. Pero desde luego desde el Gobierno de Aragón seguiremos reclamando esa planificación, ese cumplimiento en el plan quinquenal de la necesidad de llevar a cabo estas inversiones", indica. "Y no es que lo diga el Gobierno de Aragón. Lo han dicho expertos, lo estamos escuchando estos días".

"Todo este tipo de cuestiones han sido ignoradas. Nos llegaron a llamar agoreros cuando se hicieron estas advertencias que las comunidades autónomas hemos llevado al Gobierno de España. Incluso la propia Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad ya lo había advertido. España era el país de la Unión Europea con mayor riesgo de apagón desde 2025 a 2030. Sobre todo, además, por esa decisión de la política energética que es puramente ideológica. No es técnica, es ideológica".

"En la última Conferencia Sectorial celebrada con la vicepresidenta tercera, la Ministra de Transición Ecológica, ya se le advirtió de la necesidad de hacer estas inversiones y varias comunidades autónomas solicitamos que retrasaran el cierre de esas nucleares. Pero esto es una política energética ideologizada, puro sectarismo del Gobierno de España que nos ha llevado a tener a ver que —según la afirmación de la propia presidenta de Red Eléctrica y el Presidente del Gobierno, la red más segura del mundo— ha fallado y ha tenido a más de 60.000.000 de ciudadanos sin energía".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.