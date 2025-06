Choque entre Ayuso y Mónica García en la Conferencia de Presidentes: "¿Pretendes darle un beso a una asesina?"

Primer choque en la Conferencia de Presidentes. Quienes lo han protagonizado han sido Isabel Díaz Ayuso y Mónica García. La ministra se ha acercado a la presidenta de la Comunidad de Madrid para saludarle con dos besos mientras Díaz Ayuso se encontraba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno. "La presidenta da la mano para saludar, no dos besos. Saludó a todos", subrayan desde su equipo más próximo.

Cuando la ministra se acercó con esas intenciones, la jefa del Ejecutivo madrileño, "que le ha ofrecido la mano, le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea, y que eso no tenía un pase", relatan dichas fuentes. Ha intervenido finalmente Protocolo para pedirle a García que continuara con su ronda de contactos y se apartara.

Y es que la formación ahora capitaneada en la Asamblea por Manuela Bergerot sacó este jueves toda su artillería contra Ayuso por el drama vivido en pandemia en los geriátricos. "Los protocolos de la vergüenza quedaron reflejados por escrito, se distribuyeron y se aplicaron. Fueron 7.291 hombres y mujeres, los dejaron morir solo por el hecho de vivir en residencias. Y sí, solo pasó en Madrid", imputó Bergerot durante su intervención. "Es imposible creer que usted no aprobara los protocolos de la vergüenza. Es imposible. Usted los avaló diciendo que iba a morir gente en todas partes y no se salvaban en ningún sitio", añadió manipulando las palabras de la presidenta.

Después la diputada de Más Madrid, Diana Paredes, acusó al equipo más próximo de la presidenta de "diseñar un plan macabro que condenaría a morir a 7.291 personas mayores". Pero fue incluso más allá: "Ustedes no solo firmaron protocolos de la vergüenza, ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias", dijo amparada en su inmunidad parlamentaria.

En ese momento ocurrieron dos cosas: el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, le retiró la palabra y los diputados de la formación de ultraizquierda se pusieron en pie para ovacionarla. "Le llamo al orden. Ha dicho que se ejecutaron sentencias de muerte, ¿pero qué se cree que es esto?", preguntó Ossorio mientras los diputados de Más Madrid protestaban y aplaudían.

Relacionado Sánchez busca desviar el foco de la corrupción con una Conferencia de Presidentes abocada al fracaso

Mónica García ha acudido rápidamente a las redes sociales para contar su versión de lo ocurrido: "He saludado a Ayuso con la educación institucional que corresponde. Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora. Jamás la he llamado ‘asesina’. Solo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7.291 mayores abandonados en las residencias de Madrid". Bergerot ha apostillado: "Muy valiente en la distancia, pero Ayuso no le aguanta la mirada a Mónica García".

Eres una hipócrita. Tú y tu partido, usando el eufemismo que quieras, lleváis años acusando a Ayuso de los fallecimientos. E impulsando manifas en la que se le llama asesina. La Presidenta da la mano, bastante respeto institucional muestra con alguien tan indecente como tu. https://t.co/sbNFvZIn2q — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) June 6, 2025

La ministra ha recibido respuesta de Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso. "Eres una hipócrita. Tú y tu partido, usando el eufemismo que quieras, lleváis años acusando a Ayuso de los fallecimientos. E impulsando manifas en la que se le llama asesina. La presidenta da la mano, bastante respeto institucional muestra con alguien tan indecente como tú".

Y es que ayer no fue la primera vez que Más Madrid utiliza acusaciones gruesas para referirse a este asunto. La propia Mónica García lo ha hecho en infinidad de ocasiones. "No es lo mismo que te dé una oportunidad de que te den un tratamiento que te sentencien a una muerta indigna. No es lo mismo", le espetó en el Senado a Enrique Ruíz Escudero, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

"Los protocolos de la vergüenza que condenaron a 7.291 personas mayores a una muerte indigna", proclamó durante una rueda de prensa de carácter institucional. O este mismo viernes, en un comentario publicado a través de X para contar su versión de lo ocurrido, la ministra ha acusado al Ejecutivo madrileño de dejar "abandonados" en las residencias a 7.291 mayores.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.