Un micrófono indiscreto en la SER desvela desesperación en el Gobierno: "¿Alguien tiene el informe?"

La corresponsal política de la Cadena SER Inma Carretero sufrió un despiste este miércoles durante su intervención en el programa Hora 25 de la cadena de radio del grupo Prisa.

Preguntada por Aimar Bretos y convencida de que no estaban en el aire, Carretero confesó que estaba justo con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y les preguntaba por el informe de Cerdán:

- Aimar Bretos: ¿Inma, qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista?

- Inma Carretero: Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice: ¿pero alguien tiene el informe? (Risas) Es que están perdidísimos. "¿Tienes el informe, sabes de alguien que tenga el informe?" No lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es que... "

- Aimar Bretos, cortando a la periodista: Inma, estamos en antena eh, ¿Pedro Sánchez quieres decir no?

- Inma Carretero: ¿Perdón? (Silencio)

- Aimar Bretos: ¿Inma estás por ahí?

- Inma Carretero: ¡Ah!... (risas) Perdón

- Aimar Bretos: Es que hay gran desconcierto