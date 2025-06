Los audios de la UCO sobre Santos Cerdán están desvelando secretos hasta de las gestiones políticas llevadas a cabo por el PSOE para sacar adelante sus principales medidas. Una de ellas fue la reforma laboral, que salió adelante por un voto erróneo del PP -de Alberto Casero- y por la decisión de UPN de no votar con el PP y apoyar la reforma socialista que ha dejado el dato de precariedad en el 84% de los nuevos contratos laborales. Pues bien, la negociación de esa traición la llevó a cabo Cerdán con el líder de UPN en aquel momento, Javier Esparza, y Koldo en la explicación realizada un día antes no dudó en calificar a Esparza de "muy hijo de la gran puta", "mierda" y "cabrón". Unos calificativos no muy alejados de los del conjunto de UPN a los que dedicó un genérico "hijos de puta".

La transcripción del audio es la siguiente:

Archivo referente a una conversación que mantienen KOLDO y Santos CERDAN LEÓN (en adelante SANTOS). Esta reunión se produjo el día 2 de febrero de 2022.

K: La vida dura, feliz año y todas esas mariconadas.

S: (Ininteligible).

K: Pues para pasar desapercibido, para que me dejen en paz, bueno, la tengo ahí un poco, me están tocando los huevos.

S: Acabo de sacar la reforma laboral.

K ¿Tú solito? ¿Has conseguido los votos de estos hijos de puta?

S: De UPN.

Santos Cerdán y Koldo siguen con la conversación y se centran en el líder de UPN, Esparza.

"K: ¿Los de UPN? No me lo creo.

S: Si tío, estuve hablando con ESPARZA.

K: ¿En serio? No..., pero si ese tío te odiaba, el muy hijo de la gran puta.

S: (Interrumpe) (Ininteligible)

K: Es un mierda, se, pues bueno, se enfrentará al PP. Ahora que ya te he enganchado después de dos meses, cabrón, que me has dejado abandonado de la mano de Dios, pero bueno, no te preocupes, yo estoy bien eh, de verdad, yo estoy bien".

Hay que recordar que aquella traición de UPN al PP supuso todo un balón de oxígeno para Pedro Sánchez. El Gobierno contuvo la respiración hasta el último minuto y no era para menos porque la votación final de la reforma laboral llegó con todo tipo de sorpresas.

UPN votó a favor de la reforma socialista; dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, se saltaron las órdenes de Esparza para votar en contra de Sánchez. Y, como colofón, un diputado del PP votó por supuesto error a favor de la reforma permitiendo que saliera le texto de la reforma laboral.

