Libertad Digital publica la grabación de una reunión incautada por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entre el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El encuentro tuvo lugar en León el 22 de abril de 2019. A lo largo de la conversación, ambos hacen referencia al reparto de presuntas comisiones: ""Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él".

En el acta de la grabación, a la que ha tenido acceso LD; la UCO afirma que "en el marco de las Diligencias Previas nº 65/2023, seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, en relación con la supuesta comisión de delitos públicos relacionados con la corrupción, el día 20 de febrero de 2024, tuvo lugar la detención de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE (en adelante KOLDO) practicándose, además, la diligencia de entrada y registro en su domicilio".

"En dicha actuación le fueron intervenidos una serie de dispositivos los cuales han sido analizados. En este sentido, del análisis que se está realizando sobre la evidencia digital A.1.1-EV23, correspondiente con el teléfono móvil marca Apple, modelo lphone 8 Plus, se localiza en dicho dispositivo el siguiente archivo: - Archivo de audio con nombre "20190422 140821.m4a"2 referente a una conversación que mantienen KOLDO con Santos CERDÁN LEÓN3 (en adelante SANTOS)", añade.

"Mediante el análisis de la información que se desprende en el transcurso de la conversación, la cual se detalla en la correspondiente diligencia policial que acompaña a la presente acta, se ha podido obtener que esta reunión se produjo el día 22 de abril de 2019", destaca la UCO

Transcripción completa

Koldo García (K) y Santos Cerdán, (S).



K: Eso es de, de ALFREDO, ¿Qué hace ahí? (Ruido metálico de fondo, se

cierra puerta) Bien, a ver, ¿has visto el mensaje no?

S: (Ininteligible) ya me había enterado.

K: Vale, eh, éste, no ve, o sea lo de, lo de Sevilla, tuvo que presionar

muchísimo, por culpa de PEDRO SAURA.

S: Ya me ha contado ARRAZ.

K: Y lo ha pasado muy mal ¡eh!, pero el problema que tenemos un problema

serio SANTI.

S: ¿Cuál es?"------

K: (Susurra) Sé que, se quieren carg ... a las maletas ¿no? Eh, PEDRO

SAURA se quiere cargar a JAVIER y a ISABEL.

S: El que manda es él ¿no?

K: Ya, ya, pero que se lo quiere cargar abiertamente, no se lo quiere retirar,

lo quiere quitar del medio (se escucha ruido de terceros de fondo, pudiera ser

una televisión o una radio)

S: ¿ Y?, ¿Éste qué dice?

K: No, yo le he dicho que lo tiene que salvar, cueste lo que cueste. Digo tío

mira a ver lo que estás haciendo, porque estás, (KOLDO reproduce palabras

de un tercero) "pero es que joder se ha, se ha decantado, se ha ... , ha hecho

a pecho descubierto," por el tema de, de lo de Sevilla, de lo del puente, "se le

ha visto desde lejos".

S: ¿A quién?

K: A JAVIER, se le ha visto desde lejos con (ininteligible)

S: Es que, si no se llega a ver, no lo hace.

K: Y dice, y yo le dije, no, no, pero es que claro, ha habido, incluso redactó

un, un párrafo, que le obligó JOSE a quitarlo porque si no entraban en una

guerra fierta (fonético). El Subse y él, ¿vale? Lo convenció éste, pero de

verdad que ha habido muchos problemas.

S: (Interrumpe) (Ininteligible), JOSÉ LUIS, pero bien, no se puede cargar ya,

al que tiene allá, que va a contar lo que hay.

K: Y te lo digo, a ellos les queda claro lo que le prometieron, ¿ verdad? Porque

me lo ha recalcado dos veces

S: Es una locura, joder.

K: Dame, consígueme un cepillo de dientes. Que es para llevar en el maletín

para éste, ¿ vale?

S: Está claro.

K: Vale, y de lo otro que te enseñé, está claro lo que queríais ¿no?, lo de

arriba de Tarragona.

S: Llobregat.

K: Vale, pregunta, ¿a qué me vas a conseguir algo para mí? Paso. Y por

cierto, (susurra) ha conseguido cambiarme lo de (Ininteligible).

S: Eso se aconseja, eh, asegúrate que es así.

K: Vale.

S: Asegúrate que, después eh .. .

K: Hecho.

S: Hecho (Ininteligible) hecho.

K: Es aquello, sí.

S: Hecho con H, eh.

K: Vale.

S: Hecho sin H, ¿hecho sin H qué significa?

K:Vale.

S: Me has tirado.

K: ( Se ríe y se escucha una puerta cerrarse)

K: (Susurra) Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él.

S: ¿Cuánto le dimos?

K: 60.

S: ¿60 le dieron ahora?

K: Sí, pero yo ...

S: Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 1 O para ti.

Folio nº 4

K: No porque yo, tengo que frenar, sé cuándo está, como está y tengo que

calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas con lo

que se le debe.

S: Quitando, no lo de ahora ¡eh!, hasta ahora.

K: 150.

S: (Ininteligible)

K: Sí señor, y a mí, y a mí 50 (se ríe) y a mí 50 (se ríe) ha quedado claro ¿no?

¿vale? ¿me ayudarás? Ya sabes que yo soy facilón.

S: Coño tío, en todo lo que pueda, a ver si el tonto este de ... , de Almentilla

(fonético) ha resolvido (fonético) de una puta vez lo nuestro.

K: ¿Quién?

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.