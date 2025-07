Santos Cerdán alertó al PSOE navarro de que Anticorrupción investigaba a Koldo para que pudieran destruir pruebas

La trama del PSOE contó con continuos chivatazos para que pudieran eludir la acción de la justicia y de la UCO. Koldo García Izaguirre fue alertado antes de su imputación de que la Justicia le seguía los pasos. Koldo elevó su queja por este hecho hasta el mismo presidente. Descubrió que todos los sabían ya. Y hasta llegó a abroncar a Santos Cerdán cuando descubrió que, no sólo estaba alertado, sino que, a su vez, el recién cesado secretario de organización de Pedro Sánchez había avisado a todo el PSOE-PSN para que aislaran a Koldo porque le seguía la Fiscalía Anticorrupción. Traducido: la estructura socialista de María Chivite fue alertada de movimientos judiciales que deberían haber sido secretos y disfrutaron de tiempo para eliminar pruebas.

Resumen de la UCO

La UCO lo resume de la siguiente manera: "Asimismo, Koldo se habría molestado con Santos por el hecho de que supuestamente éste hubiera difundido en Navarra que la Fiscalía le estaba investigando. En este sentido, a lo largo de esta conversación se observa que la relación entre ambos volvía a estar deteriorada, desgranándose a continuación aquellas menciones realizadas por Koldo sobre Santos y su papel en el MITMA en la fecha de la grabación. Por el camino, Koldo da más detalles de operaciones presuntamente ilegales: "Hombre es que tema de don Antxón [el responsable oficial de Servinabar] entró por varias empresas del País Vasco, y hay en varias empresas vascas y demás. Y él estaba con el asesoramiento que tenía hecho, que por eso estaban en el Centenario, ¡Jefe! Que no somos tontos…es decir, que yo lo sé todo".

La UCO explica lo que pasaba: "Atendiendo a lo expuesto por Koldo, Santos habría intentado nombrar a dos personas de Acciona dentro de la nueva estructura del MITMA, una vez había tomado posesión el nuevo ministro Óscar Puente Santiago. Asimismo, Koldo alegó que necesitaba reunirse 5 minutos con Santos para pedirle que, en virtud de su relación con Óscar Puente, le consiguiese dos obras de las que poder sacar rédito económico personal. Este extremo fue reiterado por Koldo en numerosas ocasiones a lo largo de la conversación".

Lo que está claro a estas alturas es que la investigación de la trama del PSOE ha tenido que sortear todo tipo de filtraciones. Y es que todo el aparato de Gobierno y PSOE tenía conocimiento de actuaciones judiciales y de la UCO que deberían haber sido secretas.

Koldo ya sospechaba de su detención

Koldo, de hecho, dejó constancia en otra conversación de diciembre de 2023 su conocimiento de que todo el mundo sabía que iba a ser detenido en un par de meses. "Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa". Lo cierto es que la trama contó desde septiembre de 2019 con chivatazos gracias a un comandante de la Guardia Civil ya imputado —Rubén Villalba—. Pero Koldo pensaba que, precisamente por eso, la UCO de la Guardia Civil estaría controlada y no le investigaría.

De hecho, una de las sospechas de la UCO es que las quejas de José Luis Ábalos contra Fernando Grande-Marlaska vienen de que el ex número dos de Sánchez siempre pensó que el ministro de Interior sería capaz de controlar a la UCO. Ahora sabemos que no lo logró y Ábalos se lo recriminó.

Había más investigados

La sorpresa de Koldo llegó también tras darse cuenta de que había muchos otros investigados: "A mí me parece bien, no hay ningún problema, yo (Ininteligible), pero lo que no cayó nadie, eso es muy muy gracioso, es que no sólo me estaban investigando a mí, también estaban investigando a Salvador Illa, a Luis Palomino, al secretario de Salvador, a José, al hijo de José, o sea, había 28 personas implicadas en la investigación, que sigue abierta, (Ininteligible) y que me hagan todos los informes que ellos quieran". Y Sánchez tuvo conocimiento: "Yo sé que se llegó al Presidente, porque (Ininteligible) porque yo quise que llegara (Ininteligible), ni de un lado ni de otro".

