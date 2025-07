Entrevista al empresario Joaquín Parra: "La cloaca era del PSOE, Santos Cerdán y Pedro Sánchez"

Libertad Digital entrevista en exclusiva al empresario Joaquín Parra que grabó durante meses a la cloaca del PSOE integrada por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo o el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada.

Este grupo clandestino liderado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quería alcanzar diversos objetivos judiciales, políticos y empresariales en beneficio del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Para ello, la cloaca contactó con varios empresarios investigados en causas judiciales ofreciéndoles rebajas de pena o absoluciones. A cambio tenían que proporcionar información contra el PP o contra los jueces que investigaban causas que afectaban al entorno de Sánchez como el caso de su hermano David Sánchez.

Parra fue presidente del Club Deportivo Badajoz de Fútbol y es un empresario especializado en el sector de los hidrocarburos. En 2021 fue detenido por orden del Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga por un supuesto fraude de IVA y sorprendentemente permaneció en prisión provisional durante un año por un presunto delito fiscal que no se ha demostrado. En la actualidad, es juzgado en la Audiencia Nacional en el marco de otra trama de Hidrocarburos que se inició en el año 2019.

El empresario relata a LD que decidió grabar a los miembros de la cloaca para "cubrirse las espaldas" y que prácticamente, lo grabó "todo". Asegura que la cloaca del PSOE comenzó su actividad cuando la justicia comenzó a investigar a la "familia de Sánchez". Además, afirma que la cloaca era del PSOE, de Santos Cerdán y del presidente del Gobierno "a partes iguales".

Pregunta. ¿Te viste en la obligación de tener que grabar los comportamientos de determinada gente y me estoy refiriendo a Leire Díez Castro, persona más que conocida por su relación con la cloaca del Partido Socialista y Pérez Dolset, empresario que estaba también ligado, porque directamente te sentías amenazado, ¿qué ocurrió ahí?

Respuesta. Bueno, yo en estas cosas ahí un doble perfil, o te pueden ayudar o te pueden perjudicar. Entonces yo ante tantas promesas, tantas cosas, pero que no veía... Yo desde el primer momento lo tenía claro después de las experiencias que la vida y los palos que te han dado la vida, yo tenía claro que me tenía que guardar las espaldas, cubrir las espaldas y prácticamente lo grabé todo.

P. O sea, las promesas eran de que te iban a ayudar en una causa tuya, judicial, ¿se cumplió?

R. No, no, no. En absoluto.

P. Y sin embargo tú sentías que podías tener un problema con ellos.

R. Bueno, es que después de todo esto, de pasar toda esta historia, después recibí mensajes, whatsapp, poco más o menos, que me van a denunciar o que me han denunciado, que me da igual. Y entonces yo lo hablo con mis abogados, porque yo prácticamente todos los movimientos los hablo con mis abogados y, bueno, me podían perjudicar. Entonces, bueno, pues yo ahora...

P. ¿Ellos entran en contacto contigo para que tú les des qué?

R. Yo los conozco, a Javier Pérez Dolset lo conozco de antes, empresario... es un buen tipo, no tengo nada contra él, nada, pero bueno, él también tenía una causa que para él es injusta, yo no lo sé, porque yo no soy juez, no lo puedo decir. Pienso que sí, pienso que sí, que podría ser. Y entonces, el verano pasado, cuando la movida del hermano de Pedro Sánchez e imputación de la mujer y toda la historia, entonces contacta conmigo, porque claro, yo había estado muy vinculado a Badajoz, el hermano estaba allí imputado en Badajoz, pintó la historia, arranca en Badajoz, arranca todo, y entonces ellos se ponen en contacto conmigo para, bueno, para ver lo que yo podía ayudar a la causa. Y yo, la verdad es que me sorprendió, digo, bueno, y ahora, ¿a qué viene cuando yo vengo reclamando ayuda por el tema injusto de la causa mía y nadie me ha ayudado? ¿A qué viene que ahora me van a ayudar? ¿Por qué me van a ayudar ahora? Y claro, la respuesta que me dio me dice, bueno, es que ahora han tocado a ellos, a su familia, lo están viviendo en sus carnes, y entonces pues ahora creen que la justicia es injusta, digo, cuando yo lo decía no, y ahora sí.

P. ¿Ellos te utilizan el argumento expresamente de que han tocado a la familia de Pedro Sánchez?

R. Sí. Al hermano y a su mujer, pues era así, vamos, que era verdad.

P. ¿Y eso te lo dijo Leire Díez o Javier Pérez Dolset?

R. Javier y Leire, yo cuando me reunía, me reunía con ellos. De eso yo, la primera reunión, antes me había reunido con Javier, pero fue el que después me convocó y me reuní en casa de Javier en Tarifa con Leire, en la playa.

P. ¿La frase fue ‘la diferencia es que ahora han tocado a la familia de Pedro Sánchez’?

R. Claro.

P. Cuando hablamos de la cloaca, estamos hablando de Javier Pérez Dolcet, de Leire, de Luis José Sáenz de Tejada y del abogado Jacobo Teijelo... Cuando hablamos de esta cloaca, ¿se puede decir que es la cloaca del PSOE, de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez?

R. Yo te diría que a tres partes iguales. A mí me daban a entender, era de Santos Cerdán. Y entiendo porque ellos me decían de jefe, de arriba, de no sé qué, entiendo que es Pedro Sánchez y además, era porque habían tocado al hermano de Pedro y porque, además había una historia ahí por los abogados que también me demostraban que era, venía de arriba, vamos.

P. ¿Te dio la sensación en algún momento de que hablaban en nombre de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez?

R. Tenían que consultarlo, o con uno o con otro. Había veces que se hablaba de cosas y tenían que consultarlo con uno o con otro. De eso yo, literalmente, le llego a preguntar que si Pedro está al corriente, que si esto, y ellos incluso, había una cosa que le pido yo que había que hacer y me dice, bueno, tú dile que vas de parte del jefe de arriba, del número uno, que ellos saben quién es.

P. ¿Y el número uno era Sánchez?

R. No, yo creo que ahí no era Sánchez, ahí se referían a, porque de eso pregunté, pero ¿por quién te refieres por Pedro? Y ahí me dicen que era por Cerdán.

P. ¿Cuándo entraste en contacto con ellos desde el verano pasado, cuáles eran sus principales objetivos? Es decir, nosotros en Libertad Digital hemos publicado que iban a por la juez Biedma para desbaratar el caso David Sánchez, por el juez Peinado, por el juez Marchena. ¿En esas reuniones, en esos encuentros, que estuviste presente con ellos?

R. Ahí se hablaba de todo, de la policía patriótica, ahí se hablaba de salvar a Ábalos, ahí se hablaba del hermano de Pedro, incluso hay una historia del abogado del hermano de Pedro, que incluso se habla de poner a Luis Sáenz de Tejada como abogado, porque si ponía a Luis Sáenz de Tejada, la juez Biedma, como tiene temas judiciales que hay, se tenía que apartar y era el abogado, pero además...Y entonces el abogado que tiene el hermano, es uno que es el mismo abogado que tiene el alcalde de Badajoz, del PP. Y me acuerdo que decía, pero si es que es del PP, se tiene que cambiar de abogado. Entonces ellos quedaron, que le iban a hablar, entiendo que con Pedro, y me acuerdo que el hermano de... que va por libre, poco más o menos, que había discutido, entiendo que el que había discutido eran los hermanos, o algo de eso, porque le habían dicho de poner un abogado o algo así, y que ‘este hace lo que le da la gana, que va por libre’, que no... Por lo visto se entiende que le habían preguntado que si ponían el abogado, y el otro, por lo visto, no quería.

P. ¿Habrían tenido un contacto directo con David Sánchez?

R. Se supone que sí, porque ahí no... va a seguir con su abogado, y entonces no lo iba a defender Luis Sáenz de Tejada, que se propuso.

