La Guardia Civil detiene al líder de 'Deport Them Now UE' por alentar a la caza de inmigrantes en Torre Pacheco

Agentes de la Guardia Civil han detenido en las últimas horas en Mataró (Barcelona) a C. L. F., considerado máximo dirigente del grupo ultra Deport Them Now UE, por un presunto delito de incitación al odio. La detención se produjo en la tarde-noche de ayer lunes tras una investigación que vincula al arrestado con la difusión de un comunicado violento contra la población inmigrante.

Exactamente, es grupo anti-inmigración publicó la pasado semana un mensaje en redes sociales en el que alentaba una "cacería" contra la población magrebí en la localidad murciana de Torre Pacheco, provocando una grave alarma social. La difusión se realizó a través de un canal de Telegram administrado por el detenido, que ya ha sido clausurado por orden judicial.

Durante el operativo, los efectivos del Instituto Armado realizaron un registro en el domicilio de C. L. F., donde incautaron dos ordenadores que están siendo analizados para profundizar en el alcance de sus actividades, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior. El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier (Murcia).

La operación se enmarca en una investigación coordinada también con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio en la Región de Murcia. Las mismas fuentes no han descartado que en las próximas horas o días se puedan llevar a cabo nuevas actuaciones contra otros miembros o simpatizantes del grupo xenófobo, que ya había sido objeto de vigilancia por su actividad en redes.

