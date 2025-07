Los audios de Elisa Mouliáa y una testigo contra Errejón: "Tienes que contar lo que yo te dije"

La actriz Elisa Mouliaá ha vuelto a ocupar titulares tras la difusión de unos audios en los que conversa con una testigo sobre su declaración respecto a la noche en la que, presuntamente, fue víctima de una agresión sexual por parte del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. En dichas grabaciones, Mouliaá solicita a la testigo que mantenga su versión de los hechos y que no revele información que pudiera cuestionar su denuncia.

La Policía Nacional ha entregado al juez los audios y mensajes, intercambiados entre febrero y marzo, que Mouliaá envió a Soraya antes de que esta testificara el pasado junio. La testigo con la que mantuvo conversaciones – a la que ha tenido acceso El Confidencial en exclusiva – es la persona que organizó una fiesta en su domicilio en 2021, la misma en la que se produjeron los presuntos hechos y tocamientos sin consentimiento, que la actriz denuncia.

Mouliaá le indicó a Soraya qué debía decir y qué no, para que no se pusiese en duda su versión a base de lamentaciones y advertencias: "Si dices eso, me van a meter por denuncia falsa"

Tía, me das miedo. Me da miedo que declares en mi contra. ¡Que tengo una hija y soy mamá soltera!

Lo único que te estoy diciendo es que facilites un poco la movida, ¿sabes? Y si se archiva, que se archive por falta de rotundidad ante lo que la Justicia requiere, pero no por denuncia falsa, porque falsa no es, tía

La actriz ha relatado que durante la fiesta Errejón se abalanzó primero en el ascensor para besarla, y después cerró una habitación del piso y le realizó tocamientos. Sin embargo, Soraya relata que su percepción de lo ocurrido no fue la misma: "Cuando entrasteis a casa, me dijiste que os habíais besado en el ascensor y estabas contenta. Nos reímos y lo celebramos". "Me contaste que os fuisteis a un cuarto y te entró, te besó y que le dijiste que no querías hacer nada en mi casa, que querías irte luego a la suya. Y te fuiste", escribió.

La testigo contestó que no iba a mentir y criticó que le estuviera "intentando chantajear": "La realidad, Elisa, es que yo no viví esto. Y yo, por las cosas que viví contigo, no creo que haya vivido un delito".

Si tú coges y empiezas a decir que te conté no sé qué, que si tal, que si luego me fui super happy a su casa... Pues tía, me van a meter por denuncia falsa. Y es que además no fue así. Y es tu palabra contra la mía

La actriz le suplicó a Soraya que únicamente dijese que no vio "nada raro", bajo la petición: "Tienes que hacerlo como ciudadana".

Limítate a decir que no viste nada raro y punto. No digas nada más. No digas nada que me contradiga. Yo no estaba feliz. No te conté lo del ascensor. ¡Eso es mentira! Di que no viste nada raro y ya está. No te pongas con los detalles

"Me estás diciendo lo que tengo que decir, cómo tengo que hablar, me estás intentando chantajear... Me estás echando a mí la culpa de que eres madre soltera. ¿Cómo tienes esa poca vergüenza, tía? ¿Qué te has creído?", le respondía Soraya debido a la insistencia de la actriz.

Estos audios revelan que Mouliaá no quería que el proceso se pusiese en su contra, asimismo señaló su situación económica.

Yo lo que no quiero es que me sienten en el puto banquillo. Y ya no solamente es que me acusen de denuncia falsa, sino todo lo que tenga que pagar

Mouliaá insiste en su versión: "No hay más".

Ya sabes cómo son las cosas, gordi. Lo único que te estoy pidiendo es que, por favor, no digas cosas que puedan ir en mi contra, ¿sabes? Es decir: que cuentes lo que viviste, que no te diste cuenta, que la verdad es que yo tampoco expresé mi malestar, que todos pensabais que era mi ligue... Y que, efectivamente, pues me fui con él a su casa y luego me preguntaste, y te conté lo que hay en el Whastapp: que me había entrado a saco, que le paré los pies y que, igual que en tu casa, me había llevado a la habitación. O sea, es que no hay más. No hay que maquillar la realidad, tía. Hay que decir eso: que no te diste cuenta

La actriz habló son Soraya al día siguiente de la fiesta: "Es como que me decía todo tan claro lo que quería y cómo lo quería que me he sentido un poco presionada". "Él me ha entrado a saco igual que en tu casa, que me llevó a un cuarto", le escribió. Aunque en esa misma conversación mismo decía: "Hemos acabado con una buena conversación".

Debido a estos mensajes de 2021 a Soraya no le concuerda la petición que le solicita Mouliaá para el jucio: "La realidad, tía, es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho". "Los que tú has llamado como testigos son mis amigos, que, además, sabes perfectamente desde el día en que leyeron tu denuncia que ellos no lo recordaban así. O sea que, tía, la que está mintiendo a lo mejor eres tú, pero no nosotros", insiste.

En un momento dado, Mouliaá reconoce que pensaba que Errejón no debía ser condenado porque "no lo consideraba un delito", pero "la ley ha cambiado".

Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía. Yo tampoco creo que fuese un delito

Yo en ese momento no lo consideraba un delito. Ni lo consideraba ni igual ahora tampoco porque estamos demasiado acostumbradas a los babosos, pero este tío ha hecho abuso de poder

La ley ha cambiado, Soraya, entiendo que no veas que es un delito, pero desgraciadamente lo es

Este tío tiene que estar en la cárcel. No sé cómo puedes tener tan poco sentido de la Justicia

Soraya le cuestionó las motivaciones económicas tras la aparición en televisión: "Dices que no es por dinero, pero te has ido a programas de cotilleo a contar esta historia... No sé, Elisa, juzga tú misma".

La testigo criticó la forma de "adornar" historias e "inventar tus propias verdades", a lo que Mouliaá entre la tensión y las acusaciones respondió con una amenaza: "Como digas eso, te denuncio por mentirosa"

Como digas eso, te denuncio por mentirosa. Me quieres joder la vida

El 20 de junio Soraya testificó haciendo referencia al audio en el que Mouliaá le decía que no creía que lo ocurrido con Errejón fuese un delito. Mientras que la actriz declaraba que ella no tiene la decisión.

Si es delito o no lo tendrá que decidir un juez

Mouliaá también explicó que Errejón se "puso en contacto con ella y su chico antes de estos audios".